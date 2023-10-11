የተፈጥሮ ሂደቶች እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀቶች፡ የሮክ የአየር ሁኔታ አስገራሚ ሚና

ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ የኢንዱስትሪ ጭስ ማውጫዎችን እንደ ዋና ተጠያቂዎች እናስባለን ። ይሁን እንጂ ተፈጥሯዊ ሂደቶች ለሞቃታማው ክስተት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ. አንድ አስገራሚ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት ምንጭ የድንጋይ የአየር ሁኔታ ነው።
በውሃ እና በነፋስ ድርጊቶች ምክንያት የሚከሰተው የሮክ የአየር ሁኔታ ፕላኔታችንን ለመፈወስ እና ለመደገፍ የሚረዳ የተፈጥሮ ክስተት እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል. የተለመደው እምነት የዝናብ ውሃ, እንደ ደካማ አሲድ ሆኖ, ከተወሰኑ የድንጋይ ማዕድናት ጋር መስተጋብር ይፈጥራል, ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይቀልጣል እና ከከባቢ አየር ያስወግዳል. ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች የሮክ የአየር ሁኔታ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት ከፍተኛ ምንጭ ሊሆን እንደሚችል አረጋግጧል.
በዚህ ሂደት ውስጥ የምድር ተለዋዋጭ ገጽታ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የቴክቶኒክ ሳህኖች እርስ በእርሳቸው ሲጋፉ የተቀበሩ ቋጥኞች ወደ ላይ ይወጣሉ፣ ይህም እንደ ሂማላያስ እና አንዲስ ላሉ ተራሮች እድገት አስተዋጽኦ አድርጓል። በተጨማሪም፣ በካርቦን የበለጸጉ የድንጋይ ዝቃጮች፣ አንድ ጊዜ ጥንታዊ ዕፅዋትና እንስሳት፣ በቴክቶኒክ ግርግር ሲከሰት ይጋለጣሉ።
እነዚህ የካርቦን ምንጮች ውሃ እና አየር ሲያጋጥሟቸው ኦክስጅን ከተጋለጠው ካርቦን ጋር ይጣመራል, በዚህም ምክንያት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጥራል. በዚህ ሂደት ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቀው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከፍተኛ ነው፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ከእሳተ ገሞራዎች የሚወጣውን ልቀትን ያወዳድራል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ የእነዚህን የአየር ንብረት ሂደቶች መጠን ለማስላት፣ ሳይንቲስቶች የሮክ ካርቦን ከኦክሲጅን ጋር በሚገናኝበት ጊዜ በውሃ ውስጥ የሚለቀቀውን የሬኒየም መጠን ለካ። ከእነዚህ ምንጮች ምን ያህል ካርቦን ወደ ከባቢ አየር እንደሚለቀቅ ለመገመት ይህንን መረጃ ተጠቅመዋል። ሳይንቲስቶች የኦርጋኒክ ካርቦን በገጸ-ደረጃ አለቶች ውስጥ መኖሩን በመተንተን እና የአፈር መሸርሸር ቦታዎችን በመለየት እንደ ምሥራቃዊ ሂማሊያ፣ ሮኪ ተራሮች እና አንዲስ ያሉ ሳይንቲስቶች የዓለት የአየር ጠባይ በዓመት 68 ሜጋ ቶን ካርቦን እንደሚለቅ ወስነዋል።
ይህ መጠን ከቅሪተ አካል ነዳጅ ከሚነደው የሰው CO2 ልቀቶች በእጅጉ ያነሰ ቢሆንም፣ አሁንም ጠቃሚ ነው። የሰው ልጅ በፈጠረው የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የምድር የአየር ንብረት ሙቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የድንጋዩ ሙቀት ከእነዚህ ምንጮች የበለጠ የካርቦን ልቀት ሊያስከትል ይችላል።
የእነዚህ የተፈጥሮ የካርበን ፍሰቶች የተሻሻለ ግንዛቤ ለወደፊቱ የምድርን የካርበን በጀት ትንበያ ለማሻሻል ይረዳል። እነዚህ ግኝቶች የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖዎችን በሚገመግሙበት ጊዜ የሮክ የአየር ሁኔታን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ እና ከቅሪተ አካል ነዳጆች የሚመነጨውን የሰው CO2 ልቀትን መቀነስ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ።
ምንጮች: ተፈጥሮ