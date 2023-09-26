የጥንት ጋላክሲዎች የኬሚካላዊ እድገቶች እጥረት አለባቸው

የዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን በመጠቀም በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በመጀመሪያዎቹ ዩኒቨርስ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ጋላክሲዎች የኬሚካልና የብረታ ብረት ክምችት እጥረት እንደሌላቸው አረጋግጧል። እነዚህ ጋላክሲዎች የኮከብ አፈጣጠር መጠንን እና የከዋክብትን ብዛትን በተመለከተ የተቀመጡትን ህጎች የተከተሉ ቢመስሉም፣ ከጠበቁት የኬሚካል ብዛት ሩቡን ብቻ ያዙ። ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት የእነዚህ ጋላክሲዎች የኮስሚክ መመሪያ መጽሐፍ በአጽናፈ ዓለም ህጻንነት ጊዜ በሚያስደንቅ ሁኔታ እንደገና ተጽፎ ነበር። ጥናቱ በተፈጥሮ አስትሮኖሚ ውስጥ ታትሟል።
በታህሳስ 10 የተጀመረው የ2021 ቢሊዮን ዶላር የስፔስ ቴሌስኮፕ የዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ እነዚህን ምልከታዎች ለማድረግ ጥቅም ላይ ውሏል። ዌብ ኮስሞስን በኢንፍራሬድ እና በኢንፍራሬድ አቅራቢያ ለመመልከት የተነደፈ ነው, ይህም ጥንታዊ ብርሃንን ለማጥናት ተስማሚ ያደርገዋል. በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉ ነገሮች የሚወጣው ብርሃን ወደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ቀይ ጎን ሲዘረጋ ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቀይ ለውጥን ለማመልከት “z” የሚባል ቁጥር ይመድባሉ። ከፍተኛ የ"z" እሴቶች ከሩቅ እና ከቆዩ ነገሮች ጋር ይዛመዳሉ።
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ፣ የጋላክሲዎችን የኬሚካል ብዛት ከ3.3 ከፍ ባለ ቀይ ፈረቃ ለመለካት ፈታኝ ነበር። ሆኖም ዌብ የምርምር ቡድኑ ከቢግ ባንግ በኋላ ከ 7 እስከ 10 ሚሊዮን ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ ከ 500 እስከ 750 ባለው ቀይ ፈረቃዎች ብዛት እንዲለካ አስችሎታል። ቡድኑ የዌብ አቅምን ተጠቅሞ የከዋክብትን አፈጣጠር መጠን፣የከዋክብትን ብዛት እና የጋላክሲዎችን ብዛት ለመለካት በቀደምት ዩኒቨርስ።
በጣም የሚያስደንቀው ግኝት እነዚህ ጥንታዊ ጋላክሲዎች ከሚጠበቀው በላይ ክብደት ያላቸውን ንጥረ ነገሮች ያመነጩ መሆናቸው ነው። ከአካባቢያቸው የሚወጣው አዲስ እና ንጹህ ጋዝ በጋላክሲዎች ውስጥ ያሉትን ከባድ ንጥረ ነገሮች በማሟሟት ትኩረታቸው እንዲቀንስ አድርጓል። ዌብ በተጨማሪም ከፍተኛ ቀይ ፈረቃ ያላቸው ይበልጥ ጥንታዊ ጋላክሲዎችን ተመልክቷል።
እነዚህ ጥንታዊ ጋላክሲዎች እንዴት እንደተፈጠሩ እና እንደተሻሻሉ መረዳት የዌብ ዋና አላማዎች አንዱ ነው። ምንም እንኳን እነዚህ ጋላክሲዎች ገና በለጋ ዕድሜ ላይ የሚገኙ ቢሆኑም ፣ በሚገርም ሁኔታ የበሰሉ ይመስላሉ ። በቴሌስኮፕ የተደረጉ ተጨማሪ ምልከታዎች ስለ ምስረታ ሂደታቸው ብርሃን ሊሰጡ ይችላሉ። ነገር ግን፣ ስለእነዚህ ጋላክሲዎች የበለጠ በምንገልጽበት ጊዜ፣ ብዙ ሚስጥሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ይህም ግልጽነትን ለማግኘት ያለንን ፍላጎት ያሰፋዋል።
ምንጭ:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ (ሕትመት)
- የምዕራብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ (ጋዜጣዊ መግለጫ)