ትርምስን ማሰስ፡ አዲስ ግኝቶች ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ በቅርቡ ወደ ሚልክ ዌይ ጋላክሲው የተመሰቃቀለውን ማዕከል ለማየት የሚያስችል አስደናቂ ምስል ቀርጿል። እንደ ናሳ ዘገባ፣ ይህ ምስል ሳጂታሪየስ ሲን ያሳያል፣ ከሳጂታሪየስ ኤ 300 የብርሃን አመታት አካባቢ የሚገኘውን ኮከቦችን ይፈጥራል፣ ሚልኪ ዌይ ማእከላዊ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ። ይህን ምስል በእውነት ልዩ የሚያደርገው በዌብ ቴሌስኮፕ የላቀ ችሎታዎች አማካኝነት ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ ባህሪያትን እና ዝርዝሮችን ማግኘቱ ነው።
በዚህ ምስል ውስጥ፣ ወደ 500,000 የሚጠጉ ኮከቦች የሚታዩ ሲሆን አንድ ልዩ ኮከብ ትኩረትን የሚሰርቅ ነው። ፕሮቶስታር በመባል የሚታወቀው የሕፃን ኮከብ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ትኩረት ስቧል። ይህ ፕሮቶስታር ግዙፍ ሲሆን ከፀሀያችን ክብደት ከ30 እጥፍ በላይ ይመዝናል። ምስሉ ጥቅጥቅ ባለ የኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመና ስር የእሳት ቃጠሎን የሚያስታውስ ፍሰቶችን የሚለቁ የፕሮቶስታሮች ስብስብን ያደምቃል። እነዚህ ፕሮቶስታሮች በተዘበራረቀ፣ መግነጢሳዊ የጋዝ ደመናዎች የተከበቡ ናቸው፣ ይህም በዙሪያው ያለውን ጋዝ በኃይለኛ ንፋስ፣ ጄት እና ጨረሮች እንዲነኩ ያደርጋቸዋል።
በዚህ ምስል ላይ ሌላ ትኩረት የሚስብ ግኝት ionized ሃይድሮጂን ጋዝ የማይታይ ክልል መኖሩ ነው። ይህ ionized ጋዝ ጥቅጥቅ ባለው የአቧራ ደመና ዙሪያ በመጠቅለል ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች በተዘበራረቀ ሁኔታ ያነጣጠሩ የሚመስሉ መርፌ መሰል አወቃቀሮችን ይፈጥራል። የታዛቢው ቡድን ዋና መርማሪ ሳሙኤል ክሮዌ ወደፊት በምርምር ላይ እነዚህን መዋቅሮች በጥልቀት ለማጥናት አቅዷል።
ሳይንቲስቶች ይህንን የጠፈር አካባቢ በመመልከት ስለ ኮከብ አፈጣጠር ሂደት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። የጋላክሲው ፍኖተ ሐሊብ ማእከል የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የወቅቱን የኮከብ አፈጣጠር ንድፈ ሐሳቦችን እንዲፈትሹ እና እንዲያጣሩ የሚያስችል ጽንፈኛ አካባቢን ያቀርባል። የጀምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ኮከቦች መወለድ እና ዝግመተ ለውጥ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ መረጃ ያቀርባል፣ ይህም የአጽናፈ ዓለማችንን አመጣጥ ታሪክ ለመግለጥ ልዩ እድል ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡- ፕሮቶስታር ምንድን ነው?
መ፡ ፕሮቶስታር በምስረታው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለ ወጣት እና በማደግ ላይ ያለ ኮከብ ነው።
ጥ፡- በከዋክብት አፈጣጠር ውስጥ የሚወጡት ፍሰቶች ምንድን ናቸው?
መ: መውጣት በወጣት ኮከቦች የሚለቀቁ ኃይለኛ የጋዝ እና አቧራ ጅረቶች ናቸው። በዙሪያው ያለውን አካባቢ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ እና አዲስ ኮከቦችን መፍጠር ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ.
ጥ: ionized ሃይድሮጂን ጋዝ ምንድን ነው?
መ: ionized ሃይድሮጂን ጋዝ ኤሌክትሮኖችን ያጡ እና የተሞሉ የሃይድሮጂን አቶሞችን ያመለክታል። ionized ጋዝ መኖሩ ብዙውን ጊዜ ንቁ የከዋክብት ምስረታ ክልሎች ጋር የተያያዘ ነው.
ጥ፡ የጋላክቲክ ማእከል ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ: ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ እየተመለከተው ያለው የጋላክሲው ማዕከል ከመሬት ወደ 25,000 የብርሃን ዓመታት ይርቃል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/
- የቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ክፍል: https://astronomy.as.virginia.edu/