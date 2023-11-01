ሚስጥራዊው ቤቴልጌውስ፡ የሰለስቲያል ጃይንት ካለፈው ጋር

በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ቤቴልጌውዝ፣ የማይታወቅ የብርሃን ለውጥ በማድረግ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ አስደምሟል። ነገር ግን፣ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ከተለዋዋጭነት በላይ ለሚሆነው የቤቴልጌውስ ባህሪ የበለጠ ማራኪ ማብራሪያን አቅርበዋል። ሳይንቲስቶች እንደሚገምቱት ቤቴልጌውዝ በሩቅ ጊዜዋ ትንሽ ተጓዳኝ ኮከብ በልቷት ሊሆን ይችላል ይህም አሁን ላለው ሁኔታ አስተዋጽኦ አድርጓል።
እንደ ባለሙያዎች ገለጻ፣ አብዛኞቹ ግዙፍ ኮከቦች በሁለትዮሽ ሲስተም ውስጥ ይገኛሉ፣ ይህም የአጃቢ ኮከቦች መኖራቸውን ያሳያል። በአንዳንድ ሁኔታዎች እነዚህ ሁለትዮሽ መስተጋብሮች በተካተቱት ከዋክብት ብዛት ላይ በመመስረት ወደ ኮከቦች ውህደት ሊመሩ ይችላሉ። የቤቴልጌውስን ጉዳይ በተመለከተ፣ በተመራማሪዎች የተደረጉ ማስመሰያዎች እንደሚጠቁሙት ምናልባት ከትንሽ ተጓዳኝ ኮከብ ጋር በኮስሚክ ሪንዴዝቭቭ ውስጥ ሊዋሃድ ይችላል።
እንዲህ ባለው ውህደት ወቅት ኮከቦቹ ቀስ በቀስ እርስ በርስ ይቀራረባሉ, በመጨረሻም አንድ ፖስታ ይጋራሉ. ውሎ አድሮ ትንሿ ኮከብ በዋናው ኮከብ ፖስታ ተውጦ በፍጥነት እንዲሽከረከር እና ከሂሊየም ኮር ጋር እንዲዋሃድ ያደርጋል። ይህ የሃይል ልውውጡ ኃይለኛ የልብ ምት ያስነሳል በዋናው የኮከብ ኤንቨሎፕ ውስጥ የሚደጋገም እና የስበት ሃይል ወደ ኪነቲክ ሃይል ስለሚቀየር ብዙ ኪሳራን ሊያስከትል ይችላል።
በቤቴልጌውስ ታሪክ ላይ የተደረገው ምርመራ ያለፈውን ውህደት የሚያሳዩ ምልክቶችን ያሳያል። ከፀሀያችን ጋር ሲወዳደር በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ የማሽከርከር ፍጥነቱ እና ከኮከቡ የሚወጣው ጋዝ ከተዋሃዱ ክስተቶች ባህሪያት ጋር ይጣጣማል። ነገር ግን ውህደቱ የቤቴልጌውስን ለውጥ ወደ ቀይ ሱፐርጂያንት ኮከብ እንደማያስተጓጉል ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ይህ ጥናት በቤቴልጌውዝ የቀድሞ ውህደት ውስጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢያቀርብም፣ የኮከቡን የቅርብ ጊዜ የብርሃን መለዋወጥ ወይም የማይቀር ፍንዳታ እንደ ሱፐርኖቫ በቀጥታ አያብራራም። የእነዚህን የኮስሚክ ክስተቶች እንቆቅልሽ መፍታት በስልቶች እና በመሳሪያዎች ላይ ተጨማሪ እድገቶችን ይጠይቃል።
ቤቴልጌውስ በእንቆቅልሽ ባህሪው መደነቁን እንደቀጠለች ምንም ጥርጥር የለውም። ከትንሽ ተጓዳኝ ኮከብ ጋር የመዋሃድ እድሉ የዚህ የሰማይ ቤሄሞት ተረት ሌላ ውስብስብነት ይጨምራል። ስለ ግዙፍ ኮከብ ዝግመተ ለውጥ እና የከዋክብት ውህደት ያለን ግንዛቤ እየጠነከረ ሲሄድ፣ የቤቴልጌውስን ምስጢር እና የአጽናፈ ዓለማችንን ጊዜያዊ ተፈጥሮ ለመክፈት ኢንች እንቀርባለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Betelgeuse ምንድን ነው?
ቤቴልጌውዝ በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ቀይ ሱፐር ጋይ ኮከብ ነው። በተለዋዋጭ ብሩህነቱ ተለይቶ የሚታወቅ ሲሆን በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ካሉት ትላልቅ ኮከቦች አንዱ ነው።
2. የቤቴልጌውስ የብርሀንነት መለዋወጥ መንስኤው ምንድን ነው?
የአቧራ ደመና እና የዘወትር ምት ለቢትልጌውስ ብሩህነት መዋዠቅ አስተዋፅዖ ቢያደርጉም በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከተጓዳኝ ኮከብ ጋር ያለፈ ውህደት እንዲሁ ሚና ሊኖረው ይችላል።
3. የኮከብ ውህደት ምንድን ነው?
የከዋክብት ውህደት የሚከሰተው በሁለትዮሽ ሲስተም ውስጥ ያሉ ሁለት ኮከቦች ወደ አንድ ኮከብ ለመዋሃድ ሲቃረቡ ነው። ይህ ሂደት የብሩህነት ለውጥ እና የጅምላ መጥፋትን ጨምሮ በተዋሃደው ኮከብ ላይ የተለያዩ ተጽእኖዎችን ሊያስከትል ይችላል።
4. የበቴልጌውስ ያለፈ ውህደት ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ ጋር ሊገናኝ ይችላል?
የቤቴልጌውስን የቀድሞ ውህደት ከወደፊቱ ፍንዳታ እንደ ሱፐርኖቫ የሚያገናኘው ምንም አይነት ቀጥተኛ ማስረጃ እስካሁን የለም። ውህደቱ በኮከቡ የዝግመተ ለውጥ የጊዜ መስመር ውስጥ የተለየ ክስተት ነው።
5. የኮከብ ውህደትን ማጥናት አስፈላጊነት ምንድነው?
የኮከብ ውህደቶችን ማሰስ ስለ ግዙፍ የኮከብ ዝግመተ ለውጥ፣ የሱፐርኖቫ ቅድመ አያቶች እና የውህደቶች ሚና የአጽናፈ ዓለሙን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ በመቅረጽ ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።