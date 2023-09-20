የአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ አህጉራት መቼ ተፈጠሩ?

በካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ፕሮፌሰር የሆኑት ጄን ግሬቭስ “የመጀመሪያዎቹ ኤክስኮኮንቲኖች መቼ ነበሩ?” በሚል ርዕስ በቅርቡ ባደረጉት ጥናት በዩኒቨርስ ውስጥ የአህጉራትን አፈጣጠር ይዳስሳል። አህጉራት ቋሚ አይደሉም; ከፕላኔቷ እምብርት ባለው ሙቀት የተነሳ ከምድር መጎናጸፊያ አናት ላይ “ይንሳፈፋሉ”። ይህ የማያቋርጥ የአህጉራት እንቅስቃሴ እንደ ፕሌት ቴክቶኒክ ወደ መሳሰሉት ክስተቶች ያመራል።
ግሬቭስ ዓላማው የመጀመሪያዎቹ አህጉራት መቼ እንደተፈጠሩ እና ይህ መረጃ ለመኖሪያ ምቹ ዓለማትን ፍለጋ እንዴት እንደሚረዳ ለመረዳት ነበር። በድንጋያማ ፕላኔቶች ላይ የሰሌዳ ቴክቶኒኮች መኖራቸውን በመመርመር የአህጉራትን እድል ለመፈለግ ሞከረች። ሙቀት በዚህ ሂደት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል, ምክንያቱም በቂ ሙቀት ያለው እምብርት ያላቸው ፕላኔቶች ንቁ ፕላስቲኮችን የማግኘት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው.
ግሬቭስ በከዋክብት እና በፕላኔቶች አፈጣጠር ላይ ባደረገችው ጥናት መሰረት፣ የምድር ፕሌት ቴክቶኒክስ ከ3 ቢሊየን አመታት በፊት መጀመሩን ወስኗል፣ ይህም አጽናፈ ሰማይ ከተፈጠረ ከ9.5 ቢሊዮን አመታት በኋላ ነው። እሷም የመጀመሪያዎቹ አህጉራት ከመሬት አህጉራት በግምት 2 ቢሊየን አመታት ቀደም ብሎ በአንጻራዊ ወጣት እና ከፍተኛ ሜታሊቲቲ ባላቸው በቀጭን የዲስክ ኮከቦች ላይ እንደታዩ አወቀች። በአንፃሩ፣ ጥቅጥቅ ያሉ የዲስክ ኮከቦች፣ ያረጁ እና ብረት-ድሆች፣ አህጉራት መኖራቸውን የሚያመለክቱት ከምድር ከ 4 እስከ 5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ነው።
የሚገርመው ነገር ግሬቭስ አህጉራት ከመሬት ጋር ሲነፃፀሩ በሌሎች ፕላኔቶች ላይ በዝግታ እንደሚፈጠሩ ተገንዝቧል። አህጉራዊ ምስረታ ለመጀመር ጥሩ የሙቀት መጠን መኖር አስፈላጊ ነው። ስለዚህ፣ ግሬቭስ ከፀሐይ ያነሰ ሜታሊቲካሊቲ ያላቸው ከዋክብት ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ኤክስፖፕላኔቶች ከአህጉራት ጋር ሊገኙ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ይህ ጥናት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንዲመረምሩ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለ አህጉራት አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል። ሳይንቲስቶች የፕላኔቶች ስርዓቶችን እና ለአህጉሪቱ ምስረታ አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች በማጥናት ከራሳችን አልፈው ለመኖሪያ የሚሆኑ ዓለማትን መፈለግ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ጄን ግሬቭስ፣ “የመጀመሪያዎቹ የ Exocontinents መቼ ነበር?”
- ናሳ
- ማራገፍ