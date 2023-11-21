የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ሚልኪ ዌይ ውስጥ አስገራሚ ግኝቶችን ገልጿል።

አጽናፈ ዓለምን በኢንፍራሬድ ብርሃን የመመልከት ችሎታው የሚታወቀው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በቅርቡ ወደ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ እምብርት ገብቷል። በናሳ የተለቀቀው አስደናቂው ምስል ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ ዝርዝሮችን እና ምስጢሮችን በተመሰቃቀለው ክልል ውስጥ ያሳያል፣ ይህም በቀደመው አጽናፈ ሰማይ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዌብን ተቀጥረው Sagittarius C (Sgr C)ን ለማጥናት ንቁ የሆነ የኮከብ ምስረታ ቦታ ከጋላክሲው ማእከላዊ ሱፐርማሲቭ ጥቁር ቀዳዳ ሳጅታሪየስ ኤ* ተብሎ በግምት 300 ይርቃል። የኢንፍራሬድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ቴሌስኮፑ ቀደም ሲል ከሰው እይታ ተደብቀው የነበሩትን አስደናቂ ባህሪያትን ይዟል።
የእነዚህ ምልከታዎች ዋና መርማሪ እና በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ የሆነው ሳሙኤል ክሮዌ ስለ አስደናቂው ምስል እና ስለሚሰጠው ሳይንሳዊ ግንዛቤ ያለውን ጉጉት ገልጿል። ግዙፍ ኮከቦችን መረዳት የአጽናፈ ሰማይን አመጣጥ ለመረዳት ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ ምክንያቱም በኒውክሌር ማዕከሎቻቸው ውስጥ ከባድ ንጥረ ነገሮችን ለማምረት እንደ ፋብሪካ ሆነው ያገለግላሉ።
የዌብ ፍኖተ ሐሊብ ማእከል ስለ ኮከቦች አፈጣጠር ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህንን አካባቢ በማጥናት በጋላክሲው ማእከል አቅራቢያ ወይም በጋላክሲው ጠመዝማዛ ክንዶች ውስጥ ግዙፍ ኮከቦች የመፈጠር ዕድላቸው ከፍተኛ መሆኑን ማወቅ ይችላሉ።
በዌብ የቀረበው ምስል ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ የተለያየ መጠን እና ዕድሜ ያላቸውን ኮከቦች ያሳያል። ሙሉ በሙሉ ወደ ኮከቦች በሚሆኑበት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ጥቅጥቅ ያሉ የአቧራ እና የጋዝ ስብስቦች የሆኑትን የፕሮቶስታሮች ክላስተር ያሳያል። በተለይም፣ በክላስተር መሃል ላይ አንድ ግዙፍ ፕሮቶስታር አለ፣ አስደናቂው ክብደት ከፀሀይ 30 እጥፍ ይበልጣል።
እነዚህ ፕሮቶስታሮች የሚያብረቀርቁ ነገሮችን ያመነጫሉ፣ ይህም በጨለማው ኢንፍራሬድ ዳራ መካከል የብርሃን ኳሶችን ያስገኛሉ። በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ፕሮፌሰር የሆኑት ጆናታን ታን እንዳሉት የጋላክሲው ፍኖተ ሐሊብ ማእከል ስለ ኮከብ አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦች በጥብቅ የሚፈተኑበትን ጽንፈኛ አካባቢን ይወክላል።
በተጨማሪም የዌብ ቅርብ-ኢንፍራሬድ ካሜራ በሥዕሉ ላይ እንደ ሳይያን ቀለም በከዋክብት ክልል የታችኛው ጫፍ ዙሪያ ionized ሃይድሮጂን ልቀቶችን አግኝቷል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከወጣት ግዙፍ ኮከቦች የሚለቀቀውን ልቀትን በልጠው የተትረፈረፈ የኃይል ምንጭ ምንጩን አሁንም እየመረመሩ ነው። በተጨማሪም፣ የተዘበራረቀ በሚመስለው ዝግጅት ውስጥ በሚታዩት ionized ሃይድሮጂን ውስጥ ባሉ መርፌ መሰል አወቃቀሮች ይማርካሉ።
የጋላክሲው ማእከል ግርግር የሚበዛበት እና ተለዋዋጭ ቦታ ነው፣ ከዋክብትን የሚወልዱ፣ በዙሪያው ያለውን አካባቢ በነፋስ፣ በጄት እና በጨረር የሚጎዳ በተጨናነቀ የጋዝ ደመና የተሞላ ነው። የፕሮጀክቱ ሳንቲም መርማሪ እና በስፔን በሚገኘው የኢንስቲትዩት አስትሮፊሲካ ደ አንዳሉሺያ የድህረ ዶክትሬት ተመራማሪ ሩበን ፌድሪያኒ ዌብን በዚህ ያልተለመደ አካባቢ ላይ ብዙ መረጃዎችን በማቅረቡ አመስግነዋል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምስሎችን እንዴት ይይዛል?
የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ምስሎችን የሚነሳው በሰው ዓይን የማይታየውን የኢንፍራሬድ ብርሃን በመጠቀም ነው። ይህ ቴሌስኮፕ ከኛ እይታ የተደበቁ ዝርዝሮችን እና ባህሪያትን እንዲመለከት ያስችለዋል።
2. የብርሃን ዓመት ምንድን ነው?
የብርሃን ዓመት ማለት ብርሃን በአንድ አመት ውስጥ የሚጓዘው ርቀት በግምት 5.88 ትሪሊየን ማይል (9.46 ትሪሊየን ኪሎሜትር) ነው።
3. ፕሮቶስታሮች ምንድን ናቸው?
ፕሮቶስታሮች በኮከብ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ውስጥ ጥቅጥቅ ያሉ አቧራ እና ጋዝ ናቸው። ውሎ አድሮ ያድጋሉ እና ሙሉ በሙሉ ወደ ኮከቦች ያድጋሉ.
4. የጋላክቲክ ማእከል ምንድን ነው?
የጋላክሲው ማእከል የሚያመለክተው የጋላክሲ ማእከላዊ ክልል ነው, እሱም ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ይታወቃል, ለምሳሌ ኮከብ መፈጠር እና እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ መኖር.
5. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሚልኪ ዌይን ማእከል የሚያጠኑት ለምንድን ነው?
የፍኖተ ሐሊብ ማእከልን ማጥናት ስለ ኮከቦች አፈጣጠር፣ የኮከብ ስብስቦች ስርጭት እና በከባድ አካባቢዎች ውስጥ ስለሚከናወኑ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።