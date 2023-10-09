የአጻጻፍ ጥበብ፡ ወግ እና ዝግመተ ለውጥን ማመጣጠን

በጋዜጠኝነት ዓለም የአጻጻፍ ግልጽነት ብዙውን ጊዜ በአስተሳሰብ ግልጽነት ምክንያት ነው. በ The Economist፣ ይህ ማክስም ጋዜጠኞቻቸውን ከመምራት ባለፈ ከ1980ዎቹ ጀምሮ ለሕዝብ ተደራሽ በሆነው የአጻጻፍ መመሪያቸው ውስጥ ተቀርጿል። ሆኖም፣ አዲስ የተሻሻለ እትም ሲወጣ መጽሔቱ ትውፊትን እና ዝግመተ ለውጥን እንዴት ማመጣጠን እንደሚቻል እንደገና እየገመገመ ነው።
የቅርብ ጊዜ እትም The Economist's style Guide ዓላማው የሕትመቱን ነፍስ ለማቆየት የበለጠ ተለዋዋጭ የአጻጻፍ ስልትን በማቀፍ ነው። አዘጋጆቹ ከመጽሔቱ ይዘት ጋር በመስማማት የመጽሔቱን አስፈላጊነት ይገነዘባሉ፣ እንዲሁም ከተለዋዋጭ ጊዜያት ጋር መላመድ አስፈላጊ መሆኑን ይገነዘባሉ።
የራሳቸውን አፃፃፍ ለማሻሻል፣ የኢኮኖሚስት አዘጋጆች ውጤታማ ሆነው የተረጋገጡትን እና የማይደረጉትን ያቀርባሉ። እነዚህ መመሪያዎች የእጅ ሥራቸውን ለማሻሻል ለሚፈልጉ ጸሐፊዎች እንደ ኮምፓስ ሆነው ያገለግላሉ። ከመጠን ያለፈ ቃላቶችን እና ክሊችዎችን ከማስወገድ እስከ አጭር እና ግልጽነት ድረስ፣ እነዚህ መርሆዎች ጸሃፊዎች ከአንባቢዎቻቸው ጋር በብቃት እንዲግባቡ ይረዷቸዋል።
በ The Economist ለውጡ የሚፈራ ሳይሆን የሚቀበለው ነው። መጽሔቱ የአድማጮቹን ፍላጎት ለማሟላት በየጊዜው ይዘጋጃል። የሕትመቱ ይዘት ሳይበላሽ ሲቀር፣ የተጻፈበት ዘይቤ ግን እየተሻሻለ ይሄዳል። ይህ በትውፊት እና በፈጠራ መካከል ያለው ሚዛን ዘ ኢኮኖሚስት በጋዜጠኝነት የላቀ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ ያደረገው ነው።
ግልጽነት እና አሳቢነት ያለው ቁርጠኝነት በ The Economist ጽሁፍ ላይ ብቻ ሳይሆን በተመዝጋቢዎቻቸው ላይም ይታያል። እነዚህ ዝግጅቶች ተመዝጋቢዎች በመጽሔቱ ውስጥ በተካተቱት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት እንዲመረምሩ ልዩ እድል ይሰጣሉ። በተለያዩ አሳታፊ ሁነቶች እና የተቀዳ ክፍለ ጊዜዎች መገኘት፣ ዘ ኢኮኖሚስት አንባቢዎቹ በደንብ የተረዱ እና በእውቀት የተነቃቁ መሆናቸውን ያረጋግጣል።
በየጊዜው በሚለዋወጠው የሚዲያ መልክዓ ምድር፣ ዘ ኢኮኖሚስት ሥሩን እያከበረ እንዴት መላመድ እና መፈልሰፍ እንደሚቻል የሚያሳይ ምሳሌ ያሳያል። የመጽሔቱ ዋና ዋና የግልጽነት እና የአስተሳሰብ መርሆዎችን በመጠበቅ፣ መጽሔቱ አስተዋይ የጋዜጠኝነት ስራን እንደ መሪ ምንጭ አድርጎ ስሟን ማግኘቱን ቀጥሏል።
ትርጓሜዎች
1. የአስተሳሰብ ግልጽነት፡- በግልፅ እና በአንድነት የማሰብ ችሎታ፣በፅሁፍ ውጤታማ ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል።
ምንጮች:
– የ ኢኮኖሚስት የቤት ውስጥ ዘይቤ መመሪያ
- በኢኮኖሚስት ውስጥ አዘጋጆች