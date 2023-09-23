በአሜሪካ የሚኖሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አስደናቂ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር

በኦክቶበር 14፣ በአሜሪካ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በአስደናቂ የፀሐይ ግርዶሽ በማከም አስደናቂ የስነ ፈለክ ክስተት ሊካሄድ ነው። የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፈቀዱ ተመልካቾች ጨረቃ በቀጥታ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስታልፍ ይመለከታሉ። ይህ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በሜክሲኮ፣ በመካከለኛው አሜሪካ እና በደቡብ አሜሪካ በሚገኙ ክፍሎች በተዘረጋ መንገድ ላይ ይታያል።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ራሷን በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስታስቀምጥ እና በምትያልፍበት ጊዜ የፀሐይን ፊት በከፊል ስትዘጋ ነው። የዚህ ዓይነቱን ግርዶሽ የሚለየው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ቦታ ላይ ወይም በምትጠጋበት ቦታ ላይ በመሆኗ ለፀሀይ ሙሉ በሙሉ መደበቅ አለመቻሉ ነው። በምትኩ፣ በፀሀይ ትልቅ፣ ብሩህ ፊት ላይ የተደራረበ ጥቁር ዲስክ ይመስላል፣ ይህም የእሳት ተፅእኖ ቀለበት ይፈጥራል።
ግርዶሹ በ9፡13 am PDT (12፡13 pm EDT/1613 GMT) በኦሪገን ውስጥ ይጀምራል፣ እንደ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ ባሉ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከመዘዋወሩ በፊት። ከዚያም በሜክሲኮ፣ በጓቲማላ፣ በቤሊዝ፣ በሆንዱራስ፣ በኒካራጓ፣ በፓናማ፣ በኮሎምቢያ እና በብራዚል መንገዱን ይቀጥላል፣ እና በመጨረሻም በአትላንቲክ ውቅያኖስ ፀሐይ ስትጠልቅ ያበቃል። ከፍተኛው የፀሀይ መደበቂያ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚከሰት ቢሆንም፣ በሰሜን አሜሪካ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ባሉ ትላልቅ ክፍሎች ያሉ ሰዎች አሁንም ግርዶሹን በትንሽ መልክ ማየት ይችላሉ።
ጨረቃ ወደ ፕላኔታችን በጣም ቅርብ ስለሆነች ከምድር እይታ አንጻር የፀሐይን ያህል ትልቅ ትሆናለች። የጨረቃ ዲያሜትር በግምት 2,159 ማይል (3,476 ኪሜ) ሲሆን የፀሀይ ዲያሜትር 865,000 ማይል (1.4 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ሲለካ፣ የምድር ዲያሜትር ደግሞ 7,918 ማይል (12,742 ኪሜ) ነው።
የፀሐይ ግርዶሽ በሚታይበት ጊዜ ለደህንነት ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው. ተገቢው የአይን መከላከያ ሳይኖር ፀሐይን በቀጥታ መመልከት ከፍተኛ የአይን ጉዳት ያስከትላል። በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ፀሐይ ሙሉ በሙሉ ስለማይዘጋ ልዩ የዓይን መከላከያ ወሳኝ ነው. ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ መመልከቻ መነፅርን ወይም በእጅ የሚያዝ የፀሐይ መመልከቻን መጠቀም በጥብቅ ይመከራል ፣ መደበኛ የፀሐይ መነፅር ግን በቂ አይደለም።
የፀሐይ ግርዶሽ ከጨረቃ ግርዶሽ የሚለየው ምድር የፀሐይ ብርሃን ወደ ጨረቃ እንዳይደርስ ስትከለክለው ደብዘዝ ያለ እና ምናልባትም ቀይ ቀለም በማሳየት ነው። የጨረቃ ግርዶሾች ከፀሐይ ግርዶሽ ጋር ሲነፃፀሩ በምድር ላይ ካለው ትልቅ ቦታ ይታያሉ።
በዓመት የፀሐይ ግርዶሽ መከሰቱን መመስከር የአጽናፈ ዓለሙን አስደናቂ ነገሮች የሚያስታውስ አስደናቂ ተሞክሮ ነው። እንደ ሁልጊዜው፣ ይህንን የሰማይ ክስተት በሚመለከቱበት ጊዜ ተገቢውን የአይን መከላከያ በመጠቀም ለደህንነት ቅድሚያ መስጠቱን ያረጋግጡ።
ምንጮች:
- ናሳ
- Space.com