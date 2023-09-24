የጨረቃ በረዶ እንቆቅልሽ፡ መነሻውን መፍታት

ኔቸር አስትሮኖሚ በተሰኘው ጆርናል ላይ በቅርቡ የወጣ አንድ አስደናቂ ጥናት በጨረቃ ላይ ስላለው ምስጢራዊ የበረዶ አመጣጥ ብርሃን ፈንጥቋል። ለበርካታ አሥርተ ዓመታት የሳይንስ ሊቃውንት በጨረቃ ላይ በረዶ መኖሩ ሲደነቁ ቆይተዋል, ነገር ግን ከመፈጠሩ በስተጀርባ ያሉት ዘዴዎች ግልጽ አይደሉም.
ጥናቱ እንደሚያሳየው የጨረቃ ውሃ መፈጠር ከመሬት እና ከፀሐይ ከሚመነጩት በኤሌክትሮኖች ፣ subatomic ቅንጣቶች መካከል ካለው መስተጋብር ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። ጨረቃ ምድርን ስትዞር በማግኔትቶቴይል በኩል ያልፋል። ይህ ልዩ ክስተት የጨረቃን ወለል ውሃ በመፍጠር ሂደት ውስጥ ያሉትን ሂደቶች ለማጥናት የተፈጥሮ ላቦራቶሪ ያቀርባል.
እንደ ተመራማሪዎቹ ከሆነ እነዚህ ኤሌክትሮኖች በማግኔትቶቴል ውስጥ ካለው የጨረቃ ገጽ ጋር ሲገናኙ የቀዘቀዘ ውሃ ይፈጠራል። በሌላ በኩል፣ ጨረቃ ከማግኔትቶቴይል አቅም በላይ ስትሆን፣ ላይዋ የፀሐይ ንፋስን ትወስዳለች። ነገር ግን ይህ ማብራሪያ ብቻውን የጨረቃ በረዶ መኖሩን ሙሉ በሙሉ አይገልጽም እና ከፍተኛ ሃይል ያላቸው ኤሌክትሮኖች ከጨረቃ አፈር ጋር ምላሽ በመስጠት የታሰረ ሃይድሮጂንን ለመልቀቅ የሚረዳ ሌላ ዘዴም እንዲሁ ታቅዷል።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ስለ ጨረቃ ውሃ አፈጣጠር ካለን ግንዛቤ በላይ ይዘልቃል። የወደፊቱን የጨረቃ እና የፕላኔቶች ተልእኮዎች ሊለውጡ ይችላሉ, እንዲሁም በመላው የፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ የውሃ ስርጭትን በተመለከተ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳሉ. እነዚህን የጠፈር ሚስጥሮች ለመፍታት ተጨማሪ ፍለጋ እና ምርመራ አስፈላጊ ነው ተብሎ ይታሰባል።
ምንጮች፡ ተፈጥሮ አስትሮኖሚ