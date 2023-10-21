የአንታርክቲክ ባህር በረዶ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ፣ የአለም አቀፍ ውጤቶችን አስጊ ነው።

የአውስትራሊያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ኤቢሲ) እንደዘገበው አንታርክቲካ ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ ለአራት ጊዜ ያህል የባህር በረዶ ሽፋን ዝቅተኛ ሪከርድ አጋጥሞታል። ካለፉት ዓመታት በተለየ፣ በረዶው አሁን ባለው የክረምት ወቅት እንደገና አይፈጠርም ፣ ይህም የአንታርክቲክ የባህር ዳርቻ ከበረዶ ነፃ የሆነ የተራዘሙ ዝርጋታዎችን ትቷል። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ክስተት በተፈጥሮ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ነው፣ በአካላዊ ውቅያኖስ ተመራማሪው ኤድዋርድ ዶድሪጅ እንደተናገረው፣ እሱም እንደ 'አምስት ሲግማ ክስተት' በ 7.5 ሚሊዮን አመት አንድ ጊዜ የመከሰት እድል አለው።
የሳይንስ ሊቃውንት የበረዶውን ደረጃ መቀነስ ሞቃታማ የውቅያኖስ ውሀዎች እና ከፍተኛ ኃይል ባለው የአየር ሁኔታ ምክንያት በአንታርክቲካ ውስጥ የማቅለጥ ሂደትን ያፋጥናል ይላሉ። ይህ የበረዶ ሽፋን መቀነስ ለምድር “አልቤዶ” ትልቅ እንድምታ አለው፣ እሱም በፕላኔቷ ገጽ ላይ ከመምጠጥ ይልቅ የሚንፀባረቀው የብርሃን መጠን ነው። ከመጠን በላይ በረዶ ምክንያት ከፍ ያለ አልቤዶ የፀሐይን ሙቀት ይቀንሳል. ይሁን እንጂ የበረዶው ደረጃ እያሽቆለቆለ ሲሄድ ፕላኔቷ ከፍተኛ ሙቀት መጨመር ይጀምራል, ይህም የአለም ሙቀት መጨመርን ያመጣል.
በጣም ሞቃት አካባቢ የሚያስከትለው መዘዝ ጥልቅ እና በጣም ሰፊ ይሆናል. የሰው ጤና፣ የአለም የምግብ ምንጮች፣ ግብርና እና እንደ የዝናብ ደን ያሉ አስፈላጊ ስነ-ምህዳሮች ሁሉም ይጎዳሉ። የዋልታ በረዶ መቅለጥ የሚያስከትለው ፈጣን እና ሰፊ የአለም ሙቀት መጨመር በፕላኔቷ ላይ አስከፊ ተጽእኖ ይኖረዋል።
በአንታርክቲካ ያለው የባህር በረዶ እየቀነሰ ያለውን ችግር ለመፍታት እና የአለም ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ወሳኝ ነው። ይህም የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ እና የበረዶ ሽፋንን ለመጠበቅ እና ለመመለስ ስልቶችን መተግበርን ይጨምራል። የዚህ ጥናት ግኝቶች የአለም አቀፍ ትብብር አስፈላጊነት እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ንቁ እርምጃዎችን እንደ ማንቂያ ደወል ያገለግላሉ።
ትርጓሜዎች
– አልቤዶ፡- አልቤዶ የሚያመለክተው በመሬት ገጽ ላይ የሚንፀባረቀውን የብርሃን መጠን ነው።
– የባህር በረዶ፡-የባህር በረዶ የቀዘቀዘ የባህር ውሃ ሲሆን በውቅያኖስ ወለል ላይ የሚንሳፈፍ ነው።
ምንጮች:
- የአውስትራሊያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ኤቢሲ)