በአየርላንድ እና በሰሜን አየርላንድ ያሉ ሰሜናዊ መብራቶች፡ አስደናቂ የተፈጥሮ ማሳያ

ስለ ሰሜናዊው መብራቶች አስደናቂ ክስተት ለማየት ከፈለጋችሁ፣ እስከ አይስላንድ ወይም አላስካ ድረስ መድፈር የለብዎትም። አየርላንድ እና ሰሜን አየርላንድ የሌሊቱን ሰማይ በአረንጓዴ፣ ሮዝ፣ ሰማያዊ እና ወይን ጠጅ ቀለም በመሳል አስደናቂ የአውሮራ ቦሪያሊስ ማሳያዎችን ያቀርባሉ። ደመናዎች አንዳንድ ጊዜ እይታውን ሊያደናቅፉ ቢችሉም ፣ አስፈላጊው የፀሐይ እንቅስቃሴ ያላቸው ግልፅ ምሽቶች የዚህን የተፈጥሮ ብርሃን ትርኢት ፍንጭ ይሰጣሉ።
በአየርላንድ ውስጥ ያሉትን ሰሜናዊ መብራቶች ለመከታተል በጣም ጥሩዎቹ ቦታዎች የሰሜን አየርላንድ ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ ፣ የአንትሪም የባህር ዳርቻ ፣ ኮ ማዮ በምዕራብ የባህር ዳርቻ ፣ አሽቦርን በኮ Meath እና በጠንካራ ማሳያዎች ወቅት የደብሊን አካባቢን ያካትታሉ። ነገር ግን እይታዎች ዋስትና አይሰጡም እና በሴፕቴምበር 23 ላይ የሚመጣው እኩልነት በመሬት መግነጢሳዊ መስክ ላይ ባሉ ሁኔታዎች እና ፕላኔቷ በዛን ጊዜ በማዘንበል ምክንያት የተሻለ እድል ሊሰጥ ይችላል።
የአውሮራ ሂደት የሚጀምረው በፀሀይ ነበልባሎች ነው፣ በፀሀይ ላይ በሚፈነዳው ፍንዳታ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ጨረሮች ወደ ጠፈር ይለቃሉ። እነዚህ ቅንጣቶች ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ ምድር ከባቢ አየር ይደርሳሉ, አንዳንዶቹ በፕላኔቷ መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ ተይዘው ወደ ሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች ይሳባሉ. በከባቢ አየር ውስጥ ከሚገኙት አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ሲጋጩ የሰሜኑ መብራቶች ደማቅ ቀለሞችን ይፈጥራሉ.
አውሮራውን ለመመስከር በሚሞከርበት ጊዜ የጠራ ሰማይ እና አነስተኛ የብርሃን ብክለት ወሳኝ ናቸው። ከከተሞች እና ከተማዎች ርቆ መኖር ዋና ዋና ማሳያዎችን ለማየት የተሻለ እድል ይሰጣል ፣ ምንም እንኳን ከደብሊን ከተማ እንኳን ፣ አስደናቂ እይታዎች ተዘግበዋል ። አስትሮኖሚ አየርላንድ የፀሀይ ፍንዳታ መቼ እንደሚከሰት እና መቼ ቅንጣቶች ወደ ምድር ከባቢ አየር እንደሚደርሱ በመተንበይ አውሮራ የማንቂያ አገልግሎትን ትሰራለች።
በ2025 የፀሀይ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ ስለሚችል የሚቀጥሉት ጥቂት አመታት በተለይ የሰሜኑ መብራቶችን ለማየት ምቹ ናቸው። ይህ ቢሆንም, ግልጽ የሆኑ ምሽቶች ይከሰታሉ, ይህንን አስደናቂ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት ለመለማመድ እድል ይሰጣሉ.
ምንጮች፡ አስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት