በማርስ ላይ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የቀይ ፕላኔት ውስጣዊ ምስጢርን ይፋ ማድረግ

በአንድ ትልቅ ግኝት፣ በማርስ ላይ በተፈጠረው የሜትሮራይት ተጽእኖ የተነሳ የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕበሎች ሳይንቲስቶች ስለ ቀይ ፕላኔት እንቆቅልሽ ውስጣዊ አሠራር አዲስ እይታን ሰጥተዋል። የናሳ ኢንሳይት ላንደር የማርስን ውስጣዊ መዋቅር ከፍተኛ ግምገማ እንዲደረግ ያደረገ መረጃን ሰብስቧል። ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃ ጥቅጥቅ ያለ እና ጥቅጥቅ ያለ የፈሳሽ ብረት እምብርት የሚከበበው ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የቀለጠ አለት ንብርብርን ይፋ አድርጓል።
የሴይስሚክ መረጃው የማርስን እምብርት የሚሸፍን ቀልጦ የተሠራ የድንጋይ ግዛትን ያሳያል። ከዚህ መገለጥ በፊት፣ ሳይንቲስቶች የተመለከቱት የሴይስሚክ ሞገዶች ከዋናው አናት ላይ የሚወጡ እንጂ ወደ ውስጥ የማይገቡ ናቸው። የእነዚህ ሞገዶች ባህሪ 90 ማይል ያህል ውፍረት ያለው የቀለጠ የሲሊኬት ንብርብር መኖሩን ያመለክታል በማንቱል የታችኛው ክፍል - በማርስ ውጫዊ ቅርፊት እና በዋናው መካከል ያለው አለታማ ንብርብር። ይህ አስደናቂ ግኝት ማርስ ከመሬት በተለየ መልኩ በዋና ዙሪያዋ የቀለጠ ንብርብር እንዳላት ይጠቁማል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የማርስን እምብርት መጠን በድጋሜ ያሰሉ ሲሆን ይህም መጠኑ ቀደም ሲል ከተገመተው በ30 በመቶ ያነሰ መሆኑን ደርሰውበታል። በ2,080 ማይል አካባቢ ያለው ዲያሜትር፣ ኮር በዋናነት ብረት እና ኒኬል፣ እንደ ድኝ፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን እና ሃይድሮጅን ካሉ ቀላል ንጥረ ነገሮች ጋር ያቀፈ ነው። ነገር ግን፣ በኮር ስብጥር ውስጥ ያሉት የእነዚህ ቀላል ንጥረ ነገሮች ድርሻ ከ9-15% በክብደት ብቻ ከቀደምት ግምቶች ያነሰ ነው።
ይህን የሴይስሚክ ግኝት የቀሰቀሰው የሜትሮይት ተጽእኖ በሴፕቴምበር 18፣ 2021 ቴምፕ ቴራ ተብሎ በሚጠራው በማርስ ደጋ አካባቢ ተከስቷል። ተፅዕኖው ከማርስ በተቃራኒ ኢሊሲየም ፕላኒሺያ ካለው የ InSight ቦታ ላይ የሚገኝ ቢሆንም፣ 4.2 የመሬት መንቀጥቀጥ እና ግራ. በግምት 425 ጫማ ስፋት ካለው ጉድጓድ በስተጀርባ። ይህ ክስተት የሴይስሚክ ሞገዶችን በፕላኔቷ ጥልቅ የውስጥ ክፍል ውስጥ ለማስተላለፍ ወሳኝ ነበር፣ ይህም ሳይንቲስቶች በማርስ ዋና ክፍል ላይ ወደር የለሽ ግንዛቤዎችን እንዲያገኙ አስችሏቸዋል።
የInSight ተልእኮ ምንም እንኳን በ2022 በናሳ ከአራት አመታት ስራ በኋላ ጡረታ ቢወጣም ዘላቂ ውርስ ትቶ ቀጥሏል። የእሱ ዋጋ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ መዝገቦች ማርስን ስለሚፈጥሩ ውስብስብ እና ሁለገብ ሂደቶች ብዙ እውቀትን ሰጥተዋል። የዚህ መረጃ ቀጣይነት ያለው ትንተና ስለ ቀይ ፕላኔት አስደናቂ ውስጣዊ ሁኔታ ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድግ ቃል ገብቷል።
በየጥ:
ጥ፡- በማርስ ላይ ካለው የሜትሮይት ተጽእኖ የተነሳው የሴይስሚክ ሞገዶች ምን አሳይተዋል?
መ፡ እነዚህ የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕበሎች በማርስ ጥቅጥቅ ያለ እና ጥቅጥቅ ያለ የፈሳሽ ብረት እምብርት ዙሪያ የማይታወቅ የቀለጠ የድንጋይ ንጣፍ አሳይተዋል።
ጥ፡ ሳይንቲስቶች የማርስን ኮር መጠን እንዴት ያሰሉታል?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች የማርስን ኮር መጠን እንደገና ገምግመው 30 ማይል አካባቢ ያለው ዲያሜትር በ 2,080% ገደማ ያነሰ ሆኖ አገኙት።
ጥ፡ የማርስ ኮር ስብጥር ምንድን ነው?
መ፡ የማርስ እምብርት በዋናነት ብረት እና ኒኬል ሲሆን እንደ ድኝ፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን እና ሃይድሮጅን ካሉ ቀላል ንጥረ ነገሮች ጋር።
ጥ፡ የInSight ተልዕኮ ለምን ያህል ጊዜ ሠራ?
መ፡ የInSight ተልዕኮ በ2022 በናሳ ጡረታ ከመውጣቱ በፊት ለአራት ዓመታት ሰርቷል።
ጥ፡- የሜትሮይት ተፅዕኖው የተከሰተው በየትኛው የማርስ ክልል ነው?
መ፡ የሜትሮራይት ተፅእኖ የተከሰተው ቴምፔ ቴራ ተብሎ በሚጠራው በማርስ ደጋማ አካባቢ ነው።
ጥ፡ የሜትሮራይት ተጽእኖ የሴይስሚክ ሞገዶችን በማርስ የውስጥ ክፍል ውስጥ ያስተላልፈው እንዴት ነበር?
መ፡ ተፅዕኖው 4.2 በሬክተር የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ አስከተለ እና እሳተ ገሞራ ጥሎ ወጥቷል፣ ይህም የሴይስሚክ ሞገዶች ዋናውን ጨምሮ በማርስ ጥልቅ ውስጣዊ ክፍል ውስጥ እንዲገቡ አስችሏቸዋል።