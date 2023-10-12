በ Exoplanets ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ሞዴል ማድረግ፡ ውስጣቸውን ለመረዳት ቁልፍ

በዩሲ ሪቨርሳይድ፣ ናሳ ጎድዳርድ፣ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ እና የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት ዓላማው በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በፀሐይ መሰል ኮከብ ዙሪያ በኤክሶፕላኔት ላይ ምን እንደሚመስል ለመቅረጽ ነው። የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ምክንያቱም ከኤክሶፕላኔት ወለል በታች ስላለው ጂኦሎጂ ለመማር በተዘዋዋሪ መንገድ ይሰጣል።
እሳተ ገሞራዎች ከፕላኔቷ ውስጠኛ ክፍል ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ጨምሮ ቁሳቁሶችን ይለቃሉ. ስለዚህ ማንኛውም ቴሌስኮፕ የእሳተ ገሞራ ፕላኔት ከባቢ አየርን የሚያሳዩ ምስሎችን ማንሳት የሚችል ስለ ስብስቡ ጠቃሚ መረጃ መስጠት ይችላል። በአሁኑ ጊዜ እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) ያሉ ጥቂት ቴሌስኮፖች ብቻ የኤክሶፕላኔት ከባቢ አየርን መለየት ይችላሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ ቴሌስኮፖች በቀይ ድንክዬዎች ዙሪያ ያለውን ከባቢ አየር ብቻ እንጂ ፀሐይን የሚመስሉ ከዋክብትን መለየት አይችሉም።
በፅንሰ-ሃሳብ ደረጃ ላይ ያለው የ LUVOIR ቴሌስኮፕ ይህንን ሊለውጠው ይችላል. ሉቮር በ1 የስነ ፈለክ አሃድ (AU) ርቀት ላይ ፀሀይ የሚመስሉ ከዋክብትን የሚዞሩ የምድር-መጠን ያላቸው ኤክሶፕላኔቶች ከባቢ አየርን በቀጥታ የመሳል አቅም አለው። ይህ ማለት LUVOIR በእነዚህ ኤክስፖፕላኔቶች ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ሊያውቅ እና ስለ ውስጣዊ ስብስባቸው ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በቴሌስኮፖች የተቀረጸውን መረጃ ለመረዳት ተመራማሪዎች የሚመለከቷቸውን ነገሮች ስፔክትራ እና ባህሪያት መረዳት አለባቸው። ምድር፣ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉ እጅግ በጣም ጥሩ ጥናት ካደረጉ ነገሮች አንዷ በመሆኗ፣ እንደ ጠቃሚ ማጣቀሻ ሆና ታገለግላለች። ሳይንቲስቶች የምድር ከባቢ አየር እንደ LUVOIR ባሉ ቴሌስኮፖች ላይ እንዴት እንደሚታይ ሞዴል ማድረግ እና ይህን መረጃ ከሌሎች ኤክስፖፕላኔቶች የተገኘውን መረጃ ለመተርጎም ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ኤሮሶሎችን ወደ ከባቢ አየር ይለቃል ፣ይህም እንደ የውሃ ትነት እና ኦዞን ያሉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ንባቦችን ይነካል። በምልከታ ወቅት የእነዚህ ንጥረ ነገሮች ስፔክትራል ባንዶች ለውጦችን መመልከት በኤክሶፕላኔት ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ መኖሩን ሊያመለክት ይችላል።
በተጨማሪም የሰልፈር ዳይኦክሳይድ (የአሲድ ዝናብ) በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ መኖሩ ሌላው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አመላካች ነው። ምንም እንኳን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የህይወት ዘመን በአንጻራዊነት አጭር ቢሆንም በየጊዜው በሚፈነዱ እሳተ ገሞራዎች ይወጣል።
የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በ exoplanet ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት የውስጣቸውን እንቆቅልሽ ለመረዳት ወሳኝ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ሁኔታዎች በመቅረጽ፣ እንደ LUVOIR ባሉ የወደፊት ቴሌስኮፖች የተያዙትን መረጃዎች በተሻለ ሁኔታ መተርጎም እና ስለ ኤክሶፕላኔቶች ጂኦሎጂ እና ስብጥር አዳዲስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- ዩሲ ሪቨርሳይድ
- ናሳ Goddard
- የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ
- የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ