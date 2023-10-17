ሳይንቲስቶች የኳርትዝ ቅንጣቶችን በ Exoplanet ከባቢ አየር ውስጥ አግኝተዋል WASP-17 ለ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች የኤክሶፕላኔትን ከባቢ አየርን በተመለከተ አስደሳች ግኝት አደረጉ WASP-17 ለ. በ1,300 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ግዙፍ ጋዝ በደመናው ውስጥ ከንፁህ ኳርትዝ የተሠሩ ጥቃቅን ቅንጣቶችን ያሳያል። ተመራማሪዎቹ፣ በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ በዴቪድ ግራንት የሚመራው፣ የፕላኔቷን ከባቢ አየር ለማጥናት የቴሌስኮፕን ስፔክትሮግራፍ በመጠቀም ከኮከብዋ ፊት ለፊት ስትያልፍ ነበር። የማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፕ ዘዴ በከባቢ አየር ውስጥ የሚያልፈውን ብርሃን ለመተንተን እና የኳርትዝ ቅንጣቶችን መኖሩን ለመለየት አስችሏቸዋል.
እነዚህ ከሲሊኮን እና ኦክሲጅን የተውጣጡ የኳርትዝ ቅንጣቶች እጅግ በጣም ትንሽ ናቸው ተብሎ ይገመታል፣ መጠናቸውም በአንድ ሴንቲሜትር አንድ ሚሊዮንኛ ነው። በመሬት ላይ ባሉ የጂኦዶች እና የጌጣጌጥ መሸጫ ሱቆች ውስጥ በብዛት የሚገኙትን ባለ ስድስት ጎን ፕሪዝም ሊመስሉ ይችላሉ። በምድር ላይ ከሚፈጠረው ኳርትዝ በተለየ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው በWASP-17 b ከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙት የኳርትዝ ቅንጣቶች በራሱ በሚያቃጥለው ከባቢ አየር ውስጥ የተፈጠሩ ናቸው።
እንደ WASP-17 b ያሉ ፕላኔቶችን ማጥናት ስለ ሌሎች ፕላኔቶች እና የፀሐይ ስርዓቶች ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጋላክሲው ራቅ ባሉ አካባቢዎች ስላሉት ንጥረ ነገሮች እና ማዕድናት የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ይህ ጥናት እነዚህ ፕላኔቶች ለሕይወት ተስማሚ የሆኑ አካባቢዎችን ሊይዙ እንደሚችሉ ለማወቅ ይረዳል፣ ምንም እንኳን WASP-17 b፣ እንደ “ትኩስ ጁፒተር” ተመድቦ ሕይወትን ለመደገፍ መስፈርቶችን ባያሟላም።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ በናሳ፣ በአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል ያለው የጋራ ጥረት ለሥነ ፈለክ ምልከታ ከፍተኛ አቅም አለው። ከ21 ጫማ በላይ ያለው ግዙፉ መስታወት ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የበለጠ ብርሃንን ስለሚስብ የሩቅ እና ጥንታዊ የሰማይ አካላትን ጥናት ለማካሄድ ያስችላል። Webb በዋነኝነት የሚሠራው በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ነው, ይህም ከሚታየው ብርሃን በበለጠ ወደ ኮስሚክ ደመናዎች ውስጥ እንዲገባ ያስችለዋል. የኤክሶፕላኔቶችን ከባቢ አየር ለመተንተን፣ ያሉትን ሞለኪውሎች የሚያጋልጥ እና ስለእነዚህ ሩቅ ዓለማት ያለንን ግንዛቤ የሚያሻሽል ልዩ ስፔክትሮግራፎችን ይይዛል።
በአጠቃላይ፣ የኳርትዝ ቅንጣቶች በWASP-17 b ከባቢ አየር ውስጥ መገኘታቸው የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ አስደናቂ ችሎታዎች እና የአጽናፈ ዓለሙን እውቀታችንን ለማሳደግ ኤክስኦፕላኔቶችን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች
- NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI) ሳይንስ: ኒኮል ሌዊስ (ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ), ዴቪድ ግራንት (የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ), ሃና ዋክፎርድ (የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ)