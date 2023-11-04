አዲስ የክረምት ጎብኝዎች፡- Waxwings ደስ የሚል የወፍ ተመልካቾች በአየርላንድ

በቅርቡ የኢኒሾወን የዱር አራዊት ክለብ ወደ ኢንች በወጣበት ወቅት፣ የCo Donegal ባልደረባ ማርቲን ሞሎኒ በጥቅምት 18 ቀን አስደናቂ የሆነ የ21 የሰም ክንፎች መንጋ አይቷል። እነዚህ ውብ ወፎች ከሰሜን ስካንዲኔቪያ ወደ አየርላንድ አዘውትረው የክረምት ጎብኚዎች, ባለፉት አምስት እና ስድስት ዓመታት ውስጥ እንደዚህ ባሉ ቁጥሮች አይታዩም.
እነዚህን የሰም ክንፎች ወደ አየርላንድ የሚያመጣው ምንድን ነው? እንደ ባለሙያዎች ገለጻ፣ ፍልሰታቸው እና የሕዝብ ቁጣው በተለያዩ ምክንያቶች ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል። በሰሜናዊው የመራቢያ ቦታቸው ውስጥ የተሳካ የመራቢያ ወቅት ከክረምት የቤሪ እጥረት ጋር ተዳምሮ አማራጭ የምግብ ምንጮችን የሚፈልግ ከፍተኛ ህዝብ እንዲኖር ያደርጋል። በአየርላንድ ውስጥ እነዚህ በቀለማት ያሸበረቁ ወፎች ብዙውን ጊዜ በሰሜን እና በምስራቅ ወደተገነቡ አካባቢዎች ይጎርፋሉ, እዚያም የጌጣጌጥ ዛፎችን, ቁጥቋጦዎችን, ሃውወን እና ሮዋን ፍሬዎችን መመገብ ይችላሉ. በሚያስደንቅ ሁኔታ, በየቀኑ የሰውነት ክብደታቸውን 2-3 እጥፍ ሊበሉ ይችላሉ!
በመልካቸው የማይታወቅ፣ የሰም ክንፎች ፈዛዛ ሮዝ-ቡናማ ላባ፣ ጎልቶ የሚታይ ክሬም፣ እና ልዩ የሆኑ ደማቅ ቢጫ ጫፎች በክንፎቻቸው እና በጅራታቸው ላይ አላቸው። በትናንሽ መንጋዎች እየበረሩ ሲሄዱ፣ የሚያብረቀርቅ ደወል የሚመስል ደወል አየሩን ይሞላል፣ ይህም ለወፍ አድናቂዎች የመስማት ችሎታቸው ነው። የማርቲን ሞሎኒ እይታ በአየርላንድ ውስጥ በክረምቱ የሰምwings መንጋ የመጀመሪያውን ሪከርድ ያስመዘገበ ሲሆን ይህም በአእዋፍ ተመልካቾች ዘንድ ደስታን ቀስቅሷል።
እነዚህ ወፎች አየርላንድን መጎብኘታቸውን ይቀጥላሉ ወይም መደበኛ ክስተት ይሆኑ እንደሆነ መታየት አለበት። የእነርሱ መገኘት እነሱን ለማየት ለታደሉት ደስታን እና አስደናቂ ስሜትን ያመጣል፣ ይህም የባህር ዳርቻዎቻችንን የሚያስደስቱ የተለያዩ እና አስደናቂ የአቪያውያን ጎብኝዎችን ያስታውሰናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ ሰምwings ምን ያህል ጊዜ አየርላንድን ይጎበኛሉ?
መ: Waxwings ከሰሜን ስካንዲኔቪያ ወደ አየርላንድ መደበኛ የክረምት ጎብኝዎች ናቸው፣ ምንም እንኳን የጉብኝታቸው ሁኔታ በየዓመቱ ቢለያይም። የመጨረሻው ጉልህ ጉብኝት ከአምስት እስከ ስድስት ዓመታት በፊት ታይቷል.
ጥ፡ በሰም ክንፎች ላይ የህዝብ መበሳጨት የሚያነሳሳው ምንድን ነው?
መ፡ በሰም ክንፍ መራቢያ ቦታዎች ላይ የሚከሰቱ የህዝብ ብጥብጦች የሚከሰቱት በተሳካ የመራቢያ ወቅት እና በክረምት የቤሪ እጥረት ነው። ይህ ጥምረት ቁጥራቸው እየጨመረ የሚሄደው ሕዝብ አማራጭ የምግብ ምንጮችን ፍለጋ እንዲሰደድ ያነሳሳል።
ጥ: ሰም ክንፎች ምን ይበላሉ?
መ: Waxwings በዋነኛነት ከጌጣጌጥ ዛፎች፣ ቁጥቋጦዎች፣ ሃውወን እና ሮዋን ፍሬዎችን ያካተተ የተለያየ አመጋገብ አላቸው። በየቀኑ የሰውነት ክብደታቸውን 2-3 እጥፍ ሊበሉ ይችላሉ.
ጥ: የሰም ክንፎችን እንዴት መለየት ይቻላል?
መ: Waxwings በሐመር ሮዝ-ቡናማ ላባ፣ ታዋቂ ክሬታቸው እና በደማቅ ቢጫ ክንፍ እና ጅራት ጫፎቻቸው በቀላሉ ይታወቃሉ። በትናንሽ መንጋዎችም ይበርራሉ እና የሚንኮታኮት ደወል ያዘጋጃሉ።
ጥ፡ በአየርላንድ ውስጥ የሰም ክንፎች የተለመደ እይታ ናቸው?
መ: በአየርላንድ ውስጥ Waxwings የተለመደ ነገር አይደለም, ነገር ግን አልፎ አልፎ በሰሜን እና በምስራቅ የአገሪቱ ክፍል የተገነቡ አካባቢዎችን ይጎበኛሉ, እዚያም ተስማሚ የምግብ ምንጮችን ያገኛሉ.
ጥ፡- ሰም ክንፎችን ከወፍ ዝርያዎች ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡ የዋክስዊንግስ ልዩ ባህሪያቸው አስደናቂ ገጽታቸው፣ ፈዛዛ ሮዝ-ቡናማ ላባ፣ ጎልቶ የሚታይ ክሬም፣ እና ደማቅ ቢጫ ክንፍ እና የጅራት ጫፎችን ያካትታሉ። በየቀኑ የሰውነት ክብደታቸውን ከ2-3 እጥፍ የመጠቀም መቻላቸው እና የሚንኮታኮት የደወል ጥሪያቸውም ይለያቸዋል።