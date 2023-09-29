የተረት ክበቦች ምስጢር፡ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች እና ግኝቶች

በደረቃማ መልክዓ ምድሮች ውስጥ የሚገኙት አስደናቂ ክብ ቅርጽ ያላቸው ተረት ክበቦች ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ግራ ሲያጋቡ ቆይተዋል። በቅርብ ጊዜ፣ ተመራማሪዎች እነዚህን እንቆቅልሽ ቅርጾች በ250 አዳዲስ አካባቢዎች በ15 የተለያዩ ሀገራት በማግኘት ትልቅ እመርታ አድርገዋል። የተረት ክበቦች ያልተለመዱ የተፈጥሮ ክስተቶች ናቸው ክብ ቅርጽ ያላቸው ጥፍጥፎች ወይም ቀለበቶች በመሃል ላይ ያለ እፅዋት በሌሉበት፣ ብዙ ጊዜ በለምለም ሳር ወይም ዳር ላይ ባሉ እፅዋት የተከበቡ ናቸው። የተረት ክበቦች ትክክለኛ መንስኤ ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ክርክር ርዕሰ ጉዳይ ነው።
በቅርቡ በተደረገ ጥናት፣ ሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ የሳተላይት ምስሎችን ለመተንተን የተቀጠረ ሲሆን በዚህም ምክንያት የተረት ክበቦችን የሚመስሉ 263 ሳይቶች ተለይተዋል። የእነሱን የስነ-ምህዳር ተፅእኖ እና ስርጭታቸውን የሚያራምዱ የአካባቢ ሁኔታዎችን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ተረት ክበቦች የሞቱ የ Euphorbia ዝርያዎች ጭማቂ ውጤቶች ናቸው, በተለይም የወተት ቁጥቋጦዎች ተብለው የሚጠሩ መርዛማ ዝርያዎች ናቸው. በናሚቢያ ውስጥ ያለው አሸዋማ አፈር፣ በውሃ የመያዝ አቅማቸው ውስንነት፣ የ Euphorbia ተክሎች ውሃ እና አልሚ ምግቦችን ለማግኘት የሚታገሉበት በሃይድሮሊክ የተገናኘ መልክአ ምድር ይፈጥራል። ይህ ሲሞቱ ውሃ የማይበላሽ ጭማቂ እንዲለቀቅ ያደርጋል፣ ይህም የሌሎች እፅዋትን እድገት እንቅፋት ይፈጥራል እና ክብ ቅርጽ ያለው ጠፍጣፋ ይሆናል።
የተረት ክበቦች ማራኪ ገጽታ የተለያዩ ባህላዊ ትርጉሞችን አነሳስቷል, ይህም መነሻቸውን ከተረት ወይም ከተፈጥሮ በላይ ከሆኑ ፍጡራን ጋር የሚያያዙ ጽንሰ-ሐሳቦችን ጨምሮ. ይሁን እንጂ ሳይንሳዊ ጥናት የዚህ ክስተት ትክክለኛ መንስኤ ላይ ብርሃን መስጠቱን ቀጥሏል. የተረት ክበቦችን ምስጢር በመፍታት ረገድ ከፍተኛ መሻሻል ቢደረግም፣ እነዚህ ማራኪ የተፈጥሮ ቅርፆች በዓለም ዙሪያ ሳይንቲስቶችን እና የተፈጥሮ አድናቂዎችን መማረክ ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- ሮይተርስ በዜና 18
- የፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ እና የአይቲሞ ዩኒቨርሲቲ።