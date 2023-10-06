የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ የተትረፈረፈ የአስትሮይድ ቁሳቁስን ገለጠ

በናሳ የሚገኘው የ OSIRIS-REx ቡድን ከአስትሮይድ ቤንኑ የተገኙትን ናሙናዎች ሲያስተካክል ጥሩ አስገራሚ ነገር እያጋጠመው ነው። የመነሻ ትንተናው ከሚጠበቀው በላይ ከፍተኛ መጠን ያለው የአስትሮይድ ቁሳቁስ እንዳለ ያሳያል። ይህ ያልተጠበቀ የተትረፈረፈ ክምችት ጥልቅ ጥናት ለማድረግ ልዩ እድል ስለሚሰጥ የሳይንስ ማህበረሰብን አስደስቷል።
የሳይንስ ሊቃውንት ክዳን ከወሰዱ በኋላ፣ አብዛኛው የቤንኑ ቁስ የተከማቸበትን ከTAGSAM ጭንቅላት ውጭ የተትረፈረፈ ቁሳቁስ አግኝተዋል። በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል የOSIRIS-REx ምክትል መሪ የሆኑት ክሪስቶፈር ስኔድ ስለ ያልተጠበቁ የቁሳቁስ ሀብት ያላቸውን ጉጉት ሲገልጹ “ከTAGSAM ጭንቅላት ውጭ ብዙ የተትረፈረፈ ቁሳቁስ በራሱ በራሱ አስደሳች ነው። ያን ሁሉ ቁሳቁስ እዚያ ማግኘቱ በጣም አስደናቂ ነገር ነው።
ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ ከ TAGSAM ራስ ውጭ የተሰበሰበውን የመጀመሪያውን ናሙና "ፈጣን እይታ" ትንተና እያካሄደ ነው. ይህ ትንታኔ የቤኑ ቁሳቁስ ምንነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለሚቀጥሉት ግኝቶች የሚጠበቁ ነገሮችን ያስቀምጣል። ናሙናውን ለመተንተን የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ፣ የኢንፍራሬድ መለኪያዎች እና የኤክስሬይ መመዘኛዎችን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ።
የመጪዎቹ ሳምንታት ለተመራማሪዎቹ የ TAGSAM ጭንቅላትን ለመበተን ወደ ልዩ የእጅ ጓንት ሳጥን ሲያንቀሳቅሱ ስራ ይበዛባቸዋል። ይህ ውስብስብ ሂደት ዓላማው በውስጡ ያለውን የጅምላ ናሙና ለማሳየት ነው፣ ይህም የተሰበሰበው ቁሳቁስ የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከአስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ የሰበሰበው የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ከፍተኛ ትኩረትን ሰብስቧል።
ናሙናዎቹ የተገኙበት አስትሮይድ ቤንኑ ትልቅ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለው። ጥንታዊ ተፈጥሮው ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ምስረታ እና እንደ ምድር ያሉ ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆኑትን ሁኔታዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በካርቦን የበለፀገ ስብጥር ፣ ቤኑ ስለ ሕይወት አመጣጥ ፍንጭ የሚይዙ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን እና አሚኖ አሲዶችን ሊይዝ ይችላል። በተጨማሪም፣ በ22ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ በፕላኔታችን ላይ በአንፃራዊነት ከፍተኛ የመነካካት እድሉ ስላላት የቤኑ ለምድር ቅርበት ትልቅ ትኩረት የሚስብ ነገር ያደርገዋል።
ምንጮች: NASA, Earth.com