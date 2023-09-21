የካሊፎርኒያ ግሪድ ኦፕሬተር በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት በፀሃይ ትውልድ ውስጥ ውድቀትን ይዘጋጃል።

የካሊፎርኒያ ነፃ የስርአት ኦፕሬተር (CAISO) በጥቅምት 14 በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ታዳሽ ትውልድ ላይ ጉልህ የሆነ ቅነሳ እየጠበቀ ነው። በፀሃይ ሃይል የሚሰራው አብዛኛው የአቅርቦት ድርሻ በእኩለ ቀን ከፍተኛ በመሆኑ፣ ግርዶሹ በፍርግርግ መረጋጋት ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
ታዳሽ ምርቶች 70% የሚጠጋ የአቅርቦት መጠን በእኩለ ቀን ከፍተኛ መጠን ያለው ሲሆን ከ 80% በላይ ታዳሽ ትውልድን በፀሀይ አስተዋፅኦ ያበረክታል. የCAISO የአጭር ጊዜ ትንበያ ቡድን በግርዶሽ ወቅት በፍርግርግ መጠን ታዳሽ ማመንጨት የ9.374 GW ቅናሽ ሲተነብይ አጠቃላይ ጭነት በ2.374 GW ይጨምራል።
ግርዶሹ በምዕራባዊው የኢነርጂ ሚዛን ገበያ (WEIM) ክልሎች ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል፣ በጊዜ እና በተፅዕኖ መጠኑ ይለያያል። የካሊፎርኒያ ሚዛን ባለስልጣን አካባቢ ለምሳሌ እንደየአካባቢው ከ 68% እስከ 89% የሚደርስ የፀሐይ መደበቅ ያጋጥመዋል። ኢንተርስቴት እና ኢንተርስቴት ጋዝ አቅራቢዎች እንዲሁም የውሃ እና የባትሪ ሀብቶች በትውልዱ ውስጥ ያሉትን ትላልቅ ራምፕስ ለመርዳት ይንቀሳቀሳሉ።
CAISO በግርዶሹ ቀን የተረጋጋ የገበያ ስራዎችን እና አስተማማኝ የስርዓት ስራዎችን ለማረጋገጥ ከተአማኒነት አስተባባሪ ዌስት፣ የፍጆታ ማከፋፈያ ኩባንያዎች እና WEIM አካላት ጋር ይተባበራል።
የቴክሳስ ኤሌክትሪክ ተዓማኒነት ካውንስል (ERCOT) በግርዶሹ ወቅት የፀሃይ ትውልድ ቅነሳን ለማካካስ በጋዝ መርከቦቹ ላይ ይተማመናል። እንደ ፓሲፊክ ሰሜናዊ ምዕራብ ያሉ ሌሎች ክልሎች የትውልድ እና የጭነቶች መለዋወጥን ይገምታሉ ነገር ግን በአስተማማኝነት ላይ ምንም ተጽእኖ አይጠብቁም።
ከ 2017 ጀምሮ በአሜሪካ ውስጥ የፀሐይ ኃይል አቅም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ በመምጣቱ የዘንድሮውን ግርዶሽ የበለጠ ተፅዕኖ አሳድሯል። የCAISO ግሪድ-ሚዛን እና ጣሪያ ላይ የፀሐይ ኃይል በ 6.5 GW እና 8.55 GW ጨምሯል, የWEIM ግሪድ-ሚዛን እና ጣሪያው የፀሐይ ኃይል በ 9.414 GW እና 5.720 GW በቅደም ተከተል አድጓል።
CAISO የ2023 የፀሐይ ግርዶሽ ተፅእኖን በሰፊው እየገመገመ ነው፣ ምክንያቱም አሁን በምእራብ ኢንተርኔክሽን ውስጥ ለሚገኙ በርካታ ሚዛናዊ ቦታዎች የአስተማማኝነት ማስተባበሪያ አገልግሎት ይሰጣል። የምዕራባዊው ፍርግርግ ትስስር እየጨመረ በመምጣቱ አካላት እነዚህን ግንኙነቶች እና ግንኙነቶች አስተማማኝ ስራዎችን ለመጠበቅ እና በግርዶሹ ወቅት ሀብቶችን ለማመቻቸት ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
ካሊፎርኒያ አሜሪካን በሶላር አቅም ትመራለች፣ በ Q17.934 መጨረሻ 2 GW ተጭኗል። CAISO በግምት 80% የካሊፎርኒያ እና ጥቂት የኔቫዳ ክፍል የኤሌክትሪክ ፍሰት ያስተዳድራል።
ምንጮች: CAISO, NASA, የአሜሪካ ንጹሕ ኃይል ማህበር