የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ የአስትሮይድ ናሙና መነሻን ለማምጣት ተዘጋጅቷል።

ከሰባት አመት ተልእኮ በኋላ የናሳ OSIRIS-REx መንኮራኩር ወደ ምድር ተመልሶ በህዋ ላይ የተሰበሰበውን የመጀመሪያውን የአስትሮይድ ናሙና ለማቅረብ ተዘጋጅቷል። መንኮራኩሩ በ2016 የተወነጨፈችው አስትሮይድ ቤንኑ ከተሰኘው አስትሮይድ 200 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከሚገኘው ድንጋዮቹን ለመያዝ ነው።
መንኮራኩሩ ወደ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያስቆጠረ ወደ ዘጠኝ አውንስ የሚጠጋ ድንጋይ እና አፈር የያዘ ካፕሱል ይለቀቃል። እሁድ እለት፣ ካፕሱሉ በዩታ በሚገኘው ዱግዌይ ፕሮቪንግ ግራውንድስ ላይ ይገለበጣል፣ ማረፊያው በዩታ በረሃ በ10፡55 am ET።
የዚህ ናሙና ጠቀሜታ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ለማምጣት ባለው አቅም ላይ ነው። የ OSIRIS-REx ናሙና ተቆጣጣሪ ኒኮል ሉንኒንግ፣ እነዚህን ናሙናዎች በማጥናት የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ እንዴት እንደተፈጠረ እና ከምድር በላይ የመኖር እድልን በተመለከተ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን እንደሚሰጥ ያስረዳል።
የናሙናዎቹ ጥበቃን ለማረጋገጥ እና የኦርጋኒክ ብክለትን ለመከላከል በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ውስጥ በጆንሰን የጠፈር ማእከል ህንፃ 31 ውስጥ ሃይፐር ንፁህ ክፍል ተሰርቷል። ይህ መገልገያ የአፖሎ ጨረቃ ድንጋዮችን ለማቀነባበር ጥቅም ላይ ከሚውለው ጋር ተመሳሳይ ነው.
በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች እነዚህን ናሙናዎች ለማጥናት እና በምድር ላይ ባሉ ነባር ናሙናዎች ያልተመለሱ አዳዲስ ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን ለመመርመር እድሉ ይኖራቸዋል። ለሰፊው ሳይንሳዊ ማህበረሰብ ናሙናዎች በሚጠበቀው ስርጭት፣ በርካታ ግኝቶች ይጠበቃሉ።
ይህ ተልእኮ ናሳ ወደ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ የመጀመሪያ ሙከራ አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2004 ፣ የዘፍጥረት ተልእኮ የፓራሹት ውድቀት አጋጥሞታል እና በዩታ ውስጥ ወድቋል ፣ በዚህም ምክንያት አንዳንድ የተበላሹ ናሙናዎች ማገገም ችለዋል። ከሁለት አመት በኋላ የስታርትዱስት ተልዕኮ ከኮሜት ዋይልድ 2 እና ኢንተርስቴላር አቧራ ናሙናዎችን ከሰበሰበ በኋላ በተሳካ ሁኔታ አረፈ።
በአጠቃላይ፣ የ OSIRIS-REx ተልእኮ ስኬት በህዋ ምርምር ውስጥ አስደናቂ ምዕራፍን ይወክላል እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ የመቅረጽ አቅም አለው።
ምንጮች:
– ኢቢሲ ዜና