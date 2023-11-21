በኤክሶፕላኔት ላይ አዲስ ግኝቶች WASP-107b በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ይፋ ሆነ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በቅርቡ WASP-107b በመባል የሚታወቀውን ኤክሶፕላኔት አስደናቂ ምልከታ አድርጓል፣ ይህም በከባቢ አየር ስብጥር እና በአየር ሁኔታ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በ200 የብርሀን አመታት ርቀት ላይ የምትገኘው WASP-107b ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተኑ ልዩ ባህሪያትን የሚያሳይ ልዩ ፕላኔት ነው።
በምርመራው ወቅት፣ JWST በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ የውሃ ትነት እና ሰልፈር ዳይኦክሳይድ መኖሩን ለይቷል። ይሁን እንጂ በጣም አስደናቂው ግኝት በተለምዶ በምድር ላይ በአሸዋ ውስጥ የሚገኘውን ሲሊኮን ዳይኦክሳይድን ያቀፈ በደመና መልክ መጣ። ይህ አስገራሚ ግኝት በWASP-107b ላይ “አሸዋ ይዘንባል” ይላል። የምድርን የውሃ ዑደት የሚያስታውስ ክስተት፣ የሲሊኮን ዳይኦክሳይድ ቅንጣቶች ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ጠልቀው የሚገቡበት፣ የሚነሱበት እና በመጨረሻም በአቀባዊ መጓጓዣ ምክንያት ዝናብ ይዘንባል።
በቤልጂየም ውስጥ በ KU Leuven የስነ ፈለክ ጥናት ተቋም ተመራማሪ የሆኑት ሊን ዴሲን ይህ አስደናቂ ውጤት እንዳስደሰታቸው ገልፀው በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ደመና የሚፈጥሩ ዝርያዎች ሲታወቁ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን ገልፀዋል ። የምርምር ግኝቶቹ የጄደብሊውኤስቲ አጠቃላይ የከባቢ አየር ጥናት አካል ሆኖ በታዋቂው የሳይንስ ጆርናል ኔቸር ላይ በቅርቡ ታትሟል። በመሃል ኢንፍራሬድ መሳሪያ (MIRI) ላይ ያለው ዝቅተኛ ጥራት ስፔክትሮሜትር ለመተንተን አስፈላጊ የሆነውን መረጃ ለማውጣት ትልቅ አስተዋፅዖ አድርጓል።
WASP-107bን የበለጠ የሚለየው ያልተለመደ መጠን እና ስብጥር ነው። ምንም እንኳን ጁፒተርን ላዩን ቢመስልም የክብደቱ መጠን ከምድር 30 እጥፍ ብቻ ነው ፣ ይህም እሷን እንደ ሱፐር-ኔፕቱን ይመድባል። ከስድስት ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የወላጁን ኮከብ በመዞር በከባቢ አየር ውስጥ ካሉት ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ካላቸው ሌሎች ኤክሶፕላኔቶች በጣም ቀዝቃዛ ያደርገዋል። ተመራማሪዎችን አስገርሟል ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ባልተጠበቀ ሁኔታ መገኘቱ ፣ በእንደዚህ ዓይነት ዝቅተኛ የሙቀት መጠን አለመኖርን የሚተነብዩትን ነባር ሞዴሎችን በመቃወም ነበር።
የፕላኔቷ ልዩ ቅርፅ፣ ብዙውን ጊዜ “እብጠት” ተብሎ የሚጠራው የሃይድሮጂን እና ሂሊየም የመጀመሪያ ኤንቨሎፕ በመያዙ ምክንያት ነው። የፕላኔቷ ወላጅ ኮከብ የሆነውን WASP-107 ዕድሜን ግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ፖስታ በጊዜ ሂደት መበተን ነበረበት። ይሁን እንጂ ቀስ በቀስ የመሸርሸር ሂደት ለፕላኔቷ እንደ ኮሜት አይነት ጅራት ሰጥቷታል, ይህም ለተጨማሪ ጥናት እና ስለ ፕላኔታዊ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ትኩረት የሚስብ ርዕሰ ጉዳይ አድርጎታል.
በጥናቱ ላይ በቀጥታ ያልተሳተፈው የአስትሮፊዚክስ ማዕከል ባልደረባ መርሴዲስ ሎፔዝ-ሞራሌስ እነዚህ ግኝቶች እጅግ አስደናቂ እና በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ የፎቶ ኬሚስትሪ ግንዛቤያችንን እንደሚያሰፋ አጽንኦት ሰጥተዋል። በWASP-107b ከባቢ አየር ውስጥ የሲሊኮን ዳይኦክሳይድን መለየቱ በምድር ላይ የተለመዱ ሂደቶች ከፀሀይ ስርአታችን በላይ ሊከሰቱ እንደሚችሉ ያሳያል።
ይህ አስደናቂ የ WASP-107b እና የሌሎች ኤክስፖፕላኔቶች ፍለጋ ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች ያለን እውቀት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የሚሄድ ተፈጥሮን ያሳያል። ሳይንቲስቶች የእኛን ግምቶች የሚፈታተኑ የተለያዩ ፕላኔቶችን በማጥናት በመላው ጋላክሲ እና ከዚያ በላይ ስለ ፕላኔት አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ አጠቃላይ ግንዛቤን አንድ ላይ ለማድረግ ተስፋ ያደርጋሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ኤክሶፕላኔት WASP-107b ምን አገኘ?
መ፡ ቴሌስኮፑ የውሃ ትነት፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና የሲሊኮን ዳይኦክሳይድ ደመና በWASP-107b ላይ መኖሩን አረጋግጧል፣ ይህም በፕላኔቷ ላይ የአሸዋ ዝናብ እንደሚዘንብ ያሳያል።
ጥ፡ ለምን WASP-107b ያልተለመደ ነው የሚባለው?
መ: የ WASP-107b መጠን፣ ቅንብር እና ቀዝቃዛ ሙቀት ከሌሎች ኤክሶፕላኔቶች ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጎልቶ እንዲታይ ያደርገዋል። እንደ "እብጠት" የተገለፀው ልዩ ቅርፅ የሃይድሮጅን እና ሂሊየም የመጀመሪያ ደረጃ ፖስታ በመቆየቱ ምክንያት ነው.
ጥ፡- የሲሊኮን ዳይኦክሳይድ ግኝት በWASP-107b ከባቢ አየር ውስጥ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: የሲሊኮን ዳይኦክሳይድ መኖሩ በምድር ላይ ካሉት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የፎቶኬሚካላዊ ሂደቶችን ያሳያል, ይህም እነዚህ ሂደቶች በፀሃይ ስርዓታችን ላይ ብቻ የተገደቡ እንዳልሆኑ ያሳያል.
ጥ፡ እንደ WASP-107b ያሉ ፕላኔቶችን የማጥናት ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የተለያዩ ኤክሶፕላኔቶችን ማሰስ ሳይንቲስቶች በእኛ ጋላክሲ እና ከዚያም በላይ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ እንዲያሰፉ ያስችላቸዋል። የፕላኔቶችን አፈጣጠር እንቆቅልሽ አንድ ላይ በማጣመር በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለን ቦታ የበለጠ አጠቃላይ የሆነ ምስል ማግኘት እንችላለን።