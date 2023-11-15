በጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ላይ አዲስ አመለካከት፡ ፈታኝ የቀደሙት ዩኒቨርስ ንድፈ ሐሳቦች

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቅርብ ጊዜ በሩቅ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ አስደናቂ ግኝት አደረጉ። ከራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሴርስ-2112 የተባለ ጋላክሲ ተመልክተዋል። ይህ ግኝት ጋላክሲዎች እንዴት እንደሚሻሻሉ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ንድፈ ሐሳቦችን ይፈትሻል እና በጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል።
Ceers-2112 ልክ እንደ ፍኖተ ሐሊብ ያለ የታገደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው፣ እና በዓይነቱ እስካሁን ከታዩት እጅግ በጣም የራቀ ጋላክሲ የመሆኑን ልዩነት ይይዛል። የሴርስ-2112 ማእከላዊ ባር ከዋክብት የተዋቀረ ነው, ልክ እንደ ፍኖተ ሐሊብ መዋቅር. የዚህ ግኝት አስገራሚ ገፅታ ሴርስ-2112 የተፈጠረው ከቢግ ባንግ ብዙም ሳይቆይ ከ13.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ነው። ይህ ማለት የጋላክሲው የተለየ መዋቅር ከ2.1 ቢሊዮን ዓመታት በኋላ በቦታው ላይ ነበር ማለት ነው።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ያሉ ቴሌስኮፖች ከሩቅ ነገሮች የሚመጡትን ብርሃን ሲመለከቱ ያለፈውን ጊዜ ፍንጭ የሚሰጡ በመሆናቸው ነው። በ ceers-2112 ሁኔታ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኛን የሚመስሉ ጋላክሲዎች ከ11.7 ቢሊዮን አመታት በፊት እንደነበሩ የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል።
ceers-2112 በተለይ ትኩረት የሚስብ የሚያደርገው የአደረጃጀት እና የመዋቅር ደረጃ ነው። በዚህ የጽንፈ ዓለም መጀመሪያ ዘመን፣ ጋላክሲዎች በአጠቃላይ መደበኛ ያልሆኑ እና ምስቅልቅል ነበሩ። ነገር ግን፣ ceers-2112 በጥሩ ሁኔታ የተስተካከለ እና የተዋቀረ ጋላክሲን ዛሬ በ Milky Way's cosmic ሠፈር ውስጥ ከምናየው ጋር ያቀርባል።
ይህ ግኝት ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለፉትን ግምቶች ይፈትናል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቀደም ሲል እንደ ሚልኪ ዌይ ያሉ የተከለከሉ ጠመዝማዛ ጋላክሲዎች በአጽናፈ ዓለም ታሪክ ውስጥ ከበርካታ ቢሊዮን ዓመታት የዝግመተ ለውጥ በኋላ ብዙ ቆይተው እንደሚታዩ ያምኑ ነበር። የማዕከላዊ አሞሌዎች መፈጠር ለዋክብት በሥርዓት በሚሽከረከርበት ጊዜ እንዲሰለፉ ከፍተኛ ጊዜ እንደሚፈልግ ይታሰብ ነበር። ገና፣ የ ceers-2112 መኖር እንደሚያሳየው ይህ ሂደት በግምት 1 ቢሊዮን ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ የተከሰተ ነው።
በነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች አፈጣጠር ውስጥ የጨለማ ቁስ ሚናን ለማካተት ተጨማሪ ምርምር እና የቲዎሬቲካል ሞዴሎች ማሻሻያ ያስፈልጋል። በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከጠቅላላው 85% የሚሆነው የጨለማ ቁስ አካል በሴርስ-2112 ውስጥ በተመለከቱት ቡና ቤቶች እድገት ውስጥ ሚና እንደተጫወተ ይታመናል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ቀደምት ጋላክሲዎችን የበለጠ ለመመርመር በር ይከፍታል እና ጋላክሲዎች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻሉ ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል። በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና በሳይንቲስቶች እውቀት፣ በወጣቱ አጽናፈ ዓለም ውስጥ ያሉ ብዙ የተከለከሉ ስፒራል ጋላክሲዎች ሊገለጡ ይችላሉ፣ ይህም የጋላክሲ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
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በየጥ
ceers-2112 ምንድን ነው?
ሴርስ-2112 ፍኖተ ሐሊብ የሚመስል ጋላክሲ ሲሆን በቅርቡ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በመጠቀም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ታይቷል።
የሴርስ-2112 ግኝት ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
ግኝቱ በጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ላይ ያሉትን ንድፈ ሐሳቦች ይፈትናል እና ስለ አጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ደረጃዎች አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ሴርስ-2112 ስንት አመት ነው?
Ceers-2112 ከቢግ ባንግ በኋላ ወደ 2.1 ቢሊዮን ዓመታት ገደማ የተፈጠረ ሲሆን ይህም ከ13.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደተከሰተ ይገመታል።
ሴርስ-2112 ሲፈጠር የጨለማው ጉዳይ ሚና ምንድነው?
በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከጠቅላላው ጉዳይ 85% የሚሆነው የጨለማ ቁስ አካል በሴርስ-2112 ውስጥ በሚታየው ማዕከላዊ ባር ምስረታ ውስጥ ሚና እንደተጫወተ ይታመናል።
ይህ ግኝት ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር ግንዛቤያችን ምን ማለት ነው?
ግኝቱ እንደ ሚልኪ ዌይ ያሉ የተከለከሉ ጠመዝማዛ ጋላክሲዎች ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በአጽናፈ ዓለም ታሪክ ውስጥ ሊኖሩ ይችሉ እንደነበር ይጠቁማል።