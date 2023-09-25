የ OSIRIS-REx ተልእኮ፡- የፀሐይ ሥርአትን አመጣጥ ይፋ ማድረግ

ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ወሳኝ መረጃ ሊይዝ የሚችለውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ትንተና በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። ናሙናው የሰባት አመት ጉዞን ተከትሎ ከሮቦቲክ የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-REx በተለቀቀው የናሳ የጠፈር ካፕሱል ወደ ዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል በሰላም ደርሷል። የተልእኮው ዋና አላማ የፀሐይ ስርዓትን አፈጣጠር ላይ ብርሃን ማብራት ነው.
የሕዋው ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ በመመለሱ ፣ አሁን ትኩረት ወደ ቀጣዩ ደረጃዎች ይቀየራል። አሁን OSIRIS-APEX በመባል የሚታወቀው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ቀጣዩን ተልዕኮውን ሊጀምር ነው። በ2029 ወደ ምድር ሲቃረብ አፖፊስ የሚባል ሌላ የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ ያጠናል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በተልዕኮው ወቅት የተሰበሰበው የአስትሮይድ ናሙና ወደ ጊዜያዊ ንፁህ ክፍል ተወስዶ ጽዳት እና መፍታት ይደረጋል። ናሳ ከፍተኛ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ናሙናው ሳይበከል መቆየቱን ያረጋግጣል። የታሸጉ ክፍሎች፣ ባልተከፈቱ የናሙና መድሐኒቶች የታጀበ፣ ወዲያውኑ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይደርሳሉ። የናሙና የመጀመሪያ ትንታኔ በጥቅምት 11 ይጀምራል እና ከማዕከሉ ይተላለፋል።
የዚህ ናሙና ያልተቀየረ እና ንፁህ ተፈጥሮ የአለም ሳይንቲስቶችን ፍላጎት ቀስቅሷል። የ OSIRIS-REx ቡድን አባል የሆነው ፒየር ሄኔኮር ስለ ፀሐይ ስርአት መሰረታዊ ግንባታዎች ጠቃሚ ግንዛቤ እንደሆነ ገልፆታል። በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ሳይንቲስቶች ናሙናውን በጥንቃቄ በማጥናት በጆንሰን የጠፈር ማእከል ውስጥ ከብክለት ነፃ በሆነ ንጹህ ክፍል ውስጥ ያዘጋጃሉ። ከዚህ ጥልቅ ምርመራ በኋላ፣ የናሙናው የተወሰነ ክፍል በ OSIRIS-REx ቡድን ውስጥ እና በካናዳ እና ጃፓን ውስጥ ላሉ አጋር የጠፈር ኤጀንሲዎች ለሳይንቲስቶች ለተጨማሪ ምርምር ይቀርባል።
ቀሪው 70 በመቶው የአስትሮይድ ቁሳቁስ በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል እና በዋይት ሳንድስ፣ ኒው ሜክሲኮ ውስጥ የመጠባበቂያ ቦታ ይከማቻል። ይህ የወደፊቱ የሳይንስ ሊቃውንት ትውልዶች ይህንን አስደናቂ ናሙና ለማጥናት እና ለመተንተን እድሉን እንደሚያገኙ ያረጋግጣል. የ OSIRIS-REx ተልእኮ አዳዲስ የሳይንሳዊ መጠይቅ መንገዶችን ከፍቷል, ይህም ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እና በምድር ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን ለመክፈት ቃል ገብቷል።
ምንጮች:
- ናሳ በኤፒ
- አልጀዚራ