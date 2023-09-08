በበረዶ ውስጥ የተያዙ ጥቃቅን የአየር አረፋዎች የበረዶ መቅለጥን ያፋጥናሉ, ሳይንቲስቶች አረጋግጠዋል

በቅርብ ጊዜ በሳይንቲስቶች የተደረገ ጥናት በበረዶ ውስጥ የተያዙ የአየር አረፋዎች የበረዶ ግግር ውድቀትን በማፋጠን ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ አረጋግጧል። በማቅለጥ ሂደት ውስጥ፣ በቢሊዮን የሚቆጠሩ እነዚህ አረፋዎች ወደ ውሃው ዘልቀው በመግባት ውዥንብር በመፍጠር ሞቃታማ ውሃ ከበረዶ ጋር እንዲገናኙ ያደርጋል። ይህ ክስተት በተለይ በባህር ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው በረዶ በሚለቁ የበረዶ ግግር በረዶዎች ውስጥ ይስተዋላል።
የግላሲዮሎጂስት ኤሪን ፔቲት እና የኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ቡድኗ በአላስካ ጥናቱን ያካሄዱ ሲሆን የበረዶ ግግር በረዶ በየዓመቱ ከ70 ቢሊዮን ቶን በላይ እያጣ ነው። ይህ ኪሳራ በአለም አቀፍ ደረጃ የባህር ከፍታን ለመጨመር አስተዋፅኦ ያደርጋል. ተመራማሪዎቹ ትናንሽ የአየር አረፋዎች በዝናብ ውሃ የበረዶ ግግር በረዶዎች ውስጥ ያለው በረዶ በፍጥነት እንዲቀልጥ ያደርጉታል. በረዶው በሚቀልጥበት ጊዜ እየጨመረ የሚሄደው አረፋዎች ውሃን በፍጥነት ይጎትታሉ, በዚህም ምክንያት የፍሰት ፍጥነት ከአረፋ-ነጻ በረዶ ጋር ሲወዳደር ስድስት እጥፍ ይጨምራል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው እነዚህ አረፋዎች በበረዶ ማቅለጥ ላይ የሚያሳድሩት ተጽእኖ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል. ግኝቶቹ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል ብቻ ሳይሆን በተወሰኑ የአላስካ ፎጆርዶች ውስጥ ያለው ማህተም ብዛት መቀነስንም ሊያብራራ ይችላል።
የበረዶ ግግር በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ጥቃቅን የአየር አረፋዎች የተሞሉ ናቸው, እስከ 20 እጥፍ የምድር ከባቢ አየር ግፊት ይጨመቃሉ. እነዚህ አረፋዎች የተፈጠሩት በረዶ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሲከማች እና ወደ በረዶ ሲጨመቅ ነው. የፔቲት ቡድን በቲሊንጊት ውስጥ Xeitl Sít' ከሚባል ማዕበል የበረዶ ግግር በአረፋ የበለፀገ በረዶ ሰበሰበ እና በባህር ውሃ በተሞላ የዓሣ ማጠራቀሚያ ውስጥ ሲቀልጥ ተመልክቷል። የበረዶው በረዶ አረፋዎች በመኖራቸው ምክንያት እየጨመረ በመጣው ጅረት ምክንያት ከአረፋ-ነጻ በረዶ በ2.25 እጥፍ ፈጥኗል።
በኔቸር ጂኦሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የበረዶ ግግር በረዶዎች አቅራቢያ ስለሚመዘገቡት "Snap, crackle እና pop" ድምፆች ግንዛቤዎችን ይሰጣል. እነዚህ ጩኸቶች ከቀለጠ በረዶ ውስጥ ብቅ በሚሉ የአየር አረፋዎች ውጤቶች ተገኝተዋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው አረፋዎቹ የድንበሩን ቀዝቃዛ ውሃ በማቀላቀል የበረዶውን በረዶ ከሞቃታማው ውሃ የሚከላከሉ ሲሆን በመጨረሻም በረዶውን ለሞቃታማ ውቅያኖሶች ያጋልጣሉ።
እንደ አንታርክቲካ ባሉ ሌሎች ክልሎች ውስጥ እነዚህ አረፋዎች በበረዶ ግግር ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ምን ያህል እንደሆነ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ሆኖም ግኝቶቹ እየተፋጠነ የመጣውን የበረዶ ግግር መቀነስ እና እነዚህ ጥቃቅን የአየር አረፋዎች በሂደቱ ውስጥ የሚጫወቱትን ጉልህ ሚና ለመቅረፍ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
ምንጮች:
የኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ
ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ