ከኒዮን ምልክቶች የፕላኔተሪ ሲስተም ፍንጮችን ማግኘት

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የኒዮን ምልክቶችን ፈለግ በመከተል ስለ ፕላኔታዊ ሥርዓቶች አፈጣጠር እና የወደፊት ሁኔታ አስገራሚ ግንዛቤዎችን አግኝቷል። ተመራማሪዎች በኮከብ SZ Chamaeleontis (SZ Cha) ዙሪያ ያለውን አቧራማ ዲስክ በመመርመር የተለያዩ የኒዮን ምልክቶችን አግኝተዋል፣ ይህም ለፕላኔቷ ምስረታ አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች በማብራት ላይ ነው።
በ2008 በጡረታ የወጣው ስፒትዘር የጠፈር ቴሌስኮፕ የተስተዋለው የኒዮን ንባብ እና በ2023 በዌብ የተነበበው የኒዮን ንባቦች ከፍተኛ የሃይል ጨረሮች ወደ ዲስክ ሲደርሱ ከፍተኛ ለውጥ እንዳሳዩ በትልቅ ግኝት ታይቷል። ይህ ለውጥ በቀጥታ የዲስክን የትነት ሂደት ይነካል እና በመጨረሻም ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ያለውን የጊዜ መስኮት ይጎዳል።
ሁለቱንም የ Spitzer እና Webb ምልከታዎች የመሩት የቦስተን ዩኒቨርስቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ካትሪን ኢስፔላት፣ በኤስዜድ ቻ እና በራሳችን ስርአተ ፀሐይ መካከል ያለውን ግንኙነት አጽንኦት ሰጥተው ሲናገሩ፣ “የምድር ጥሬ እቃዎች እና በመጨረሻም ህይወት፣ በዲስክ ውስጥ በዲስክ ላይ ነበሩ ፀሐይን ከከበበች በኋላ ስለነበር እነዚህን ሌሎች የወጣት ሥርዓቶች ማጥናት የራሳችን ታሪክ እንዴት እንደጀመረ ለማየት ወደ ኋላ ለመመለስ ያህል ቅርብ ነው።
ኒዮን ዲስኩን የሚደበድብ የጨረር አይነት እና ጥንካሬ እንደ ወሳኝ አመላካች ሆኖ ያገለግላል። ስፒትዘር በኤስዜድ ቻ ዲስክ ላይ ያልተለመደ የኒዮን III ደረጃን ማግኘቱ ዋናው ጨረሩ በብዛት ከሚታዩት የኤክስሬይ ጨረሮች ይልቅ አልትራቫዮሌት (UV) ብርሃን መሆኑን ያሳያል። ይህ ከተለመደው ልዩነት የዲስክን ረጅም ጊዜ የመቆየት እና የፕላኔቷን አፈጣጠር ለመደገፍ ካለው አቅም አንፃር ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው.
የቦስተን ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ታናዉት ታናቲቦዲ እንዳሉት የዩቪ ብርሃን መኖር ከኤክስሬይ በተቃራኒ ለዲስክ የበለጠ ረጅም ዕድሜ እንዲኖር ያስችላል። ይህ አዲስ ግንዛቤ ፕላኔቶች በምስረታ ሂደታቸው የሚያጋጥሟቸውን ከጊዜ ጋር ያለውን ውድድር አጉልቶ ያሳያል።
ተመራማሪዎች በኒዮን ምርመራ ላይ የተፈጠረው አለመግባባት በኃይለኛ ንፋስ ተጽእኖ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ገልፀዋል፣ ይህም በሚሰራበት ጊዜ የአልትራቫዮሌት ጨረርን ስለሚቀበል ኤክስሬይ ዲስኩን እንዲቆጣጠር ያደርገዋል። ይህ ግኝት የእነዚህን የፕላኔቶች ስርዓቶች ውስብስብነት እና ተለዋዋጭ ተፈጥሮ አጽንዖት ይሰጣል.
ወደፊት፣ ሳይንቲስቶች በዲስክ ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ ሌሎች ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ለመለየት Webb መጠቀማቸውን ይቀጥላሉ። ይህን በማድረጋቸው የራሳችንን ፀሃይ በሚመስሉ ከዋክብት ዙሪያ ያለውን የፕላኔታዊ ስርዓት እድገት ውስብስብ ነገሮችን ለመቅረፍ አላማ ያደርጋሉ።
በየጥ:
ጥ: ኒዮን በፕላኔታዊ ሥርዓቶች ጥናት ውስጥ ለምን ጠቃሚ ነው?
መ: ኒዮን ዲስኩን ለመምታት ዋነኛው የጨረር አመልካች ሆኖ ያገለግላል ፣ ይህም የትነት ሂደቱን እና በዚህም ምክንያት ፕላኔትን ለመፍጠር ያለውን ጊዜ ይነካል።
ጥ፡ በ Spitzer እና Webb የተስተዋሉት የኒዮን ንባቦች ልዩነት ምን ነበር?
መ: Spitzer በ SZ Cha ዲስክ ውስጥ የአልትራቫዮሌት (UV) ብርሃን የበላይነትን የሚያመለክት ያልተለመደ የኒዮን III ደረጃን ተመልክቷል። Webb በኋላ ወደ ተለመደው የኒዮን II ወደ ኒዮን III ጥምርታ መመለሱን ተመልክቷል።
ጥ: የጨረር አይነት በዲስክ የህይወት ዘመን ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት ብርሃን የበላይ ሲሆን, የዲስክ ህይወት ይረዝማል, ይህም ለፕላኔቷ ምስረታ ረዘም ያለ ጊዜ ይፈቅዳል. በአንፃሩ የኤክስሬይ የበላይነት የዲስክን ትነት ያፋጥናል እና ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ያለውን ጊዜ ይቀንሳል።