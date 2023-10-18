አዲስ የሳተላይት ምስል 'የእሳት ቀለበት' አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ያሳያል

በቴክሳስ ደቡብ ምስራቅ የባህር ጠረፍ ላይ መውደቁን የሚያሳይ የሳተላይት ምስል 'የእሳት ቀለበት' አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና ህዋ አስተዳደር (ናሳ) ተለቋል። ይህ የሰማይ ክስተት የተከሰተው ጨረቃ እራሷን ከፀሃይ እና ከምድር ጋር ስትጣጣም ነው, በዚህም ምክንያት የጨረቃ ጥላ የፀሐይን የጨረር ጨረሮች ይሸፍናል.
ምስሉ የተቀረፀው በግርዶሹ ወቅት በናሳ ኢፒአይሲ (በምድር ፖሊክሮማቲክ ኢሜጂንግ ካሜራ) DSCVR (Deep Space Climate Observatory) ላይ ሲሆን ይህም በ Lagrange Point 1 ላይ ይገኛል። የሚገርመው የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት Aditya L1 የፀሐይ ምርመራን ወደ ተመሳሳይ ቦታ.
የዓመታዊ ግርዶሽ ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስትንቀሳቀስ ነገር ግን ከምድር ርቃ የምትቆይበት ጊዜ ሲሆን ይህም ሙሉ በሙሉ መደበቅን ይከላከላል። ይህ አንጻራዊ ርቀት ጨረቃ በሰማይ ላይ ትንሽ እንድትታይ አድርጓታል፣ይህም በፀሐይ ጠርዝ አካባቢ የሚገርም ቀይ-ብርቱካናማ ቀለበት በመፍጠር 'የእሳት ቀለበት' የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል።
ከዩናይትድ ስቴትስ የሚታየው ቀጣዩ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለጁን 21, 2039 መርሐግብር ተይዞለታል። ሆኖም ግን፣ የሚመጣው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ሰኞ፣ ኤፕሪል 8፣ 2024 ከቴክሳስ እስከ ሜይን ያለውን ሰማይ ያጨልማል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
ብሄራዊ አየር መንገድ እና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ)