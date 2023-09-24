የናሳ OSIRIS-REx ናሙናዎችን ከአስትሮይድ 'ቤንኑ' ወደ ምድር ያቀርባል

የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር 'ቤንኑ' ከተሰየመ አደገኛ-አስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ አቅርቧል። በ 500 ሜትር ስፋት የሚገመተው አስትሮይድ ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ጠቃሚ የመረጃ ምንጭ ተደርጎ ይቆጠራል ፣ እንደ “ጊዜ ካፕሱል” ይሠራል።
የሳይንስ ሊቃውንት በቤንኑ ላይ የሚገኙት አንዳንድ ማዕድናት ከስርአተ-ፀሀይ እድሜ በላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ, እና እነዚህ ናሙናዎች ስለ ስርአታችን አፈጣጠር ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አላቸው. በተጨማሪም ይህ አስትሮይድ በኦርጋኒክ ሞለኪውሎች የበለፀገ ነው ተብሎ ይታሰባል እና በማዕድን ውስጥ የተከማቸ ውሃ እንኳን ሊይዝ ይችላል።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ የተጀመረው በሴፕቴምበር 2016 ሲሆን እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2018 ቤኑ ደረሰ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንኮራኩሩ ናሙናዎችን ወደ ምድር የመመለስ ዓላማ አስትሮይድን በዝርዝር እያጠና ነበር። የናሙና ሂደቱ የጠፈር መንኮራኩሩ ሬጎሊት ወይም ልቅ የሆነ የገጽታ ቁሳቁስ ለመሰብሰብ የቤንኑ ገጽ ላይ ለአጭር ጊዜ በመንካት ነበር።
የናሳ ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ቡድን ለናሙና የሚሆን ቦታ በጥንቃቄ መርጦታል፣ ኒቲንጌል ተብሎ የሚጠራው፣ ይህም የተለያዩ እና ዋጋ ያላቸው ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ተስማሚ ሁኔታዎችን አቅርቧል። የጠፈር መንኮራኩሩ የንክኪ-እና-ጎ ናሙና ማግኛ ሜካኒዝም ታግሳም ከአስትሮይድ ጋር ለስድስት ሰከንድ ያህል ግንኙነት ፈጠረ፣ የናይትሮጅን ጋዝ ፍንዳታ በመልቀቁ ሪጎሊትን አነሳሳ።
ወደ 2.1 አውንስ (60 ግራም) ክብደታቸው የሚገመቱ ናሙናዎች በጠፈር መንኮራኩር የናሙና መመለሻ ካፕሱል ውስጥ በደህና ተከማችተዋል። OSIRIS-REx አሁን ወደ ምድር የሁለት አመት ጉዞውን ይጀምራል፣ የናሙና መመለሻ ካፕሱል በዩታ በረሃ ሴፕቴምበር 24፣ 2023 እንደሚያርፍ ይጠበቃል። ናሙናዎቹ ካገገሙ በኋላ፣ ናሙናዎቹ በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ወደሚገኘው ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይወሰዳሉ። , ሳይንቲስቶች በቤንኑ ጥንታዊ ቁሳቁሶች ውስጥ የተያዙትን ምስጢሮች ለመክፈት ዝርዝር ትንታኔዎችን ያካሂዳሉ.
ይህ የአቅኚነት ተልእኮ ስለ መጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት ያለን ጉልህ እርምጃ ወደፊት የሚያመለክት ሲሆን በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
- የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ
- የናሳ ጋዜጣዊ መግለጫ