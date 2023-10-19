በፓስፊክ ሰሜን ምዕራብ ያለውን የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ለመረዳት የተጠበቁ ዛፎችን ማጥናት

የዩኤስ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ የመሬት መንቀጥቀጥ ሳይንስ ማዕከል እና የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአካባቢው ስላለው የመሬት መንቀጥቀጥ ስጋት ግንዛቤ ለማግኘት በፓስፊክ ሰሜን ምዕራብ የሚገኙ የተጠበቁ ዛፎችን እየተጠቀሙ ነው። ቡድኑ በፑጌት ሳውንድ አካባቢ በተከሰቱ ከባድ የመሬት መንቀጥቀጦች ህይወታቸው አልፏል የተባሉ ዛፎችን ሰብስቧል። የዛፉን ቀለበቶች በመተንተን፣ ከክርስቶስ ልደት በኋላ 14-774 ያለውን የካርቦን-75 ስፒል ለይተው አውቀዋል። በዛፎቹ ላይ የመጨረሻውን ቀለበት በመቁጠር ዛፎቹ በ 923 እና 924 መካከል እንደሞቱ ወስነዋል. ይህ የሚያሳየው ሁለቱም ስህተቶች በአንድ ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጦችን በመቀስቀስ ሁለቱን ስህተቶች በማገናኘት እና በአካባቢው ላይ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ መኖሩን ያሳያል.
ይህ ጥናት በፓሲፊክ ሰሜን ምዕራብ ስላለው የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ሳይንቲስቶች የክልሉን ጥፋት መስመሮች እና የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ያግዛል። ተመራማሪዎች የጂኦሎጂካል ሪኮርድን በማጥናት ካለፉት የመሬት መንቀጥቀጦች መረጃን በመሰብሰብ ስለወደፊቱ ክስተቶች ትንበያ ለመስጠት ሊጠቀሙበት ይችላሉ. ውጤታማ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ዕቅዶችን ለማዘጋጀት እና ጠንካራ መሠረተ ልማቶችን ለመገንባት የመሬት መንቀጥቀጥ ስጋትን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጭ፡- የዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ፣ የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ
የጥርስ መስተዋት እንደገና መገንባት
የጥርስ መነፅር በሰውነት የሚመረተው በጣም ጠንካራው ንጥረ ነገር ነው ፣ ግን አንዴ ከተሰበሩ ፣ አሁን ለመጠገን ምንም መንገድ የለም። ይሁን እንጂ በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የጥርስ ጥገናን ሊቀይር የሚችል አንድ አስደሳች ግኝት አግኝተዋል. ስቴም ሴሎችን ወደ አሜሎብላስት የሚቀይሩበት መንገድ አግኝተዋል፣ የጥርስ መስተዋት ለማምረት ኃላፊነት ያላቸው ሴሎች። ይህ ቀዳማዊ ኢናሜል እንዲመረት ያነሳሳል፣ ይህም ጉድጓዶችን ከትክክለኛ ገለፈት ጋር ለማስተካከል “ሕያው ሙሌት” እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል።
ወደፊት፣ እነዚህ ግኝቶች የጠፉ ወይም በጣም የተጎዱ ጥርሶችን ሊተኩ የሚችሉ በላብራቶሪ ያደጉ ጥርሶች እንዲያድጉ ሊረዱ ይችላሉ። ይህ ከተለምዷዊ የጥርስ መትከል ወይም ጥርስ ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ተፈጥሯዊ እና ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣል. የጥርስ ብረትን እንደገና የማዳበር ችሎታ ለብዙ ሰዎች የጥርስ ጤናን እና የህይወት ጥራትን በእጅጉ ያሻሽላል።
ምንጭ: ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ
ገንዘብ ለሰዎች
የቤት እጦት ዋነኛ መንስኤ የገንዘብ እጥረት ነው። በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የገንዘብ ዕርዳታ በቤት እጦት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመዳሰስ አንድ ጊዜ ያለ ቅድመ ሁኔታ 7,500 ዶላር የካናዳ ዶላር ለቤት እጦት ላሉ 50 ግለሰቦች ሰጡ። ጥናቱ የገንዘብ ዝውውሩ ተቀባዮች እንደ ምግብ፣ ኪራይ እና መጓጓዣ ባሉ አስፈላጊ ፍላጎቶች ላይ የበለጠ ወጪ እንደሚያወጡ አረጋግጧል። በተጨማሪም፣ በአንድ አመት ውስጥ፣ በመጠለያ ውስጥ ጥቂት ቀናት እና በተረጋጋ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተጨማሪ ቀናት አሳልፈዋል።
ይህ ጥናት የቤት እጦት ችግር ላለባቸው ግለሰቦች ቀጥተኛ የገንዘብ ድጋፍ መስጠት ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል። የፋይናንሺያል አለመረጋጋትን ዋና ጉዳይ በመፍታት የግል ደህንነትን ማሻሻል እና በጊዜያዊ መጠለያዎች ላይ ያለውን ጥገኛነት መቀነስ ይቻላል. የቤት እጦትን ለመፍታት የተለያዩ መንገዶችን ለመዳሰስ እና ለተቸገሩት ትርጉም ያለው ድጋፍ ለመስጠት የበለጠ ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ጥናት ያስፈልጋል።
ምንጭ፡- የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
የፖስታ ፍጥነት እና የመራጮች ተሳትፎ
በፖስታ ድምፅ መስጠት ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል፣ በተለይም እንደ ኦሪጎን እና ዋሽንግተን ባሉ ግዛቶች ለነዋሪዎች ድምጽ መስጠት ቀላል በሆነባቸው። የዋሽንግተን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የአካባቢ የፖስታ አገልግሎት ፍጥነት በመራጮች ተሳትፎ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር በተለይም የበለጠ ገዳቢ የድምፅ አሰጣጥ ህጎች ባሉባቸው ግዛቶች ውስጥ መረመረ። በጥናቱ የተቀላጠፈ የአገር ውስጥ የፖስታ አገልግሎት የግለሰቦችን የመምረጥ እድል ከፍ እንደሚያደርግ አመልክቷል፣ በተለይ ጥብቅ የድምጽ አሰጣጥ ህግ ባለባቸው አካባቢዎች።
ውጤቶቹ የምርጫ ካርዶች በሰዓቱ እንዲደርሱ እና ሊቆጠሩ እንደሚችሉ ለማረጋገጥ የተቀላጠፈ የፖስታ አሰጣጥ ስርዓት አስፈላጊነትን ያጎላሉ። በፖስታ ድምፅ መስጠት በስፋት እየሰፋ ሲሄድ፣ ግለሰቦች በዴሞክራሲያዊ ሂደቱ ውስጥ እንዳይሳተፉ የሚከለክሉ ማናቸውንም ማነቆዎችን መፍታት ወሳኝ ነው። የፖስታ አገልግሎት ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱን ለማቀላጠፍ የሚደረገው ጥረት የመራጮች ተሳትፎን ከፍ ለማድረግ እና የሁሉም ሰው ድምጽ እንዲሰማ ይረዳል።
ምንጭ፡- ዋሽንግተን ስቴት ዩኒቨርሲቲ
የፓሲፊክ ሰሜን ምዕራብ የአየር ሁኔታ እይታ
የፖርትላንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአሁኑ የአለም ሙቀት መጨመር በፓስፊክ ሰሜን ምዕራብ ያለውን የወደፊት የአየር ሁኔታ ለመተንበይ የኮምፒውተር ሞዴሎችን እና የማሽን መማሪያን ተጠቅመዋል። የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ በአካባቢው የአየር ሁኔታ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ትላልቅ የከባቢ አየር ዝውውር ዘይቤዎች በተለይም በክረምት ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ሊለወጡ እንደማይችሉ ተገንዝበዋል. ይህ ማለት በፕላኔቷ ላይ ሙቀት እየጨመረ ቢመጣም በክልሉ ውስጥ የሚያጋጥመን የአየር ሁኔታ ለውጦች ከፍተኛ ለውጥ ላያመጣ ይችላል.
ይሁን እንጂ ይህ ጥናት በትላልቅ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ መሆኑን እና እንደ ሙቀት ሞገዶች, አውሎ ነፋሶች እና ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተቶች አሁንም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት አካባቢያዊ ተፅእኖዎች በተደጋጋሚ ሊከሰቱ እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል. የአየር ንብረት ለውጥ በክልላዊ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ መረዳት ውጤቶቹን ለመቀነስ ስልቶችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው።
ምንጭ፡ ፖርትላንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲ