የጠፈር ተመራማሪን ደህንነት ማሻሻል፡ ተለባሽ መሳሪያዎች በጠፈር ውስጥ የማሳያ ምልክቶችን ይሰጣሉ

የጠፈር ተመራማሪዎች ከምድር ገጽ በላይ ሲጓዙ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሟቸዋል፣ እና የቦታ ግራ መጋባት ለደህንነታቸው ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል። በተለምዶ ጠፈርተኞች ይህንን ጉዳይ ለመዋጋት የተጠናከረ ስልጠና ወስደዋል. ይሁን እንጂ በዩናይትድ ስቴትስ የብሬንዴስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት ወስደዋል፡- ተለባሽ መሳሪያዎች በቪቦታክተሮች የተገጠመላቸው የመገለጫ ምልክቶች የሥልጠና ፕሮግራሞችን ውጤታማነት ያሳድጋሉ፣ ይህም የጠፈር ጉዞን ደህንነቱ የተጠበቀ ያደርገዋል።
በFrontiers in Physiology ላይ የታተመው የጥናቱ መሪ ዶ/ር ቪቬካናንድ ፒ.ቪማል የረዥም ጊዜ የጠፈር በረራ ወደ ፊዚዮሎጂያዊ እና ስነ ልቦናዊ ጭንቀቶች እንደሚዳርግ ገልፀው የጠፈር ተመራማሪዎችን ለቦታ መዛባት የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል። በዚህ ሁኔታ ጠፈርተኞች በሕይወታቸው በሙሉ የተመኩ በውስጣዊ ዳሳሾች ላይ ሊተማመኑ አይችሉም።
ተመራማሪዎቹ የጠፈር በረራ ሁኔታዎችን ለማስመሰል የስሜት መቃወስ እና ባለብዙ ዘንግ ማዞሪያ መሳሪያን በመጠቀም ሙከራዎችን አድርገዋል። ከተፈጥሯዊ ስሜታቸው የተነፈጉ ተሳታፊዎች ቫይቦታክተሮች ከ vestibular ስርዓታቸው የተሳሳቱ ምልክቶችን ማረም ይችሉ እንደሆነ እና እነዚህን ምልክቶች እንዲታመኑ ማሰልጠን ይችሉ እንደሆነ መወሰን ነበረባቸው።
በጥናቱ 10 ተሳታፊዎች የተሳተፉ ሲሆን 10 በመሳሪያው ላይ ስልጠና ሲወስዱ 10 ቫይቦታክተሮችን ሲጠቀሙ ቀሪዎቹ XNUMX ደግሞ ሁለቱንም ተቀብለዋል። ስልጠናው ተሳታፊዎችን ከ vestibular ስሜታቸው ለማቋረጥ እና በምትኩ በቪቦታክተሮች ላይ እምነት እንዲጣልባቸው ያደረጉ ተግባራትን አካትቷል። ተሳታፊዎቹ በእጃቸው ላይ ተጣብቀው ከሚዛን ነጥብ ሲርቁ ይንቀጠቀጡ በቪቦታክተሮች ላይ በመተማመን ዓይነ ስውር እና የጆሮ መሰኪያ ለብሰዋል።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ሁሉም ቡድኖች የጠፈር በረራ መሰል ሁኔታዎች ሲያጋጥሟቸው መጀመሪያ ላይ ግራ መጋባት አጋጥሟቸዋል። ነገር ግን ቪቦታክተሮችን የለበሱት ስልጠና ብቻ ከወሰዱት የተሻለ አፈጻጸም አሳይተዋል። የሥልጠና ብቻ ቡድን ከብልሽት ፣ሚዛን ቁጥጥር እና ድንገተኛ አለመረጋጋት ጋር ሲታገል ፣ስልጠናውን የወሰደው ቡድን እና ቫይቦታክተሮች ምርጡን አሳይቷል።
ምንም እንኳን ተሳታፊዎቹ ከምድር አናሎግ ጋር ተመሳሳይ የአፈፃፀም ደረጃ ላይ ባይደርሱም, ይህ ጥናት በጠፈር በረራ ውስጥ ተለባሽ መሳሪያዎችን እምቅ አቅም ያሳያል. ተመራማሪዎቹ ተጨማሪ ሰፊ ሙከራዎችን ካደረጉ እነዚህ መሳሪያዎች የጠፈር ተመራማሪዎችን በደህና ወደ ሌሎች ፕላኔቶች እንዲያርፉ እና በጠፈር ጉዞዎች ወቅት ድጋፍ እንደሚሰጡ ያምናሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የቦታ መዛባት ምንድነው?
መ፡ የቦታ መዘበራረቅ የአንድን ሰው አቋም እና እንቅስቃሴ ከአካባቢው አከባቢ አንጻር የአቅጣጫ ማጣት ወይም ግንዛቤ ማጣትን ያመለክታል።
ጥ:- ተለባሽ መሳሪያዎች ከቪቦታክተሮች ጋር እንዴት ይሰራሉ?
መ፡ ተለባሽ መሳሪያዎች ከንዝረት ጋር ለግለሰቦች የማሳያ ምልክቶችን ለመስጠት ንዝረትን ይጠቀማሉ። ነዛሪዎቹ የሚንቀጠቀጡ ሰዎች ከመጠኑ ነጥብ ሲርቁ አቅጣጫቸውን እና ሚዛናቸውን እንዲጠብቁ ይረዳቸዋል።
ጥ፡- በተመራማሪዎች የተደረገው የጥናት ውጤት ምን ነበር?
መልስ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው ቪቦታክተሮችን የለበሱ ተሳታፊዎች ስልጠና ብቻ ከወሰዱት የተሻለ አፈጻጸም አሳይተዋል። የስልጠና እና የቪቦታክተሮች ጥምረት ጥሩ ውጤት አስገኝቷል።
ጥ:- ተለባሽ መሳሪያዎች የጠፈር ተመራማሪዎችን በጠፈር በረራ ላይ እንዴት ሊጠቅሙ ይችላሉ?
መ: ተለባሽ መሳሪያዎች የጠፈር ተመራማሪዎችን በጠፈር በረራ ወቅት የማሳደግ አቅም አላቸው። በሌሎች ፕላኔቶች ላይ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረፍ እና የጠፈር ተጓዦችን ከጠፈር መንኮራኩሩ ውጭ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መደገፍ ይችላሉ።
ጥ: በጠፈር በረራ ውስጥ ተለባሽ መሳሪያዎች የወደፊት እድሎች ምንድ ናቸው?
መ: በቀጣይ ሙከራዎች ስኬታማ ከሆኑ ተለባሽ መሳሪያዎች ከቪቦታክተሮች ጋር በጠፈር በረራ ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ሊኖራቸው ይችላል ይህም የጠፈር ተመራማሪን ደህንነት እና አፈጻጸምን ያሻሽላል።