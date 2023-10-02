ያልተለመደው የጨረቃ መጥበሻ፡ የምግብ ምግቦችን ይመሳሰላል ወይንስ ተጨማሪ?

ባለፈው ሳምንት ናሳ የሳተርን ውስጣዊ ጨረቃ የሆነውን ፓን የተነሱትን አንዳንድ የቅርብ ምስሎች በ Instagram ገፃቸው ላይ አጋርቷል። ብዙ ሰዎች የዚህን ልዩ የሰማይ አካል ፎቶዎች ሲያዩ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር እና ከአንዳንድ የምግብ ምግቦች ጋር በመመሳሰል የብዙዎችን ትኩረት ስቧል።
ፓን እንደ ራቫዮሊ፣ ፒሮጊ ወይም ኢምፓናዳ ያሉ ምግቦችን እንደሚመስል በመግለጽ ናሳ ተጠቃሚዎች ትርጉማቸውን እንዲያካፍሉ ጋብዟል። አንዳንዶች ከምግብ ንጽጽር ጋር ሲስማሙ፣ሌሎች ደግሞ እንደ ኩፓ ሼል ከሱፐር ማሪዮ ፍራንቺዝ ወይም ከክሬም የሚወጣ ማካሮን ማየትን የመሳሰሉ የበለጠ የፈጠራ እይታዎችን አቅርበዋል።
የፓን ምስሎች የተነሱት በ2017 የካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር ከጨረቃ ጋር ባደረገው የቅርብ ግኑኝነት ወቅት ነው። እነዚህ ምስሎች ከቀደምት ምልከታዎች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍ ያለ ደረጃን ሰጥተዋል, ይህም ልዩ የሆነችውን ጨረቃ በደንብ እንድንረዳ ረድቶናል.
ፓን ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በ 1990 በ SETI ኢንስቲትዩት ከፍተኛ የምርምር ሳይንቲስት በሆነው ማርክ አር ሾልተር የድሮ የምርመራ ፎቶዎችን በመረመረ ነው። የተለየው የፓን ቅርጽ ከምድር ወገብ ጋር ባለው ታዋቂ ሸንተረር ምክንያት ነው፣ ይህም እንደ ሳተርን ሌላ ጨረቃ አትላስ ነው። ሳይንቲስቶች ፓን በሳተርን ቀለበቶች ውስጥ እንደተፈጠረ ያምናሉ ፣ የቀለበት ቁሳቁስ ቀስ በቀስ በላዩ ላይ ተጭኖ ማዕከላዊውን መጠን ይቀርፃል። በፓን ኢኳተር ዙሪያ ያለው ቀጭን ሸንተረር ጨረቃ ከተፈጠረች በኋላ ሊሆን ይችላል።
በፓን ደካማ የስበት ኃይል ምክንያት የቀለበት ቁሳቁስ በትላልቅ አካላት ላይ እንደሚደረገው ከመደርደር ይልቅ በላዩ ላይ ተቀመጠ። ይህ ለየት ያለ የሚበር ሳውሰር መሰል መልክን አስገኝቷል፣ ብዙ ጊዜ ከዋልነት ጋር ሲወዳደር። ፓን ጥቅጥቅ ያለ በረዷማ ቁሳቁስ እምብርት አለው ተብሎ ይታመናል።
ስሙን በተመለከተ፣ የሳተርን ጨረቃዎች በመጀመሪያ የተሰየሙት በግሪኮ-ሮማውያን ቲታኖች እና በዘሮቻቸው ነው። ይሁን እንጂ በ146 ጨረቃዎች ስም ሳይንቲስቶች ከሌሎች አፈ ታሪኮች ስሞችን መምረጥ ጀመሩ። ፓን የተባለው የግሪክ የተፈጥሮ አምላክ እና የጫካው አምላክ የዚህ የሰማይ አካል እንደ ሳቲር በሚመስል መልኩ መጠሪያ ሆኖ ተመረጠ።
በማጠቃለያው፣ በቅርቡ የተጋሩት የፓን ምስሎች የዚህን ጨረቃ ልዩ ቅርፅ እንድናደንቅ አስችሎናል እና ከተመልካቾች የፈጠራ ትርጓሜዎችን አስነስቷል። ከተለያዩ የምግብ ምግቦች እና ልቦለድ ነገሮች ጋር መመሳሰል ትኩረቱን ይጨምራል፣ ይህም በሳተርን ሰፊ የጨረቃ ስርአት ውስጥ አስደናቂ የሰማይ አካል ያደርገዋል።
ትርጓሜዎች
– ፓን፡ የሳተርን ውስጠኛው ጨረቃ፣ የሚበር ሳውሰር ወይም ዋልኑት በሚመስል ያልተለመደ ቅርፅ የምትታወቀው።
- ካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር፡- ሳተርን እና ጨረቃዎቿን የመረመረ፣ ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ እና ዝርዝር ምስሎችን የወሰደ የናሳ ተልእኮ።
– እውቅና መስጠት፡- ቀስ በቀስ የቁሳቁስ መሰብሰብ፣ በዚህ ሁኔታ፣ በጨረቃ ላይ በሚፈጠርበት ጊዜ የሚሰበሰበውን ቁሳቁስ ቀለበት።
– ኢኳተር፡ የሰማይ አካልን ወደ ሰሜናዊ እና ደቡብ ንፍቀ ክበብ የሚከፍል ምናባዊ መስመር።
– SETI ኢንስቲትዩት፡- ከመሬት ውጭ ለሚኖሩ ህይወት ሳይንሳዊ ምርምር የተሠጠው ከመሬት በላይ የሆነ የስለላ ተቋም ፍለጋ።
ምንጮች:
- ናሳ: ስለ ፓን ምስሎች ኢንስታግራም ይለጥፉ
- ናሳ: የካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮ
– SETI ኢንስቲትዩት፡ ማርክ R. Showalter የፓን ግኝት