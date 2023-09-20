የጥቁር ብሪቲሽ ሳይንቲስቶች እጥረት፡ ተቋማዊ ዘረኝነትን በሳይንስ መፍታት

በይፋ፣ በዩኬ ውስጥ ጥቁር ኬሚስትሪ ወይም የፊዚክስ ፕሮፌሰሮች የሉም፣ ይህም ብዙ ሳይንቲስቶች የዩኬ ሳይንስ ተቋማዊ ዘረኛ ነው ብለው እንዲከራከሩ አድርጓቸዋል። የሮያል ሶሳይቲ፣ በአለም ላይ እጅግ ጥንታዊው ሳይንሳዊ አካዳሚ፣ ይህንን ለመቀየር አላማ ያለው ጥቁር ፒኤችዲ ተማሪዎችን በአካዳሚክ ምርምር ስራ እንዲቀጥሉ እና በመጨረሻም ፕሮፌሰሮች እንዲሆኑ በተዘጋጀ አዲስ የገንዘብ ድጋፍ እቅድ ነው። መርሃግብሩ በየአመቱ እስከ £690,000 የገንዘብ ድጋፍ ለአምስት ባልደረቦች ይሰጣል።
በለንደን የኢምፔሪያል ኮሌጅ የፊዚክስ ተመራማሪ እና መምህር የሆኑት ዶ/ር ማርክ ሪቻርድ እና በኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ የቁሳቁስ ኬሚስትሪ ኤክስፐርት የሆኑት ፕሮፌሰር ሮበርት ሞካያ በዚህ ጉዳይ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ሞካያ ከ2008 ጀምሮ የኬሚስትሪ ፕሮፌሰር ቢሆንም፣ የከፍተኛ ትምህርት ስታስቲክስ ኤጀንሲ (HESA) ባሰባሰበው አኃዛዊ መረጃ መሠረት በይፋ የለም። HESA ቁጥሮቹን ወደ አምስት ቅርብ ወደሆኑት ያጠጋጋል፣ ስለዚህ ሞካያ ወደ ዜሮ ተጠጋግሯል። በ E ንግሊዝ A ገር ውስጥ ሌሎች ጥቁር የኬሚስትሪ ፕሮፌሰሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ቢያውቅም, እነርሱን ለመገናኘት ገና ዕድል አላገኘም. ሁለቱም ሞካያ እና ሪቻርድስ ጥቁር የፊዚክስ ፕሮፌሰሮችም አለመኖራቸውን ያረጋግጣሉ።
በኬሚስትሪ ዘርፍ በአጠቃላይ 520 ፕሮፌሰሮች ሲኖሩ በፊዚክስ 825 ናቸው። ሁኔታው በባዮሳይንስ ትንሽ የተሻለ ነው፣ ከ1,345 አምስት ጥቁር ፕሮፌሰሮች እና ምህንድስና፣ ከ20 ውስጥ 1,730 ጥቁር ፕሮፌሰሮች አሉት። በአጠቃላይ ከሁሉም ሳይንሶች ውስጥ 70 ጥቁር ፕሮፌሰሮች ብቻ ናቸው, ይህም ከጠቅላላው 0.6% ብቻ ነው. ከእነዚህ ፕሮፌሰሮች መካከል 10 የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። በአንፃሩ በእንግሊዝ እና በዌልስ ካሉት ህዝቦች 4.2% የሚሆነው ጥቁር ህዝብ በመጨረሻው የህዝብ ቆጠራ መሰረት ነው።
ለጥቁር ሳይንቲስቶች ዝቅተኛ ውክልና አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ. ሪቻርድስ ስለሚገኙ እድሎች ግንዛቤ ማነስ እና የጥብቅና ክርክር አለመኖር ለተገለሉ ቡድኖች እንደ ዋና እንቅፋት ሆነው ያገለግላሉ ብሎ ያምናል። ያለ አውታረ መረቦች እና ድጋፍ, ችሎታ ላላቸው ግለሰቦች ተስፋ አስቆራጭ ይሆናል. ስታቲስቲክስ በግልፅ እንደሚያሳየው የጥቁር ህዝቦች በሳይንስ ውስጥ ያለው ድርሻ በእያንዳንዱ የትምህርት ደረጃ ከጂሲኤስ እስከ ፕሮፌሰርነት ደረጃ እንደሚቀንስ ያሳያል።
ለሳይንስ ያለው ፍላጎት ከልጅነቱ ጀምሮ ሊገኝ የሚችለው ሪቻርድስ ሳይንሳዊ ምኞቶችን ለማጎልበት የማወቅ ጉጉት እና ድጋፍ አስፈላጊነት ያጎላል። በነጠላ ወላጅ በሚተዳደር ቤተሰብ ውስጥ ሲያድግ፣ ገና በልጅነቱ የፍላጎት አእምሮው የፕላግ ሶኬትን ውስጣዊ አሠራር እንዲመረምር እንዳደረገው ያስታውሳል። መጀመሪያ ላይ “መጥፎ ልጅ” የሚል ስያሜ ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም፣ ሪቻርድስ የማወቅ ጉጉቱ እና ነገሮች እንዴት እንደሚሠሩ የመረዳት ፍላጎቱ ለሳይንስ ያለውን ፍቅር እንዳባባሰው ገልጿል።
በሳይንስ ውስጥ የጥቁር ውክልና አለመኖር ተቋማዊ ዘረኝነትን ለማፍረስ እና ማካተትን ለማራመድ ሁለገብ አቀራረብን የሚጠይቅ ውስብስብ ጉዳይ ነው። የሮያል ሶሳይቲ የገንዘብ ድጋፍ እቅድ ይህንን ልዩነት ለመፍታት እና በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያሉ ጥቁር ሳይንቲስቶች የሚገባቸውን እውቅና እና እድሎች እንዲያገኙ ለማድረግ አንድ እርምጃ ብቻ ነው።
ምንጮች:
- ዘ ጋርዲያን: "የሮያል ሶሳይቲ የጥቁር ብሪቲሽ ሳይንቲስቶች አለመኖርን ለመቋቋም ያለመ ነው"
– የከፍተኛ ትምህርት ስታስቲክስ ኤጀንሲ (HESA)