በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምስሎች ውስጥ ሚስጥራዊ ብርሃን በመጨረሻ ተብራርቷል

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በአጽናፈ ሰማይ ጥልቀት ውስጥ ያለውን ሚስጥራዊ ብርሃን ምስሎችን ቀርጿል, እና አሁን ሳይንቲስቶች ለዚህ ማብራሪያ ሰጥተዋል. ቀጣዩ ትውልድ ኦብዘርቫቶሪ፣ በናሳ፣ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ እና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል ያለው ትብብር የኢንፍራሬድ ብርሃንን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ማየት ይችላል።
የኢንፍራሬድ ብርሃን በሚሰፋው አጽናፈ ሰማይ የተዘረጋውን የሚታይ ብርሃን ያሳያል፣ ይህም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኮስሞስን በአንድ ወቅት በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የብርሃን ዓመታት ርቆት እንደነበረው እንዲያዩ ያስችላቸዋል። ብርሃኑ ወደ ምድር ሲደርስ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሊመረመሩት እና ስለ ጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃዎች ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
በJWST የተነሱት ምስሎች በጁላይ 2022 ለህዝብ ይፋ ሆነዋል፣ ይህም በአንድ መስክ ከ20,000 በላይ ጋላክሲዎችን አሳይቷል። ይሁን እንጂ የጥንት ጋላክሲዎች አንድ ልዩ ባህሪ የሳይንስ ሊቃውንትን ትኩረት ስቧል. የእነዚህ ጋላክሲዎች ብርሃን ባልተጠበቀ ሁኔታ ብሩህ ነበር፣ መደበኛውን የኮስሞሎጂ ሞዴል ፈታኝ ነበር።
የፊዚክስ ሊቅ Guochao Sun እና በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ቡድናቸው እንደሚሉት፣ የብሩህነት ማብራሪያው በተፈጠረ ፍንዳታ ላይ ነው። የከዋክብት አፈጣጠር በፍንዳታ ውስጥ ከተከሰተ የብርሃን ብልጭታዎችን ያመነጫል, በዚህም ምክንያት በርካታ በጣም ደማቅ ጋላክሲዎች ይኖራሉ. እነዚህ ወጣት ጋላክሲዎች “ከቢግ ባንግ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ለመፈጠር በጣም ብሩህ፣ በጣም ግዙፍ እና በጣም የበሰሉ ናቸው” ሲል ሰን ገልጿል።
ከዘመናዊ ጋላክሲዎች በተለየ ፍጥነት ኮከቦችን ይፈጥራሉ፣ ቀደምት ጋላክሲዎች የፈነዳ የኮከብ መፈጠር አጋጥሟቸዋል። ይህ ማለት ኮከቦች በተለዋዋጭ ስርዓተ-ጥለት ተፈጥረዋል፣ ፈጣን የኮከብ ምስረታ ጊዜዎች እና ረጅም ጊዜያት ከትንሽ እስከ ምንም አዲስ የኮከብ ምስረታ ይከተላሉ። የፀሐይ ጥናት እንደሚያመለክተው በJWST የተያዙት ጥንታዊ ጋላክሲዎች በአዲስ ኮከቦች እየፈነዱ ነው።
በዚህ አዲስ ግንዛቤ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሌሎች የጠፈር ሚስጥሮችን ለመመርመር የJWSTን ስሱ መሳሪያዎችን መጠቀም ይችላሉ። የቴሌስኮፑ ፈጠራ ችሎታዎች ከቢግ ባንግ ጀምሮ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ እና ስለ ዝግመተ ለውጥ የበለጠ የመግለጥ አቅም አላቸው።
በማጠቃለያው፣ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተያዘው ሚስጥራዊ ብርሃን አሁን በጥንታዊ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ ተብራርቷል። ይህ ግንዛቤ የቀደምት ግምቶችን የሚፈታተን እና በጥንታዊው ዩኒቨርስ ጥናት ውስጥ ለመፈተሽ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጭ፡- የኳንታ መጽሔት የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ መግለጫ