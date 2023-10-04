የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ በጨረቃ ወለል ላይ በቪክራም ላንደር ያደረገውን ያልታቀደ የሆፕ ሙከራ በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። የተለያዩ የጨረቃ አከባቢዎችን ለማጥናት ያለመው ተልዕኮው ጨለማ እና ብርድ ብርድ የጨረቃን ገጽታ ከመያዙ በፊት ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ለ14 የምድር ቀናት ሙከራዎችን ሲያካሂዱ ተመልክቷል።
የሆፕ ሙከራው የቪክራም ላንደር በጨረቃ ላይ እንደገና በትዕዛዝ ማረፍን ያካትታል፣ ይህ ድርጊት መጀመሪያ ላይ ያልታቀደ ነበር። በሆፕ ጊዜ ላንደር እንደተጠበቀው ሞተሩን አኮሰ፣ ራሱን በግምት 40 ሴንቲሜትር ከፍ አድርጎ ከነበረበት ቦታ ከ30 እስከ 40 ሴንቲሜትር ርቆ በሰላም አረፈ። ይህ የተሳካ እንቅስቃሴ የቻንድራያን-3 ከጨረቃ ገጽ ላይ የመነሳት አቅም እንዳለው አሳይቷል፣ ይህም ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል።
ለቪክራም ላንደር እና ለፕራግያን ሮቨር ዋና ፈተናዎች አንዱ በጨረቃ ላይ ካለው እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን -200 ዲግሪ ሴልሺየስ መኖር ነው። የመሳፈሪያ መሳሪያዎቻቸው እነዚህን አስቸጋሪ ሁኔታዎች መታገሳቸው ለወደፊቱ የጨረቃ ናሙናዎችን ወደ ህንድ ሊመልሱ ለሚችሉ ተልእኮዎች ተስፋ ይሰጣል። ሞጁሎቹ ጠቃሚ መረጃዎችን ከጨረቃ ለመሰብሰብ እና ለማስተላለፍ ለተጨማሪ አስራ አራት ቀናት የመስራት አቅም ነበራቸው።
ላንደር እና ሮቨር በግምት ወደ 14 የምድር ቀናት የሚቆይ የጨረቃ ምሽት በሕይወት ይተርፋሉ የሚል ተስፋ ቢኖርም ፣ ምንም ምላሽ የለም ። በሴፕቴምበር 30 ላይ የጀመረው የጨረቃ ምሽት የቪክራም ላንደር እና የፕራግያን ሮቨርን ለማንሰራራት የተደረጉት ሙከራዎች በሙሉ መጨረሻ ላይ ናቸው።
ህንድ በኦገስት 3 በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ቻንድራያን -23 በተሳካ ሁኔታ በማረፉ ታሪክ ሰርታለች።
ምንጮች:
– ቻንድራያን-3፡ የህንድ ሶስተኛው የጨረቃ ተልእኮ፣ የሆፕ ሙከራን አጠናቀቀ - የ ISRO ፕሮጀክት ዳይሬክተር ፒ ቬራሙቱቬል።
– ቻንድራያን-3፡ የህንድ ሶስተኛው የጨረቃ ተልእኮ - ህንድ ኤክስፕረስ።