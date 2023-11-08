የዩሲዲ ተማሪዎች የጋማ-ሬይ ፍንጥቅስን ለማጥናት የመጀመሪያውን የአየርላንድ ሳተላይት ለመክፈት ተዘጋጅተዋል።

ከአመታት ትጋት እና ዝግጅት በኋላ፣ የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዱብሊን (UCD) ተማሪዎች የአየርላንድን የመጀመሪያዋን ሳተላይት EIRSAT-1 ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ ናቸው። የኩብ ሳተላይቱ ወይም ኪዩባት፣ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ በካሊፎርኒያ ከሚገኘው የቫንደንበርግ አየር ሃይል ቤዝ በ SpaceX Falcon 9 ሮኬት ተሳፍሮ ሊመጥቅ ነው።
በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) አካዳሚ በተለይም 'ሳተላይትህን ፍላይ!' ፕሮግራም፣ EIRSAT-1 በአውሮፓ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የራሳቸውን ሳተላይቶች ለጠፈር ምርምር እንዲገነቡ፣ እንዲያመጥቅ እና እንዲያንቀሳቅሱ የሚያደርግ ፈር ቀዳጅ ተነሳሽነት ነው። ፕሮጀክቱ በ2017 የተጀመረ ሲሆን በ UCD የጠፈር ምርምር ማዕከል፣ የዩሲዲ የፊዚክስ ትምህርት ቤት እና የ UCD የሜካኒካል እና የቁሳቁስ ምህንድስና ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተዘጋጅተዋል።
አንዴ በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ EIRSAT-1 ሶስት የተለያዩ ሙከራዎችን ያደርጋል። ዋናው ተልእኮው የጋማ ሬይ ፍንዳታዎችን ማጥናት ነው፣ እነሱም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም ብሩህ እና ኃይለኛ ክስተቶች ናቸው። በተጨማሪም ሳተላይቱ ለሳተላይቶች የገጽታ ሕክምናዎችን አፈጻጸም ለመገምገም የሙቀት ሽፋን ጥናት ያካሂዳል። በተጨማሪም የጠፈር መንኮራኩሮች አቅጣጫ መቆጣጠሪያ አማራጭ ዘዴን ያሳያል።
ይህ አዲስ ፕሮጀክት አየርላንድ ወደ ህዋ ምርምር የገባችበትን የመጀመሪያ ጊዜ የሚያሳይ በመሆኑ ለአየርላንድ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል። የፕሮጀክቱ ዳይሬክተር የሆኑት የዩሲዲ ፕሮፌሰር ሎሬይን ሀሎን ደስታቸውን ገልፀው የተገኘው ውጤት ቡድኑ ባደረገው ጥረት እና የዩኒቨርሲቲው ፣ የአየርላንድ መንግስት እና የአየርላንድ ኢንዱስትሪ ድጋፍ ነው ብለዋል።
በዩሲዲ እና በኢዜአ መካከል ያለው ትብብር ለፕሮጀክቱ ስኬት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የኢዜአ አካዳሚ ኃላፊ የሆኑት ጆስት ቫንሬዝል እንዳሉት የ UCD በህዋ ሳይንስ እና አስትሮፊዚክስ ያለው እውቀት እና ኢኤስኤ ትንንሽ መንኮራኩሮችን በመስራት እና በመሞከር ረገድ ካለው ልምድ ጋር ተደምሮ EIRSAT-1ን የሚማርክ የትምህርት ፕሮግራም አድርጎታል። ይህ ትብብር ከአየርላንድ ግንባር ቀደም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አንዱ የሆኑት ፕሮፌሰር ሺላ ማክብራይን አጽንዖት ሰጥተውት እንደገለፁት በጠፈር ምርምር ውስጥ ያለውን ዓለም አቀፍ ትብብር አስፈላጊነት ያጎላል።
EIRSAT-1 ለአየርላንድ ወሳኝ ምዕራፍ ብቻ ሳይሆን የትብብር ሃይል እና የተማሪዎች እና ተመራማሪዎች የጠፈር ምርምር ወሰን ለመግፋት ያሳዩት ቁርጠኝነት ማሳያ ነው። በጋማ ሬይ ፍንዳታ ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣል እና በአጽናፈ ሰማይ እጅግ ማራኪ ክስተቶች ላይ ለሳይንሳዊ እውቀት አስተዋፅዖ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።