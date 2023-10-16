የታሪክ አስተጋባ፡ የፀሐይ ግርዶሽ ከቻኮ ካንየን በላይ ታየ

እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 14፣ 2023 “የእሳት ቀለበት” በመባል የሚታወቀው አስደናቂ የፀሐይ ግርዶሽ ለ4 ደቂቃ ከ48 ሰከንድ በኒው ሜክሲኮ ከቻኮ ባህል ብሔራዊ ፓርክ በላይ ታየ። ይህ ብርቅዬ የሰማይ ክስተት ከ850 እስከ 1250 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩትን የፑብሎን ሕዝቦች ጥንታዊ ወጎች አስተጋባ። ቻኮ ካንየን፣ የጨረቃ፣ የእኩልነት እና የጨረቃ ዑደት ጠቋሚዎች ያሉት፣ የታወቁት የጥንት ፀሀይ ጠባቂዎች ብቻ ሳይሆን መኖሪያ ነው። እንዲሁም ያለፉትን ግርዶሾች የሚያሳዩ ፔትሮግሊፍሶችን ይይዛል።
በካዩን 150 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ብቻ ስለነበሩ የቻኮ ካንየን ጎብኚዎች በጊዜ ውድድር ገጥሟቸዋል። ብዙ የጉጉት ግርዶሽ አሳሾች የሰማያዊውን ትርኢት ለማየት በጨለማው አፈር መንገድ ላይ በማለዳ ደረሱ። ትራፊክ እና ውጣ ውረድ ቢኖርባቸውም ጉዞው ወደ ኋላ በመመለስ የዘመናዊውን ዓለም አሻራዎች አስወግዶላቸዋል።
የጥንቷ ፑብሎን ሥልጣኔ በከፍተኛው ጫፍ ወቅት በርካታ ግርዶሾችን ተመልክቷል፣ እና “የፀሐይ አለት” በመባል የሚታወቀው አንድ አስደናቂ የሮክ ጥበብ ክፍል እ.ኤ.አ. በ1097 የነበረውን አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ያሳያል። ግርዶሽ፣ እና ሳይንቲስቶች ይህ የፑብሎን ህዝብ በጁላይ 11 ቀን 1097 በ5 ደቂቃ ከ1 ሰከንድ አጠቃላይ ክስተት ላይ ያዩትን ይወክላል ብለው ያምናሉ።
ከፊል ግርዶሹ እየገፋ ሲሄድ፣ በሸለቆው ውስጥ ያለው መብራት በአስደናቂ ሁኔታ ተለወጠ፣ እና በተሰነጠቀው የካንየን ጠርዞች እና ጥንታዊ ሕንጻዎች ላይ የተጣሉት ጥላዎች ደብዛዛ ሆኑ። በካሳ ሪንኮናዳ በታላቋ ኪቫ የተሰበሰቡት ታዛቢዎች “የእሳት ቀለበት” አስደናቂ እይታ አጋጠሟቸው፣ የቤይሊ ዶቃዎች በሁለቱም የአናላሪቲው ክፍል ይታያሉ። ይህንን ክስተት ለመመስከር እድለኛ ለሆኑ ሰዎች የረጅም ጊዜ ምኞት ፍጻሜ እና ከቻኮ ካንየን ጥንታዊ ወጎች እና ታሪክ ጋር ያለው ጥልቅ ግንኙነት ነበር።
የቻኮ ካንየን Casa Rinconada፣ ከካርዲናል አቅጣጫዎች ጋር ትክክለኛ አሰላለፍ ያለው፣ ለአስትሮፎቶግራፈር ማይክ ሾው ትክክለኛውን ቦታ ሰጥቷል። "የእሳት ቀለበት" ለመያዝ አውደ ጥናት አዘጋጅቷል እና ጥልቅ የሆነ የባለቤትነት ስሜት እንደሚሰማው ገለጸ. ግርዶሹ እየገፋ ሲሄድ የሙቀት መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል፣ እና ብዙ ጊዜ ጸጥ ያለዉ ካንየን በአእዋፍ ዘፈኖች ተሞላ።
ከቻኮ ካንየን የሚታየው የሚቀጥለው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ እስከ ጁላይ 3 ቀን 2866 ድረስ አይጠበቅም ነገር ግን የታሪክ ማሚቶ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያስተጋባ ይቀጥላል ይህም የወደፊት ትውልዶች ቅድመ አያቶቻቸው ካጋጠሟቸው የሰማይ ድንቆች ጋር ያገናኛል።
ምንጮች፡ Space.com (ጊል ካርተር፣ ጄሚ ካርተር)