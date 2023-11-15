በ WhaleVis የዓሣ ነባሪ ፍልሰት ሚስጥሮችን መክፈት

በምድር ላይ ካሉት ትላልቅ ፍጥረታት ዓሣ ነባሪዎች በማይታመን መጠን እና ሚስጥራዊ የፍልሰት ዘይቤ ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ አስደምመዋል። ሆኖም፣ እነዚህን እንቆቅልሽ ፍጥረታት መከታተል በጣም ከባድ ስራ ሆኖ ተረጋግጧል። ተመራማሪዎች ስለ ዓሣ ነባሪዎች የፍልሰት ሥዕሎች ብርሃን ለማብራት ብዙውን ጊዜ ወደ ታሪካዊ ዓሣ ነባሪ መረጃ ይመለሳሉ። አሁን፣ WhaleVis የተባለ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የመስመር ላይ መሳሪያ የዓሣ ነባሪ ተመራማሪዎች ይህን ወሳኝ መረጃ የሚመለከቱበትን እና የሚተነትኑበትን መንገድ አብዮት እያደረገ ነው።
በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ በቡድን የተገነባው WhaleVis ሳይንቲስቶች የአለምአቀፍ ዓሣ ነባሪ ወንበሮችን (IWC) ሰፋ ያለ መረጃን በአለምአቀፍ የዓሣ ነባሪ መያዢያ እና ዓሣ ማጥመጃ መንገዶች ላይ እንዲያስሱ የሚያስችል በይነተገናኝ ካርታ ነው። ከ2.1 እስከ 1880 ባሉት ከ1986 ሚሊዮን በላይ መዝገቦች፣ ይህ የመረጃ ስብስብ ስለ ዓሣ ነባሪዎች የቦታ ስርጭት እና ስለ ዓሣ ነባሪዎች ጥረት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ሳይንቲስቶች ታሪካዊ መረጃዎችን ከአሁኑ መረጃ ጋር በማነፃፀር፣ የዓሣ ነባሪ ህዝቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት እንደተቀየረ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ እና የጥበቃ ጥረቶችን የሚጠይቁ አካባቢዎችን መለየት ይችላሉ። WhaleVis ተመራማሪዎች እነዚህን አዝማሚያዎች በዓይነ ሕሊናህ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል፣ ይህም መረጃውን የበለጠ ተጨባጭ እና ለመረዳት ያስችላል።
WhaleVisን ለመፍጠር ከነበሩት ቁልፍ ተግዳሮቶች አንዱ ግዙፉን የውሂብ መጠን እንዴት መያዝ እንዳለበት ነበር። ተመራማሪዎቹ ሁሉንም 2 ሚሊዮን የመረጃ ነጥቦች በአለምአቀፍ ካርታ ላይ ከማድረግ ይልቅ ለመረዳት የማይቻል ውዥንብርን ያስከትላል ፣ ተመራማሪዎቹ የዓሣ ነባሪዎችን ክላስተር ሰብስበዋል ። ይህ አካሄድ አጠቃላይ ንድፎችን እና አዝማሚያዎችን እየያዘ ምስላዊነትን ያቃልላል።
በተጨማሪም WhaleVis እንደ ዌብ-ተኮር መሳሪያ ተዘጋጅቷል, ይህም በተለያዩ የኮምፒዩተር መድረኮች ላይ ተደራሽ ያደርገዋል. ይህ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች በቀላሉ ሊረዱት የሚችሉ ግንዛቤዎችን ለማመንጨት ውሂቡን መጠቀም እንደሚችሉ ያረጋግጣል።
WhaleVis ቀድሞውኑ አስደናቂ ስኬት ቢሆንም፣ በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ያለው ቡድን መሣሪያውን የበለጠ ለማጣራት አቅዷል። የዓሣ ነባሪዎችን ጥረት ለመገመት ይበልጥ የተራቀቁ ዘዴዎችን ለማዳበር፣ እንደ በተያዙ መካከል ያለውን ጊዜ መደበኛ ለማድረግ እና ለተለያዩ ሁኔታዎች በይነተገናኝ ትንበያ ሞዴሊንግ ለማካተት ዓላማ አላቸው።
WhaleVis ለተመራማሪዎች የዓሣ ነባሪ ፍልሰትን ለማጥናት ኃይለኛ መሣሪያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የእንስሳት ብዛት ላይ መረጃን ለማየት እና ለመተንተን አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። WhaleVis በመረጃው ውስጥ ያልተለመዱ ነገሮችን እና አስገራሚ ነገሮችን የማግኝት ችሎታ ስላለው በባህር ሳይንስ መስክ ላይ ለሚታዩ ግኝቶች መንገዱን እየዘረጋ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
WhaleVis ምንድን ነው?
WhaleVis በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የተሰራ የመስመር ላይ በይነተገናኝ ካርታ ነው ተመራማሪዎች የአለምአቀፍ ዓሣ ነባሪዎች ዓለም አቀፍ የዓሣ ነባሪ ተሳፋሪዎችን እና የዓሣ ነባሪ መስመሮችን ዳታሴስት እንዲመረምሩ እና እንዲያዩ ያስችላቸዋል።
WhaleVis እንዴት ነው የሚሰራው?
በአለምአቀፍ ካርታ ላይ ሁሉንም 2.1 ሚሊዮን የመረጃ ነጥቦችን ከማቅረብ ይልቅ WhaleVis የዓሣ ነባሪዎችን በክላስተር በማሰባሰብ ምስሉን በማቅለል አጠቃላይ ንድፎችን እና አዝማሚያዎችን እየያዘ ነው። መሳሪያው በተለያዩ የኮምፒውተር መድረኮች ላይ ተደራሽ በማድረግ በድር ላይ የተመሰረተ ነው።
WhaleVisን በመጠቀም ምን ግንዛቤዎችን ማግኘት ይቻላል?
WhaleVis ሳይንቲስቶች የዓሣ ነባሪ ሕዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት እንደተቀየረ እንዲረዱ፣ የፍልሰት ንድፎችን እንዲለዩ እና እነዚህን ግርማ ሞገስ የተላበሱ ፍጥረታትን በተሻለ ሁኔታ እንዲጠብቁ ያስችላቸዋል። እንዲሁም ተመራማሪዎች እንደ ሰማያዊ ዓሣ ነባሪዎች የተለያዩ ንዑስ ዝርያዎችን መለየት ያሉ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንዲመልሱ ይረዳል።
ለ WhaleVis የወደፊት ዕቅዶች ምንድ ናቸው?
የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ቡድን የዓሣ ነባሪዎችን ጥረቶች ለመገመት ይበልጥ የተራቀቁ ዘዴዎችን በማዘጋጀት መሣሪያውን ለማጥራት አቅዷል፣ እንደ በተያዙ መካከል ያለውን ጊዜ መደበኛ ማድረግ እና ለተለያዩ ሁኔታዎች በይነተገናኝ ትንበያ ሞዴሊንግ በማካተት። እንዲሁም በ WhaleVis ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉትን ዘዴዎች ለሌሎች የእንስሳት ህዝቦች ለማዋል ዓላማ አላቸው.