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ቻንድራያን-3፡ የተሳካ ተልዕኮ ከአፍታ ሂክፕስ ጋር

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 20, 2023
ቻንድራያን-3፡ የተሳካ ተልዕኮ ከአፍታ ሂክፕስ ጋር

ቻንድራያን-3፣ የህንድ የጨረቃ ተልእኮ፣ አንዳንድ ጥቃቅን መሰናክሎች ቢያጋጥሙትም እንደ ስኬት ተወድሷል። የቪክራም ላንደር እና የፕራግያን ሮቨር በጨረቃ ላይ ካረፉ ከሁለት ቀናት በኋላ በሮቨር ላይ ያለ መሳሪያ ለአፍታ መጥፋት አጋጥሞታል። የአልፋ ቅንጣቢ ኤክስ ሬይ ስፔክትሮሜትር (APXS) ዋና መርማሪ ሳንቶሽ ቫዳዋሌ እንዳብራሩት ጥቁር መጥፋቱ የተፈጠረው የደህንነት ባህሪ ዘግይቶ በመጨመሩ ሲሆን ይህም የAPXSን ትዕዛዝ በማጥፋት ነው። ነገር ግን ስህተቱ በፍጥነት ተስተካክሏል እና መሳሪያው በተሳካ ሁኔታ የጨረቃን አፈር እና ቋጥኞች በቦታው ላይ ትንታኔ አድርጓል።

ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በሁለተኛው የጨረቃ ቀን ከእንቅልፋቸው እንደሚነቁ ከሚገልጹ ሪፖርቶች በተቃራኒ ቫዳዋሌ ይህን ለማድረግ በፍፁም እንዳልተፈጠሩ ገልጿል። ቫዳዋሌ በታታ መሰረታዊ ምርምር ኢንስቲትዩት (TIFR) በተካሄደው ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ተልእኮው በእርግጥም የተሟላ ስኬት መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል። በመቀጠልም የቻንድራያን-3 ጭነት እጅግ በጣም ጥሩ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ያቀረበ ሲሆን APXS በአሁኑ ጊዜ በዝርዝር እየተተነተነ ድንቅ መረጃ ሰጥቷል።

የቻንድራያን -3 ተልዕኮ በህንድ የጠፈር ምርምር ጥረቶች ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ እንደነበረው ጥርጥር የለውም። በተልዕኮው ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ ጉድለቶች እንደዚህ ባሉ ውስብስብ ተልዕኮዎች ውስጥ የተለመዱ ናቸው እና ስኬቶቹን አይሸፍኑም። የAPXS ስኬታማ ተግባር እና ከጨረቃ ወለል ላይ የተሰበሰቡት ጠቃሚ ሳይንሳዊ መረጃዎች ስለ ጨረቃ ጂኦሎጂ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እና ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች መንገድ ለመክፈት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- ሳንቶሽ ቫዳዋሌ፣ የአልፋ ክፍልፍል ኤክስ ሬይ ስፔክትሮሜትሪ (APXS) ዋና መርማሪ
- ታታ የመሠረታዊ ምርምር ተቋም (TIFR)

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