በሌሎች ፕላኔቶች ላይ የሰው አንጎል ከቀለሞች ጋር እንዴት እንደሚስተካከል

የሰው አእምሮ ከተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ጋር የመላመድ አስደናቂ ችሎታ አለው፣ ይህም ቀለማትን እንደ "መደበኛ" እንድንገነዘብ ያስችለናል ባለቀለም መነጽር ለብሰን ወይም በእርጅና ወቅት እና ዓይኖቻችን የበለጠ ቢጫ ይሆናሉ። ሆኖም ግን, እንደ ሌላ ፕላኔት ባሉ ሙሉ በሙሉ በማይታወቅ አካባቢ ውስጥ ለቀለሞች ብንጋለጥ ምን ይሆናል? እንደ ባለሙያዎች ገለጻ፣ እነዚህ ቀለሞች በጊዜ ሂደት የበለጠ ገለልተኛ እንደሆኑ ለመረዳት አእምሯችን ይስተካከላል።
የእውቀት (ኮግኒቲቭ ቪዥን) ሳይንቲስት የሆኑት ማይክል ዌብስተር በሌላ ፕላኔት ላይ ዋነኛው ቀለም ምንም ይሁን ምን በመጨረሻ ለጠፈር ተመራማሪዎች ግራጫ እንደሚመስል ይጠቁማሉ። ለምሳሌ ሰዎች ወደ ማርስ ቢጓዙ ቀይ ፕላኔት ቀስ በቀስ ከቀይ ይልቅ ቡናማ ወይም ግራጫ መምሰል ይጀምራል። ለእኛ የሚታየው የማርሲያን ሰማይ ምንም እንኳን ከምድር ጋር አንድ አይነት ሰማያዊ ባይሆንም ለጠፈር ተመራማሪዎች ሰማያዊ ሆኖ መታየት ይጀምራል።
ይሁን እንጂ በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ስለ ቀለማት ያለው ግንዛቤ በከባቢ አየር እና በመሬት ገጽታ ላይ ባሉ ዋና ቀለሞች ላይ የተመሰረተ ይሆናል. የአዕምሮ ማስተካከያ በከባቢ አየር ውስጥ በሚመጣው ብርሃን እና በአካባቢው ቀለሞች መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል. ኤክሶፕላኔት ሐምራዊ እፅዋት እና የወርቅ ሰማይ ባለበት ሁኔታ አእምሮው በተለየ መንገድ ሊስተካከል ይችላል።
አንጎል ለቀለም የሚሰጠው ምላሽ በቀለም ላይ ብቻ ሳይሆን በጠንካራነት ላይ የተመሰረተ ነው. አካባቢው የተወሰነ የቀለም ቤተ-ስዕል ካለው፣ አእምሮው በጥላ ጥላ ውስጥ ካሉ ጥቃቅን ለውጦች ጋር ይበልጥ ይስማማል። በጊዜ ሂደት, የታጠቡ ቀለሞች የበለጠ ንቁ እንደሆኑ ይገነዘባሉ, እና በተቃራኒው.
የጠፈር ተመራማሪዎች ከአዲሱ ፕላኔት ጋር እንዲላመዱ በመጠባበቅ ላይ እያሉ, ለነሱ አካባቢን በራስ-ሰር የሚያጣራ እና የሚያስተካክል መሳሪያ የመፍጠር እድል አለ. Derya Akkaynak, መሐንዲስ እና የውቅያኖስ ግራፍ በአሁኑ ጊዜ "Sea-thru" በተባለው የኮምፒተር አልጎሪዝም እየሰራ ነው, ይህም በውሃ ውስጥ ያሉ ምስሎችን በመሬት ላይ የተወሰዱ እንዲመስሉ ያስተካክላል. በውሃ ምክንያት የሚከሰተውን ሰማያዊ ማጣሪያ በማረም, ስልተ ቀመር በውሃ ውስጥ ባሉ አካባቢዎች ላይ አዲስ እይታ ይሰጣል.
ምንም እንኳን ሰዎች ወደ አንድ እንግዳ ፕላኔት የመቀየር ሂደት እርግጠኛ ባይሆንም በጥልቅ ባህር ውስጥ ያሉ ተሞክሮዎች ግምታዊ ሊሆኑ ይችላሉ። ቀይ ብርሃን በሌለበት, የጠለቀ ጥልቀቶች ቢጫ ይታያሉ, ይህም እንግዳ እና ያልተለመደ የእይታ ተሞክሮ ይፈጥራል.
በማጠቃለያው ፣ የሰው አንጎል በተለያዩ አከባቢዎች ውስጥ ቀለሞችን ሲያውቅ አስደናቂ መላመድ አለው። በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ለማያውቁት ቀለማት ሲጋለጥ፣ አእምሯችን በጊዜ ሂደት የበለጠ ገለልተኛ እንደሆኑ ለመገንዘብ ይስተካከላል፣ በዚህ ማስተካከያ ውስጥ እንደ ዋና የከባቢ አየር እና የመሬት ገጽታ ቀለሞች ያሉ ነገሮች ይጫወታሉ። በተጨማሪም፣ አንጎል ስለ ቀለም ያለው ግንዛቤ በቀለም እና በጥንካሬው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የጠፈር ተመራማሪዎች መላመድን በመጠባበቅ ላይ እያሉ በራስ-ሰር የሚያጣራ እና ለእነሱ አካባቢን የሚያስተካክሉ መሳሪያዎችን የማዘጋጀት እድል አለ። ጥልቅ ባህር አእምሮ ለማያውቁት የቀለም ቤተ-ስዕል እንዴት ምላሽ መስጠት እንደሚችል ፍንጭ ይሰጣል።
ምንጮች:
- የቀጥታ ሳይንስ