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የመኸር ጨረቃ፡ ልዩ ሱፐርሙን

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 28, 2023
የመኸር ጨረቃ፡ ልዩ ሱፐርሙን

የመኸር ጨረቃ፣ የዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ጨረቃ፣ ሐሙስ ላይ እንድትወጣ እና አርብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ትደርሳለች። ሰማያዊ ጨረቃን ጨምሮ በዚህ አመት ሶስት ሱፐር ጨረቃዎች ነበሩ, የመኸር ጨረቃ ልዩነቱ ጎልቶ ይታያል.

የመኸር ጨረቃ በሴፕቴምበር 23 በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ተከስቶ የነበረው የመኸር ኢኩኖክስ በጣም ቅርብ የሆነ ሙሉ ጨረቃ ነው። ይህ እኩልነት የበልግ መጀመሪያን የሚያመለክት ሲሆን እንዲሁም ብዙ ሰብሎች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ነው. የመኸር ጨረቃ በተከታታይ ለብዙ ምሽቶች ፀሐይ ከጠለቀችበት ጊዜ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ ላይ ትወጣለች፣ በዚህም ምክንያት በምሽቱ መጀመሪያ ላይ ብዙ የጨረቃ ብርሃን አለች።

በተለምዶ፣ ጨረቃ በዑደቷ ውስጥ በምታልፍበት ጊዜ በየቀኑ ከ50 ደቂቃ በኋላ ወደ ላይ ትወጣለች። ነገር ግን, በመኸር ጨረቃ ወቅት, ይህ መዘግየት በእያንዳንዱ ምሽት ወደ ትንሽ ክፍተት ይቀንሳል. በሰሜናዊ ዩናይትድ ስቴትስ, መዘግየቱ ከ 15 እስከ 20 ደቂቃዎች, እና በካናዳ እና አውሮፓ, ከ 10 እስከ 20 ደቂቃዎች በኋላ ነው. ይህ የመኸር ጨረቃ ልዩ ባህሪ ገበሬዎችን እና ሰራተኞችን ብዙ ተጨማሪ የጨረቃ ምሽቶችን በማቅረብ ሰብላቸውን እንዲሰበስቡ ረድቷል፣ ስለዚህም ስሙ።

ሐሙስ ሴፕቴምበር 28፣ የመኸር ጨረቃ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ትታያለች፣ እና አርብ በ5፡57am ET (09፡57 GMT) ላይ ትወጣለች። ምንም እንኳን ከፍተኛ ማጉላት የበለጠ ዝርዝር መረጃ ቢሰጥም ናሳ ቢኖክዮላስ በትንሹ 7 እንዲጠቀም ይመክራል። ሙሉ ጨረቃ በከፍተኛው ጫፍ ላይ እና ወደ ምድር ቅርብ ትሆናለች, "የጨረቃ ፔሪጅ" እያጋጠማት, ይህም ሱፐርሙን ያደርገዋል.

የመኸር ጨረቃ ብርቱካንማ እና ቀይ ጥላ አላት፣ ከአድማስ አጠገብ ባለው የእይታ ቅዠት ምክንያት ከሌሎቹ ሙሉ ጨረቃዎች የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ትመስላለች። ጨረቃ ከአድማስ አጠገብ ስትሆን ብርሃኗ በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ብናኞች ውስጥ ያልፋል፣ ይህም ሰማያዊውን ብርሃን በመበተን ቀይ ብርሃን ወደ አይናችን እንዲደርስ ያደርጋል።

የመኸር ጨረቃ በቻይና እና በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ጨምሮ በአለም ዙሪያ በብዙ ባህሎች ይከበራል. በቻይና፣ የመኸር አጋማሽ ፌስቲቫል ዞንግኪዩ ጂ የሚከበረው በቤተሰብ ስብሰባ፣ በጨረቃ እይታ እና የጨረቃ ኬክ በመጋራት ነው። በደቡብ ኮሪያ የመኸር ጨረቃ ፌስቲቫል፣ ቹሴክ በመባል የሚታወቀው፣ ሰዎች የመኸርን ምርት ለማክበር ወደ ቅድመ አያቶቻቸው እና ወላጆቻቸው ቤት የሚጓዙበት ብሄራዊ በዓል ነው።

የጥንት አፈ ታሪኮችም የመከሩን ጨረቃ በጨረቃ ጨለማ ላይ ካለው ውርጭ በተቃራኒ በብርሃንዋ ላይ የሚፈጠረው ውርጭ የፍራፍሬ ቡቃያ እና አበባዎችን አይጎዳውም ከሚል እምነት ጋር ያዛምዳል።

ምንጮች:
- የገበሬው አልማናክ
- ናሳ

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