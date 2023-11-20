አዲስ ምስሎች ከጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የጋላክቲክ ማእከልን ያበራሉ

አስደናቂ ምስሎችን በማንሳት የሚታወቀው የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ እንደገና አስደናቂውን የጠፈር እይታ አሳይቷል። በዚህ ጊዜ እይታው ፍኖተ ሐሊብ በተባለው ጋላክሲ መሃል ላይ ወደቀ፣ ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ አካባቢያችን ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ዝርዝሮችን አሳይቷል። ከሳጂታሪየስ ኤ (የጋላክሲው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ) እና 300 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ከሳጂታሪየስ 25,000 ይርቃል በሚባለው በከዋክብት በሚሰራው ሳጂታሪየስ ሲ ላይ በማተኮር ቴሌስኮፑ በጣም ጥቅጥቅ ያለውን የአካባቢያችንን ክፍል አሳይቷል።
በዚህ አስደናቂ የምስሎች ስብስብ ውስጥ፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በክልሉ ውስጥ ከ500,000 በላይ ኮከቦችን እና የፕሮቶስታሮችን ስብስቦችን ያሳያል። እነዚህ ፕሮቶስታሮች፣ አሁንም በመፈጠር እና በጅምላ በመከማቸት ላይ ያሉት፣ የጋላክሲውን ማዕከል ለሚያሳየው አስፈሪው የግርግር ደመና አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። በንፅፅር የራሳችን የቦታ ክልል በጣም ትንሽ ይመስላል።
ከታዛቢ ቡድን ጋር በመተባበር የቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጆናታን ታን እንዳሉት፣ የጋላክሲው ማዕከል ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ እጅግ የከፋ አካባቢን ይወክላል። እስካሁን ድረስ፣ ስለዚህ ያልተለመደ ክልል የተሰበሰበው መረጃ በዌብ ቴሌስኮፕ የተገኘውን የመፍትሄ እና የትብነት ደረጃ አልነበረውም።
በሃብቡብ እምብርት ላይ ከፀሀያችን በክብደት ከ30 ጊዜ በላይ የሚበልጥ ግዙፍ ፕሮቶስታር አለ። የሚገርመው፣ ይህ ግዙፍ የፀሐይ ነገር ከኋላው ካሉት ከዋክብት ብርሃንን ይደብቃል፣ ይህም ክልሉ ከእውነተኛው ህዝብ ያነሰ እንዲመስል ያደርገዋል። በውጤቱም፣ የምንመለከተው በዚህ የስነ ከዋክብት ከተማ ውስጥ ስለሚኖረው ህዝብ ትክክለኛ ግምት ነው። የጋይ ፊይሪ ሬስቶራንት ባይኖርም ለአሁን ግን እንደ ታይምስ ስኩዌር ኦፍ ጠፈር አስቡት።
እነዚህ ማራኪ ምስሎች ተመራማሪዎች የወቅቱን የኮከብ አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦችን እስከ ዛሬ በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ እንዲገቡ እድል ይሰጣቸዋል. የዌብ ቴሌስኮፕ NIRCam (በኢንፍራሬድ ካሜራ አቅራቢያ) መሣሪያ ionized ሃይድሮጂንን የሚለቁ መጠነ ሰፊ ምስሎችን ቀርጿል፣ በምስሎቹ የታችኛው ክፍል ላይ እንደ ሰማያዊ ቀለሞች ይገለጻል። ይህ በወጣት እና ግዙፍ ኮከቦች ከሚለቀቁት ሃይለኛ ፎቶኖች የመነጨ ሊሆን ይችላል። የሚገርመው ነገር የክልሉ መጠነ ሰፊ መጠን ሳይንቲስቶችን ነቅቶ በመያዝ ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግ አስችሎታል።
የታዛቢ ቡድኑን መሪ ሳሙኤል ክሮዌ በነዚህ ምስሎች የነቃው በነባርም ሆነ ወደፊት የሚመጣው ምርምር ስለ ግዙፍ ኮከቦች ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ እንደሚያሳድግ ገልጿል። ተፈጥሮአቸውን መፈተሽ ወደ አንድ ትልቅ የአጽናፈ ሰማይ ክፍል አመጣጥ ታሪክ ውስጥ ከመመርመር ጋር ተመሳሳይ ነው።
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በቨርጂጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የከዋክብትን መወለድ ከመመስከር ጀምሮ በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ በኮሜት ዙሪያ ያለውን ውሃ እስከመያዝ ድረስ በሚያስደንቅ ምስሎቹ ሁሌም አስደንቆናል። እያንዳንዱ አዲስ መገለጥ ስለ ኮስሞስ ያለንን የማወቅ ጉጉት ያቀጣጥላል እና አሰሳ የሚጠብቁትን ግዙፍ ድንቆች ያስታውሰናል። እንደ እድል ሆኖ፣ በይነመረቡ እነዚህ ያልተለመዱ ተሞክሮዎች እንደ ዝናብ እንባ እንደማይጠፉ ያረጋግጣል። የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ አሁንም በስራ ላይ እያለ፣ የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች መክፈት መቀጠል እንችላለን።