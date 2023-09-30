አስደናቂ የጥገኛ እፅዋት የመዳን ስትራቴጂን ለማመቻቸት ጂኖምን ይቀንሳል

ባላኖፎራሴ በመባል የሚታወቀው ልዩ ጥገኛ ተክል ከጂኖም አንድ ሶስተኛውን በመቁረጥ የተመቻቸ የመዳን ስትራቴጂን ተጠቅሟል። ይህ ዝርያ ሥጋ ያለው፣ ሮዝ ፈንገስ የሚመስለው፣ በዛፎች ግርጌ ዙሪያ በክምችት ውስጥ ተደብቆ የሚኖር እና ከአስተናጋጁ ዛፉ ንጥረ-ምግቦችን የሚያገኘው ከጥገኛ ግንኙነት ነው። ባላኖፎራ ሃውቶሪያ ተብሎ የሚጠራውን እድገታቸውን ወደ አስተናጋጆቻቸው ከሚያስረዝሙ ጥገኛ ተውሳኮች በተለየ መልኩ፣ ባላኖፎራ ሥጋውን ከዛፉ የደም ሥር (ቧንቧ) ስርዓት ጋር በማዋሃድ የሳንባ ነቀርሳ መሰል አካልን ይጠቀማል። ይህ አካል ከዕፅዋትም ሆነ ከጥገኛ ተውሳኮች የሚዋሃዱበት ቺሜሪክ መዋቅር ነው።
በባላኖፎራ ውስጥ የሚታየው የጂኖም ቅነሳ ለአንድ ጥገኛ ተውሳክ እጅግ በጣም የከፋ ነው, እሱም ሳፕሪያ ከተባለ ሌላ ጥገኛ ተክል ዝርያ ጋር ይመሳሰላል. ይህ የተለያየ ህዋሳት እራሳቸውን ችለው ተመሳሳይ ባህሪያትን የሚያዳብሩበት የተቀናጀ የዝግመተ ለውጥን ያሳያል። በፎቶሲንተሲስ ውስጥ የሚሳተፉ አላስፈላጊ ጂኖች መጥፋት እንደ ባላኖፎራ እና ሳፕሪያ ባሉ የእፅዋት ጥገኛ ተውሳኮች ላይ የተለመደ ክስተት ነው ፣ይህም በአስተናጋጆቻቸው ላይ ጥገኛ በመሆናቸው ፎቶሲንተራይዝ የማድረግ አቅማቸውን ያጡ ናቸው።
የሚገርመው ነገር፣ ሁለቱም ተክሎች አቢሲሲክ አሲድ የተባለውን ሆርሞን ለማመልከት እና ለጭንቀት ምላሽ የሚያገለግሉትን ጂኖች አጥተዋል። ይሁን እንጂ ባላኖፎራ አሁንም ለምልክት ሊጠቀምበት ይችላል, ይህም በፓራሳይቶች ውስጥ አንዳንድ የጂን መጥፋት አስተናጋጁን ላለመጉዳት መላመድ ነው. የጥገኛ እፅዋት ጥናት እና የጂኖሚክ ማሻሻያዎቻቸው በዝግመተ ለውጥ እና በአስተናጋጅ እፅዋት ላይ ጥገኛ እና አጠቃቀምን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ ምርምር በጥገኛ እፅዋት እና በአስተናጋጆቻቸው መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል እና የጥገኛ-አስተናጋጅ ግንኙነቶችን እና የእፅዋትን ግንኙነት ለማጥናት መሠረት ይሰጣል። በተጨማሪም፣ የጥገኛ ህዋሳትን አስደናቂ መላመድ እና የመትረፍ ስልቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ተክሎች: "በግዴታ ጥገኛ ተክል ውስጥ ያለው ከፍተኛ የጂን መጥፋት ባላኖፎራ የሆሎፓራሲዝም እድገትን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ያሳያል" በ Xiaoli Chen, Huan Liu, et al.