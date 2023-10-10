አስትሮይድ መጸው፡- የፀሐይ ስርዓትን ሚስጥሮች መመርመር

ከጠፈር የመጣ ያልተለመደ ነገር በቅርቡ ወደ ምድር መጣ፣ የአሜሪካ ወታደራዊ መሞከሪያ ሜዳ ላይ አረፈ። ይህ የዲስክ ቅርጽ ያለው ካፕሱል በከባቢ አየር ውስጥ ካደረገው ጉዞ የተነሳ የተቃጠለ ሲሆን እንዳይበከል በጥንቃቄ ወደ ንጹህ ክፍል ተወስዷል። በአሁኑ ጊዜ ካፕሱሉ ከሥርዓተ-ሥርዓታችን የመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የተገኘውን አስትሮይድ ቤንኑ የተባለውን ናሙና እንደያዘ ተገለጸ። ይህ ክስተት በናሳ የፕላኔቶች ሳይንስ ሃላፊ በሎሪ ግሌዝ “አስትሮይድ መኸር” እየተባለ የሚጠራው የሶስትዮሽ ተልእኮ አካል ነው።
አስትሮይድ፣ ብዙውን ጊዜ ከአፖካሊፕቲክ ሁኔታዎች ጋር የተቆራኘ፣ በእርግጥ ከስርአተ ፀሐይ መፈጠር የተረፈ ነው። እነዚህ ድንጋያማ አካላት ሙሉ ፕላኔት ደረጃ ላይ መድረስ ያልቻሉ የተረፈ ፍርስራሽ ናቸው። የናሳ የመጀመሪያ ተልእኮ፣ OSIRIS-REx በ2016 የጀመረው የአስትሮይድ ናሙናን በመሰብሰብ ወደ ምድር የመመለስ አላማ ነበረው። ተልእኮው የሶላር ሲስተም አፈጣጠርን የበለጠ ለመረዳት እነዚህን ንፁህ ናሙናዎች ለማጥናት ይፈልጋል።
መንኮራኩሩ በተሳካ ሁኔታ ወደ 9 አውንስ የሚጠጉ ድንጋዮችን፣ አቧራ እና ፍርስራሾችን ከቤንኑ ገደል ሰብስቧል። የናሙና ኬሚስትሪ ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ውህዶች ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። አብዛኛው የደመወዝ ጭነት ለወደፊቱ ሳይንቲስቶች በበለጠ የላቀ ቴክኖሎጂዎች እንዲያጠኑ ይጠበቃል።
አሁን OSIRIS-APEX ተብሎ የሚጠራው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ወደ ቀጣዩ ስራው እየሄደ ነው፡ አስትሮይድ አፖፊስ። ከምድር ጋር የመጋጨት እድል ባይገለጽም፣ አፖፊስ አሁንም በታሪክ ውስጥ በተመዘገበው መጠን መጠኑ ከየትኛውም ነገር ይልቅ ወደ ፕላኔታችን ቅርብ ይሆናል። ሳይንቲስቶች ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን እና እንዴት መከላከል እንደሚቻል የበለጠ ለመረዳት ከዚህ ድንጋያማ አስትሮይድ ናሙና ለመውሰድ አቅደዋል።
ከኬኔዲ ስፔስ ሴንተር ሊጀመር የተዘጋጀ ሌላ ተልዕኮ ወደ አስትሮይድ 16 ሳይቺ ይሄዳል። በማርስ እና በጁፒተር መካከል የሚዞረው ይህ ሜታሊካል አስትሮይድ የዓለታማ ፕላኔቶች እምብርት ከሆኑት ተመሳሳይ ብረቶች የተሠራ ነው ተብሎ ይታመናል። ሳይክን በማጥናት ሳይንቲስቶች ስለ ምድር እምብርት እና ስለ ሌሎች ፕላኔቶች እምብርት ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
እነዚህ ተልእኮዎች የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ ምስጢር ለመፈተሽ አስደሳች ጊዜን ይወክላሉ። ከእነዚህ አስትሮይዶች የተሰበሰቡ ናሙናዎች እና መረጃዎች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና አስትሮይድ በምድር ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ለመገንዘብ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ
- የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ