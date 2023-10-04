ትራፔዚየም ክላስተር፡ በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ የጁምቦዎችን ምስጢር መግለጽ

በሰፊው የኮስሞስ ስፋት ውስጥ ሁል ጊዜ አዳዲስ ሚስጥሮች እስኪገኙ ይጠብቃሉ። የቅርብ ጊዜ መገለጥ የመጣው ከኦሪዮን ኔቡላ፣ ለምድር በጣም ቅርብ ከሆነው የኮከብ አፈጣጠር ክልል ነው። በኔቡላ ትራፔዚየም ክላስተር ውስጥ፣ የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ጁኤምቢኦ ወይም ጁፒተር ማስስ ሁለትዮሽ ዕቃዎች በመባል የሚታወቁትን ትኩረት የሚስቡ ነገሮች ስብስብ አግኝቷል።
እነዚህ JuMBOs ከዋክብት ለመሆን በቂ ግዙፍ አይደሉም፣ ነገር ግን ከየትኛውም ኮከብ ጋር አልተገናኙም፣ ስለዚህ እንደ ፕላኔቶችም ሊመደቡ አይችሉም። ይበልጥ አስደናቂ የሚያደርጋቸው ግን እንደ ሁለትዮሽ ነገሮች መኖራቸው ነው፣ በደርዘን የሚቆጠሩ እነዚህ የጁምቦ ጥንዶች እርስ በእርሳቸው ይዞራሉ።
ሳይንቲስቶች ለእነዚህ ጁኤምቢኦዎች መኖር የሚቻልበትን ማብራሪያ ሀሳብ አቅርበዋል - እነሱ ከወላጅ ኮከብ ስርአታቸው የተባረሩ አጭበርባሪ exoplanets ፣ እንግዳ ዓለማት ሊሆኑ ይችላሉ። Rogue exoplanets ኮከብ በሚፈጥሩ ክልሎች ውስጥ የተለመደ እንደሆነ ይታመናል. ግን ይህ ማብራሪያ አሁንም ጥያቄውን ሳይመልስ ይቀራል-እነዚህ ጁኤምቢዎች ለምን እንደ ሁለትዮሽ ሆነው ይኖራሉ?
በተለምዶ የሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች በኮከብ ዙሪያ ያለው የቁስ ዲስክ ሲሰበር ሁለት ኮከቦችን ይወልዳል። ነገር ግን፣ በዚህ መንገድ ሊፈጠሩ ለሚችሉ ነገሮች ብዛት በንድፈ ሃሳባዊ ዝቅተኛ ገደብ አለ። የጁፒተር ብዛት ከሶስት እጥፍ ያነሱ ነገሮች በዙሪያው ባለው ዲስክ ውስጥ እንደ ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ይጠበቃል።
ወደ ሚስጥሩ የሚጨምረው እነዚህ ጁምቦዎች ለዚህ ተፈጥሮ ሁለትዮሽ ነገሮች ከሚጠበቀው በጣም ያነሱ መሆናቸው ነው። እንደ አንድ ጁፒተር ወይም ግማሽ ጁፒተር ክብደት ያነሱ ጅምላዎች አሏቸው። 42 ኮከብ አልባ እና ፕላኔት የሚመስሉ ነገሮች ስብስብ ማግኘት ኮከቦች እና ፕላኔቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል።
በአስተያየቶቹ ላይ የሚሰሩ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በእነዚህ ጁምቢኦዎች ዙሪያ ያለውን እርግጠኛ አለመሆን ይገነዘባሉ፣ ወጣት ፕላኔቶች ጥንዶች በአንድ ጊዜ የሚወጡበት እና ታስረው የሚቆዩበት ዘዴ ግልፅ አይደለም ብለዋል።
ይህ ግኝት የሰማይ አካላትን አፈጣጠር በተመለከተ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል እና አዲስ ማብራሪያ ማዘጋጀትን ሊጠይቅ ይችላል። በኦሪዮን ኔቡላ ትራፔዚየም ክላስተር ውስጥ የሚገኙትን የጁምቦዎችን ምስጢር ለመፍታት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጭ፡ የአየር ሁኔታ ቻናል