የወደፊቱን ማነሳሳት፡ የአስትሮፊዚክስ ፍልስፍናን ማሰስ

“የአስትሮፊዚክስ ፍልስፍና፡ ኮከቦች፣ ማስመሰያዎች እና እዚያ ያለውን ነገር ለመወሰን የሚደረግ ትግል” በሚል ርዕስ የወጣ አዲስ መጽሃፍ በምእራብ ዩኒቨርስቲ በአስትሮፊዚክስ ፍልስፍና ዘርፍ እየተካሄደ ያለውን ታላቅ ምርምር አጉልቶ ያሳያል። በአይነቱ የመጀመሪያው የሆነው መጽሐፉ ከምዕራባውያን የፍልስፍና ፕሮፌሰር ክሪስ ስሚንክ እና የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ፕሮፌሰር ሳራ ጋላገር ከዩኒቨርሲቲው ከተመረቁ ከበርካታ ተማሪዎች ጋር ያበረከቱትን አስተዋጾ ይዟል።
መጽሐፉ የአስትሮፊዚክስን ፍልስፍና ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለሚፈልጉ ምሁራን፣ እንዲሁም በዘርፉ ዋና ጉዳዮች ላይ መሰረታዊ ግንዛቤ ለሚፈልጉ ፈላስፎች እና ሳይንቲስቶች ጠቃሚ ግብአት ሆኖ ያገለግላል። በምዕራቡ ዓለም የተካሄደውን የምርምር የትብብር ባህሪ ያሳያል፣ ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጡ ተመራማሪዎች ተሰብስበው ለመጽሐፉ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
የመጽሃፉ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ በካሜሮን ይትማን ተመራቂ ተማሪ ያዘጋጀው መጽሃፍ ቅዱስ ሲሆን ይህም ስለ ሁሉም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ወረቀቶች እና ስለ አስትሮፊዚክስ ፍልስፍና መፅሃፍ አጠቃላይ እይታ ይሰጣል። ይህ በምዕራቡ ዓለም የተስፋፋውን ጠንካራ የማህበረሰብ እና የዲሲፕሊን ትብብርን ያንፀባርቃል፣ የፍልስፍና ተማሪዎች ከሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር በቅርበት በመስራት የእርሻቸውን መጋጠሚያ ማሰስ ይችላሉ።
መፅሃፉ በክሪስ ስሚንክ የተመራቂ ተማሪዎችን ግላዊ ዘገባ በማዘጋጀት ቀጣዩን የአስትሮፊዚክስ ፈላስፎችን በመቅረጽ ላይ ያሳደረውን ተጽእኖ አጉልቶ ያሳያል። በአሁኑ ጊዜ በሲንሲናቲ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ፕሮፌሰር የሆኑት ሜሊሳ ጃክኳርት የስሜንክን አማካሪነት እና የጥናቱን ሁለንተናዊ አቀራረብ አወድሰዋል። በቅርቡ ታዋቂ የሆነ የማሪ ስክሎዶውስካ-ኩሪ ፌሎውሺፕ የተሸለመችው ማሪ ጉግዌን እንደ ሳይንስ ፈላስፋ አመለካከቷን በመቅረፅ ለስሜንክ እና ለሮትማን ማህበረሰብ ምስጋና አቅርበዋል።
በስሜንክ እና በጋላገር መካከል ያለው ትብብር “በዳሰሳ ውስጥ ምን አለ? በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ የማስመሰል-የተፈጠረ የምርጫ ውጤት” በምዕራቡ ዓለም በአስትሮፊዚክስ እና በፍልስፍና መካከል ያለውን ጠንካራ ግንኙነት ያሳያል። የረዥም ጊዜ ግላዊ እና ሙያዊ ግንኙነታቸው ፍሬያማ ምሁራዊ ውይይቶችን አስችሏል ፣በአስትሮፊዚክስ ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውሉ ማስመሰያዎች እና በሚያነሷቸው ፍልስፍናዊ ጥያቄዎች መካከል ያለውን ክፍተት በማጥበብ።
በአጠቃላይ መጽሐፉ እና በምዕራቡ ዓለም የተደረገው ጥናት በአስትሮፊዚክስ ፍልስፍና ውስጥ የኢንተርዲሲፕሊን ትብብር ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። ፈላስፋዎችን እና ሳይንቲስቶችን በማሰባሰብ ስለ አጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ እና ስለ እሱ ያለን ግንዛቤ አስፈላጊ ጥያቄዎችን በሰፊው መመርመር ይቻላል።
ምንጮች:
- ምዕራባዊ ዜና