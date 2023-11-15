ስለ ክራብ ኔቡላ አመጣጥ አዳዲስ ግንዛቤዎች በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ይፋ ሆኑ

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከምድር በ6,500 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በሚገኘው ክራብ ኔቡላ፣ በታውረስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ዝነኛ ሱፐርኖቫ ቅሪት ስለ ክራብ ኔቡላ አመጣጥ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤን ለሳይንቲስቶች ሰጥቷል። ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን ጨምሮ ከቀደምት ታዛቢዎች በተለየ የዌብ የላቀ የኢንፍራሬድ ስሜታዊነት እና የመፍትሄ ሃሳብ የኔቡላ ስብጥር እና ሜካፕን በዝርዝር ለመመርመር ያስችላል።
የዌብ ቅርብ-ኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam) እና የመሃል ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) በኢንፍራሬድ ብርሃን ውስጥ አስገራሚ አዳዲስ ዝርዝሮችን አሳይተዋል። በእነዚህ መሳሪያዎች ሳይንቲስቶች በሱፐርኖቫ ቅሪቶች ውስጥ እንደ ድርብ ionized ሰልፈር፣ ionized iron፣ አቧራ እና ሲንክሮሮን ልቀት ያሉ የተለያዩ ክፍሎችን መለየት ችለዋል። የተለያዩ ማጣሪያዎች አተገባበር ለእነዚህ ክፍሎች የተለያዩ ቀለሞችን ሰጥቷል, ይህም የኔቡላ ምስላዊ ምስልን ይፈጥራል.
የክራብ ኔቡላ በሥነ ፈለክ ጥናት ዘርፍ ያለው ጠቀሜታ ስለ ሱፐርኖቫ ቅሪቶች፣ የኒውትሮን ከዋክብትን ባህሪያት እና ባህሪ እንዲሁም የ pulsar ንፋስ ኔቡላዎች ተለዋዋጭነት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት ችሎታው ላይ ነው። ውስብስብ አወቃቀሩ ከጋዝ ክሮች የተውጣጣው እና ከውስጡ በሚወጣው ኃይለኛ ጨረሮች የሚበራ አቧራ ሲሆን በተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች ውስጥ ጽንፈ ዓለሙን ለሚያስጠናው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ትልቅ ፍላጎት እንዲኖረው አድርጎታል።
የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ ተተኪ በመባል የሚታወቀው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እስከ ህዋ ድረስ ከተከፈተ ትልቁ እና ሀይለኛው የኢንፍራሬድ ሳይንስ መመልከቻ ነው። በናሳ የተገነባው ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ እና ከካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የዌብ ዋና አላማ ከምድር አንድ ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከሚዞረው እጅግ በጣም ርቀው የሚገኙትን የአጽናፈ ዓለሙን ክልሎች ማሰስ ነው። በተሻሻለ የስሜታዊነት እና የተራዘመ የሞገድ ርዝመት ሽፋን፣ Webb ስፍር ቁጥር የሌላቸውን የኮስሞስ ምስጢራትን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
በየጥ:
ጥ፡ የጀምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ክራብ ኔቡላ ምን ገለጠ?
መ፡ የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ እንደ ድርብ ionized ሰልፈር፣ ionized iron፣ dust, እና synchrotron ልቀትን የመሳሰሉ የተለያዩ ክፍሎች መኖራቸውን ጨምሮ ስለ ክራብ ኔቡላ ቅንብር እና ሜካፕ አዲስ ግንዛቤዎችን አሳይቷል።
ጥ፡ ለምንድን ነው ክራብ ኔቡላ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ጠቃሚ የሆነው?
መ፡ የክራብ ኔቡላ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ሳይንቲስቶች የሱፐርኖቫን ቅሪቶች እንዲያጠኑ፣ የኒውትሮን ኮከቦችን ባህሪያት እንዲረዱ እና የ pulsar wind nebulae ተለዋዋጭነት እንዲመረምሩ ስለሚያስችላቸው ነው።
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መ: የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እስካሁን ከተሰራው እጅግ የላቀ እና ኃይለኛ የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው። አጽናፈ ሰማይን በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ለማጥናት የተነደፈ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም ሩቅ የሆኑትን ነገሮች የመመልከት ችሎታ አለው.