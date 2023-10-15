የጨረቃን ምሽት ተመልከት: የጨረቃ ፍለጋ ምሽት

እ.ኤ.አ ኦክቶበር 21 ምሽት ላይ የጨረቃ ምሽትን ተመልከት በተባለው አለም አቀፍ ተነሳሽነት ለመሳተፍ ከመላው አለም የመጡ ሰዎች ወደ ውጭ ይሰበሰባሉ። በባላራት ከተማ የባላራት ማዘጋጃ ቤት ኦብዘርቫቶሪ እና ሙዚየም ጨረቃን በቅርብ ለመመልከት ልዩ እድል በመስጠት በበዓሉ ላይ እየተሳተፈ ነው።
ከቀኑ 7፡30 እስከ ምሽቱ 9፡30 ሰዓት ድረስ ወደ ታዛቢው ጎብኝዎች ቦታውን እንዲጎበኙ፣ በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ገለጻ እና ጨረቃን በቴሌስኮፕ የመመልከት ዕድል ይሰጣቸዋል። ዝግጅቱ ስለ ጨረቃ፣ የጠፈር ሳይንስ እና አሰሳ አድናቆት እና የተሻለ ግንዛቤን ለማዳበር ያለመ ነው።
እንደ ታዛቢው ስራ አስኪያጅ ጁዲት ቤይሊ፣ ይህ ልዩ ምሽት ልዩ የእይታ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ጨረቃ በሰባት ቀናት ዕድሜ ላይ የምትገኝ አስደናቂ ፣ እየጨመረ የሚሄድ ጨረቃ ትሆናለች ፣ ይህም በማለቂያው ፣ በሌሊት እና በቀን መካከል ያለውን መስመር ለመመልከት ጥሩ እድሎችን ይፈጥራል ። ቤይሊ ጨረቃን በቴሌስኮፕ ማየት በመስመር ላይ ፎቶዎችን ከማየት ፈጽሞ የተለየ ልምድ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
በባላራት ማዘጋጃ ቤት ኦብዘርቫቶሪ እና ሙዚየም ውስጥ ያለው ክስተት ለአዋቂዎች ብቻ አይደለም; በተጨማሪም ጨረቃን በቅርብ ለማየት ለልጆች ጠቃሚ እድል ነው. ቤይሊ የተመልካቾች ምላሾች አስደናቂ እንደሆኑ እና እነዚህ ክስተቶች ትናንሽ ልጆች ለሳይንስ ፍላጎት እንዲኖራቸው በማነሳሳት ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ገልጿል።
ጨረቃን ከመመልከት በተጨማሪ ተሳታፊዎች ሳተርን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን በቴሌስኮፕ ለማየት መጠበቅ ይችላሉ። ነገር ግን፣ አየሩ ደመናማ ከሆነ፣ በምትኩ ምናባዊ የምሽት ሰማይ ጉብኝት ይቀርባል።
የጨረቃ ምሽትን ይከታተሉ በ NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter ሚሽን እና በናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል የፀሀይ ስርዓት አሰሳ ክፍል ስፖንሰር የተደረገ ሲሆን ይህም የአለም ክስተትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
ለመሳተፍ ፍላጎት ካሎት፣ ቦታ ማስያዝ አስፈላጊ ናቸው እና በ trybooking.com/CJFSP በኩል ሊደረጉ ይችላሉ። የቲኬት ዋጋ እንደሚከተለው ነው፡ ለአዋቂዎች 35 ዶላር፣ የኮንሴሽን ካርድ ለያዙ እና ከ25 ዓመት በላይ ለሆኑ ተማሪዎች $18፣ ከአምስት እስከ 15 ዓመት ለሆኑ ህጻናት 17 ዶላር እና ከአራት እና ከዚያ በታች ለሆኑ ህጻናት ነፃ።
ምንጮች:
- ባላራት ማዘጋጃ ቤት ኦብዘርቫቶሪ እና ሙዚየም