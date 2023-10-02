በጥንታዊ ጋላክሲዎች ላይ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የኮስሚክ ደንብ መጽሐፍ እንደገና ጻፍ

በድር የጠፈር ቴሌስኮፕ በመጠቀም የጠፈር ተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ የተደረገ ጥናት በጥንታዊው ጽንፈ ዓለም ውስጥ ስለነበሩት የጥንት ጋላክሲዎች የኬሚካል ብዛት አስደናቂ ግንዛቤዎችን አሳይቷል። እነዚህ ጋላክሲዎች ከቢግ ባንግ በኋላ በግምት ከ500 እስከ 750 ሚልዮን አመታት በፊት የነበሩ ጋላክሲዎች በከዋክብት አፈጣጠር ፍጥነት እና በከዋክብት ብዛት አንፃር በወጣት ጋላክሲዎች የተቋቋሙትን ህጎች ቢከተሉም ከሚጠበቀው የኬሚካል ብዛት ሩብ ያህል ብቻ ነበራቸው።
ይህ ግኝት የሳይንስ ሊቃውንት በጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ የኮስሚክ መመሪያ መጽሐፍ አስደናቂ እንደገና መፃፍ እንዳለ እንዲያምኑ አድርጓቸዋል። የጥናቱ ተባባሪ ጸሐፊ ክላውዲያ ሌጎስ “ጋላክሲዎች የሚከተሉት የመመሪያ መጽሐፍ እንዳላቸው ያህል ነበር፣ ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ይህ የኮስሚክ መመሪያ መጽሐፍ በአጽናፈ ዓለም ጨቅላነት ጊዜ አስደናቂ የሆነ ድጋሚ የተጻፈ ይመስላል።
የዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ኮስሞስን በኢንፍራሬድ እና በኢንፍራሬድ አቅራቢያ የመመልከት ችሎታው በጣም ጥንታዊ የሆነውን ብርሃን ለማጥናት ተስማሚ መሣሪያ አድርጎታል። ሳይንቲስቶች "ቀይ የተቀየረ" ወይም ወደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ቀይ ጎን የተዘረጋውን ብርሃን በመመርመር በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ዕድሜ መወሰን ይችላሉ። በዚህ ጥናት ተመራማሪዎቹ የጋላክሲዎችን የኬሚካል ብዛት በቀይ ፈረቃ በ z=7-10 ለመለካት ችለዋል፣ ይህም ስለ ጋላክሲ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በጣም ከሚያስደንቁ ግኝቶች አንዱ ጥንታዊ ጋላክሲዎች ከሚጠበቀው በላይ ከባድ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ያመነጫሉ. ይህ ልዩነት በጋላክሲዎች ውስጥ ያሉትን የከባድ ንጥረ ነገሮች ክምችት በማሟሟት ከአካባቢያቸው የሚመጣው አዲስ ንጹህ ጋዝ ቀጣይነት ያለው ፍሰት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ተመራማሪዎቹ በዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ተጨማሪ ምልከታዎች የእነዚህን ጥንታዊ ጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥን እንቆቅልሽ ለመረዳት እንደሚረዳ ያምናሉ።
የዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ከዚህ ቀደም ከፍ ያለ ቀይ ፈረቃ ያላቸውን ጋላክሲዎች ለይቷቸዋል፣ ይህም እድሜያቸው ከፍ ያለ መሆኑን ያሳያል። የእነዚህ ጥንታዊ ጋላክሲዎች ጥናት ገና በጀመረው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ እንዴት እንደተፈጠሩ እና እንደተፈጠሩ ለመረዳት ወሳኝ ነው። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ወደ እነዚህ የጠፈር ሚስጥሮች በጥልቀት ሲመረምሩ ብዙ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ አስትሮኖሚ፣ የምዕራብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ