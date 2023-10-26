የኮከብ-ልደት ክልሎችን ሚስጥሮች ይፋ ማድረግ፡ በካሪና ኔቡላ ውስጥ ትንሽ እይታ

ኮከብ የሚሠሩ ኔቡላዎች ሁልጊዜ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ያስደምማሉ፣ ነገር ግን ሥራ የበዛባቸው ተፈጥሮአቸው እና የጋዝ እና የአቧራ ደመና መኖራቸው በውስጧ ያለውን ድርጊት ለመመልከት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ሆኖም ለቴክኖሎጂ እድገት ምስጋና ይግባውና የተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ Atacama Large Millimeter Array (ALMA) በመጠቀም ስለ ካሪና ኔቡላ ጠቃሚ የሆኑ ግኝቶችን አድርጓል።
በፒ.ኤች.ዲ. ተማሪ ጆቫኒ ኮርቴስ-ራንጄል በሜክሲኮ ከሚገኘው የኢንስቲትዩት ዴ ራዲዮአስትሮኖሚያ y Astrophysíca፣ ቡድኑ ትኩረታቸውን በካሪና ኔቡላ ምሰሶዎች ላይ ያተኮረ ሲሆን በከዋክብት የመውለድ እንቅስቃሴው በሚታወቀው አካባቢ። በዚህ ክልል ውስጥ፣ ትራምፕለር 14 እና ትራምፕለር 16 የተባሉት ሁለት ግዙፍ የኮከብ ስብስቦች ቦታውን ተቆጣጥረው ኃይለኛ የአልትራቫዮሌት ጨረሮችን በማመንጨት ላይ ናቸው።
ተመራማሪዎቹ በአዕማዱ ውስጥ ከሚገኙ ነገሮች የሚመነጩትን የሞለኪውላር ፍሰቶች ወይም ጄቶች በማጥናት በዚህ በከዋክብት መወለድ ውስጥ ስለሚከናወኑ ሂደቶች ግንዛቤ ማግኘት ችለዋል። በከዋክብት ክላስተር ውስጥ ካሉት ሞቃታማ የኦ-አይነት ኮከቦች ጨረር ብርሃን ያበራል እና አቧራማ ምሰሶዎችን ይቀርጻል ፣ ይህም ፕሮቶስታሮች ፣ ፕሮቶፕላኔት ዲስኮች እና ጄቶች መኖራቸውን ያሳያል ። እነዚህ ጽንፈኛ አካባቢዎች ከጋዝ እና ከአቧራ መጋረጃ ጀርባ አዲስ የተወለዱ ኮከቦችን አፈጣጠር ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣሉ።
በጥናቱ ከተካተቱት ቁልፍ ግኝቶች አንዱ አዲስ በተፈጠሩት ኮከቦች ዙሪያ ያሉትን የሰርከምስቴላር ዲስኮች ብዛት፣ እንዲሁም የሞለኪውላዊው ፍሰት ወይም ጄቶች መጠን መለካት ነው። ቡድኑ የእነዚህ ጄቶች ምንጮች ዝቅተኛ ወይም መካከለኛ የጅምላ ፕሮቶስታሮች መሆናቸውን አረጋግጧል። እነዚህ የጨቅላ ኮከቦች ሲፈጠሩ፣ የሚወድቁ ነገሮች ይሞቃሉ እና በፕሮቶስታሩ ሽክርክሪት ዘንግ ላይ ባለው ባይፖላር ፍሰት ውስጥ ይወጣሉ። ከአካባቢው ጋዝ እና አቧራ ጋር የሚፈጠረው ግጭት በኔቡላዎች ውስጥ ያሉ ጋዞችን ያስነሳል እና እንዲበራ ያደርጋል።
በሰአት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ፍጥነት የሚደርሱት እነዚህ ጄቶች ሄርቢግ-ሃሮ ዕቃዎች በመባል ይታወቃሉ። በመጀመሪያ በስፋት ያጠናቸው የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጆርጅ ሄርቢግ እና ጊለርሞ ሃሮ የተሰየሙ እነዚህ ነገሮች የኮከብ መወለድ ሂደት ወሳኝ አካላት ናቸው።
የአልኤምኤ መረጃን በመተንተን፣ ተመራማሪዎቹ ሄርቢግ-ሃሮ ዕቃዎች በመባል የሚታወቁትን ሚሊሜትር የሞገድ ርዝመት ያላቸውን የጨረር ምንጮችን ለይተው አውቀዋል። በተጨማሪም ከእነዚህ ነገሮች ጋር የተያያዘ የካርቦን ሞኖክሳይድ ፍሰቶችን አግኝተዋል። አንድ ልዩ ትኩረት የሚስብ ነገር HH 666 ሲሆን ከ10 የብርሃን አመታት በላይ የሚወጠሩ ጠመዝማዛ አውሮፕላኖችን ያሳያል እና በዙሪያው ባለው ኔቡላ ላይ ትልቅ ቀስት ድንጋጤ ይፈጥራል።
በካሪና ኔቡላ ውስጥ የተገኙት ግኝቶች በኮከብ አፈጣጠር እና በሰርከምስቴላር እና ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ለውጥ ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ከጨቅላ ሕጻናት ከዋክብት በሚወጡት የፎቶኢቫፖሬሽን እርምጃ ምሰሶቹን ቀስ በቀስ እየሸረሸረ በመምጣቱ ከ100,000 እስከ አንድ ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ጥፋት ሊያደርስ ይችላል። በውጤቱም, የተጋለጡት የሰርከስቴላር ዲስኮች ወደ ፕሮቶፕላኔታሪ ዲስኮች ሊለወጡ ይችላሉ, ይህም ፕላኔትን የመፍጠር ደረጃን ያስቀምጣል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ከባድ የጨረር አካባቢ ቢሆንም፣ ፕላኔቶችን ለመፈጠር የሚያስችል በቂ የአቧራ ክምችት በክልሉ ውስጥ ሊቆይ ይችላል። ተመራማሪዎቹ ለፕላኔቶች መወለድ አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች በማቅረብ ከ 0.01 እስከ 0.7 የፀሀይ ክምችት ሊኖር እንደሚችል ገምተዋል.
ስለ ኮከብ ልደት ክልሎች ያለን ግንዛቤ እየጠነከረ ሲሄድ፣ አጽናፈ ዓለማችንን በሚቀርጹ ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እናገኛለን። ካሪና ኔቡላ የከዋክብትን አፈጣጠር እና እምቅ የፕላኔቶች ስርአቶችን ወደ ሚስጥራዊው ዓለም ፍንጭ በመስጠት ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማራኪ ቦታ ሆኖ ቀጥሏል።
በየጥ
Herbig-Haro ነገሮች ምንድን ናቸው?
Herbig-Haro ነገሮች በትልልቅ ኔቡላዎች ውስጥ የሚገኙ ብሩህ ኔቡላሶች ሲሆኑ አዲስ ከተወለዱ ከዋክብት ጋር የተቆራኙ ናቸው። የተፈጠሩት የጋዝ ጄቶች እና የፕሮቶስታሮች አቧራ ከአካባቢው ኔቡላ ጋር ሲጋጩ ጋዞችን በሚያስደስት እና ብርሃን እንዲፈነጥቁ ያደርጋል።
ጄቶች ለዋክብት አፈጣጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉት እንዴት ነው?
ጄቶች በኮከብ አፈጣጠር ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ፕሮቶስታሮች ሲፈጠሩ፣ የሚወድቀው ነገር ይሞቃል እና በፕሮቶስታር እሽክርክሪት ዘንግ ላይ ባለው ባይፖላር ፍሰት ይወጣል። እነዚህ አውሮፕላኖች በከዋክብት መወለድ አካባቢ ካለው ጋዝ እና አቧራ ጋር ይጋጫሉ፣ ይህም አስደንጋጭ ማዕበል በመፍጠር ተጨማሪ የኮከብ ምስረታ እንዲፈጠር እና አካባቢውን እንዲቀርጽ ያደርጋል።
ፕላኔቶች በከዋክብት በተወለዱ ክልሎች ሊፈጠሩ ይችላሉ?
አዎን፣ ፕላኔቶችን መፍጠር የሚቻለው እንደ ካሪና ኔቡላ ባሉ የኮከብ ልደት ክልሎች ነው። ምንም እንኳን ኃይለኛ የጨረር ጨረር እና የዲስክ መሸርሸር ቢኖርም, የፕላኔቶችን አፈጣጠር ለመደገፍ በቂ የሆነ የአቧራ ክምችት ሊኖር ይችላል. ጥናቱ እንደሚያመለክተው ፕላኔቶች በካሪና ኔቡላ ውስጥ ቀድሞውኑ የተፈጠሩ ወይም በንቃት እየፈጠሩ ሊሆን ይችላል።