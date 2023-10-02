አዲስ ቲዎሪ የሁለትዮሽ ኮከብ ኮላፕስ ጋማ-ሬይ ፍንዳታን እንዴት እንደሚፈጥር ያብራራል።

ጋማ-ሬይ ፍንዳታ (GRBs) እጅግ በጣም ብዙ ሃይል የሚለቁ በዩኒቨርስ ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሁከት የሚፈጥሩ ሁነቶች ናቸው፣ ይህም በሚታየው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉት ሁሉም ኮከቦች ጥምር የሃይል ውፅዓት ጋር ሊወዳደር ይችላል። ሆኖም ስለእነዚህ ክስተቶች ያለን ግንዛቤ ውስን ነው። የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ ባወጣው ጽሁፍ ቢያንስ አንድ አይነት የጂአርቢ አፈጣጠር ላይ አዲስ ንድፈ ሃሳብ አቅርቧል።ይህም የሚከሰቱት የሁለት አይነት ከዋክብት የሁለትዮሽ ስርዓት ወድቆ ጥቁር ቀዳዳ ሲፈጠር ነው።
በተለምዶ፣ ሁለት አይነት GRBs ነበሩ፡ አጫጭር ፍንዳታዎች ለጥቂት ሰከንዶች የሚቆዩ እና ረጅም ፍንዳታዎች ለጥቂት ደቂቃዎች የሚቆዩ ናቸው። አጭር ፍንዳታ እንደ ጥቁር ጉድጓዶች ወይም ኒውትሮን ከዋክብት ባሉ ግዙፍ ቁሶች ግጭት ይከሰታል ተብሎ ይታመናል፣ ረጅም ፍንዳታ ደግሞ በማይታመን ሁኔታ ግዙፍ ከዋክብት ከፀሀይ ከ30 እጥፍ በላይ በመደርመሱ ወደ ሃይፐርኖቫስ መፈጠር ምክንያት እንደሆነ ይገመታል። .
በካዛክስታን የሚገኘው የፌሴንኮቭ አስትሮፊዚካል ኢንስቲትዩት ባልደረባ በየርላን አይሙራቶቭ የሚመራው የምርምር ቡድን ረጅም የጂአርቢኤስ ምስረታ የተለየ ሁኔታን አቅርቧል። የካርቦን ኦክሲጅን (CO) ኮከብ እና የኒውትሮን ኮከብ ያለው የሁለትዮሽ ስርዓት ውድቀት ሃይፐርኖቫ እና አዲስ የተወለደውን የኒውትሮን ኮከብ መፈጠርን እንደሚፈጥር ይጠቁማሉ። በዚህ ሁኔታ, የሁለትዮሽ ስርዓቱ ወደ ሁለት የኒውትሮን ኮከቦች ይቀየራል.
የንድፈ ሃሳባቸው ወሳኝ ነገር በሃይፐርኖቫ ወቅት አዲስ ከተፈጠረው የኒውትሮን ኮከብ የሚወጣው ቁሳቁስ በሁለትዮሽ ጓደኛው መያዙ ነው። ይህ ተጨማሪ ቁሳቁስ ተጓዳኝ ኮከብ ከመጠን በላይ እንዲጨምር ያደርገዋል, በዚህም ምክንያት ወድቆ ወደ ጥቁር ጉድጓድ ይለውጣል. በዚህ ሂደት ውስጥ የሚወጣው ጨረር እንደ ጋማ-ሬይ ፍንዳታ ይታያል.
ተመራማሪዎቹ የሁለትዮሽ ስርዓቱን የማዞሪያ ጊዜ ተፅእኖን ጨምሮ የዚህን ዘዴ ውስብስብነት በጥልቀት ገብተዋል። ለንድፈ ሃሳባቸው እድገት አስተዋጽኦ ያበረከቱትን ታሪካዊ ዳራ እና ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶችን ያብራራሉ።
ቡድኑ የነሱን መላምት ለመደገፍ የጋማ ሬይ ፍንዳታዎችን ከሦስት አስርት አመታት በፊት የተወነጨፈውን እንደ ቤፖሳክስ ሳተላይት እንዲሁም የናሳን ስዊፍት ቴሌስኮፕ እና የሊክ ኦብዘርቫቶሪን በመጠቀም መርምሯል። ሁለት ልዩ GRBs፣ GRB090618 እና GRB090423፣ በሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች መፈጠርን የሚያመለክቱ ባህሪያትን አሳይተዋል፣ ይህም ለአዲሱ ፅንሰ-ሀሳብ አንዳንድ ማስረጃዎችን አቅርቧል።
ቢሆንም፣ የአስትሮፊዚክስ ማህበረሰብ የእነዚህን አጥፊ ክስተቶች መንስኤዎች መወያየቱን ይቀጥላል። የጂአርቢዎችን አመጣጥ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በአካባቢያችን የመከሰት አቅም ስላላቸው በምድር ላይ ላለው ህይወት ስጋት ይፈጥራሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህን ክስተቶች ሊያመጡ በሚችሉት ስርዓቶች ላይ ግንዛቤን በማግኘት፣ ሁለትዮሽም ይሁን ብቸኝነት፣ ሳይንቲስቶች ለመተንበይ እና ለእንደዚህ አይነት አስከፊ ክስተቶች ለመዘጋጀት መገስገስ ይችላሉ።
ምንጮች:
- Aimuratov, Y., እና ሌሎች. - የ GRB-SN ማህበር በሁለትዮሽ የሚመራ ሃይፐርኖቫ ሞዴል ውስጥ
– ICRANet – GRB-SN ማህበር በሁለትዮሽ የሚነዳ ሃይፐርኖቫ ሞዴል ጋዜጣዊ መግለጫ
– UT – የጋማ ሬይ ፍንዳታ ለረጅም ጊዜ ቆየ፣ ሳተላይት ሁለት ጊዜ አስነሳ
– UT – እ.ኤ.አ. በ2022 ጋማ ሬይ ፍንዳታ በጣም ኃይለኛ ነበር፣ በፀሐይ ሥርዓቱ ውስጥ በጠፈር መንኮራኩር ተገኝቷል።
የምስል ምንጭ
ESO / A. Roquette