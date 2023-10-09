በደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም ስለ አርሮኮት ጉብታዎች አስደናቂ ግኝት

በደቡብ ምዕራብ የምርምር ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ አንድ ጥናት በኒው አድማስ ጥናት አማካኝነት ታዋቂነትን ያተረፈውን አሮኮት ፣ ትራንስ-ኔፕቱኒያውያንን በሚመለከት አንድ አስገራሚ ግኝት አግኝቷል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ሁለቱ የአሮኮት ሎቦች እያንዳንዳቸው በአምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኙ ጉብታዎች ያጌጡ ናቸው። እነዚህ ጉብታዎች ለሎብዎቹ እንደ እንጆሪ የሚመስል መልክ ይሰጣሉ እና እንደ ቅርፅ፣ መጠን፣ ቀለም እና አልቤዶ ያሉ ተመሳሳይ ባህሪያትን ይጋራሉ። ይህ መመሳሰል ጉብታዎቹ 18 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የአሮኮት ሎብስ ለመመስረት ከተሰበሰቡ ነገሮች የመነጨ መሆኑን በጥብቅ ይጠቁማል።
አሮኮት እንደ ፕላኔተሲማል ተመድቦ በኩይፐር ቤልት ውስጥ ይኖራል፣ ከኔፕቱን ባሻገር ባለው ሰፊ ክልል ውስጥ የፀሐይ ስርዓት ምስረታ ቀሪዎችን ይይዛል። የፕላኔቶችን ባህሪያት መረዳት ለአሁኑ ፕላኔቶች መፈጠር ምክንያት የሆኑትን ሂደቶችን ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ሁለቱ የአሮኮት ሎቦች የፍጥረትን “የዥረት አለመረጋጋት ሞዴል” ያመለክታሉ፣ በዝግታ ፍጥነት ረጋ ያሉ ግጭቶች ትናንሽ ነገሮች ወደ ትላልቅ ዕቃዎች እንዲከማቹ ያስችላቸዋል። ይሁን እንጂ በሎብስ ውስጥ አንድ ወጥ የሆነ "የግንባታ ብሎኮች" መኖሩ ስለ አፈጣጠራቸው አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል.
የአዲሱ አድማስ ተልዕኮ ዋና መርማሪ እና የጥናቱ መሪ ተመራማሪ የሆኑት አላን ስተርን፣ እነዚህ ግኝቶች የዥረት አለመረጋጋትን ሞዴል እንደሚያጠናክሩ ይጠቁማሉ። በአሮኮት ላይ ያሉት ጉብታዎች የጥንት ፕላኔተሲማሎች ግንባታን የሚያንፀባርቁ ከሆነ፣ በፕላኔተሲማል አፈጣጠር ላይ ያለውን ወቅታዊ ንድፈ ሃሳቦች እንደገና መገምገም ሊያስፈልገው ይችላል። ስተርን እነዚህን ውጤቶች በሳን አንቶኒዮ በተካሄደው 55ኛው የፕላኔተሪ ሳይንሶች ክፍል ስብሰባ ላይ አቅርቧል።
እነዚህ ግኝቶች እንደ ናሳ ሉሲ የጁፒተር ትሮጃን አስትሮይድ እና የኢኤስኤ ኮሜት ኢንተርሴፕተርን ለመፈተሽ ለወደፊት ተልእኮዎች አንድምታ አላቸው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ነገሮች በመመርመር ስለ ፕላኔታዊ ስብጥር እና ስለ ምስረታ ንድፈ ሐሳቦች ተጨማሪ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። የእነዚህን ተልእኮዎች ስርጭት ለመወሰን በፕላኔቶች ላይ ተመሳሳይ ጉብታ መሰል መዋቅሮችን መፈለግ አስፈላጊ ይሆናል.
እነዚህን ግኝቶች የሚገልጽ ወረቀት በፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል በሴፕቴምበር 26 ታትሟል።
ምንጮች:
- ደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም
- የፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል