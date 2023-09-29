እንግዳ የሆነ የጋላክሲዎች ጥንድ የጠፈር ሕብረቁምፊዎች ማስረጃ ሊሆን ይችላል።

ተመራማሪዎች የአጽናፈ ሰማይ ሕብረቁምፊዎች፣ መላምታዊ ስንጥቆች ወይም የአጽናፈ ዓለማት ጨርቆች መጨማደድ ማስረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ጥንድ ጋላክሲዎችን ለይተዋል። ኤስዲኤስኤስጄ110429 በመባል የሚታወቁት ጋላክሲዎች በስበት መነፅር ምክንያት የተባዛ ምስል ሆነው ይታያሉ፣ ይህም በእኛ እና በጋላክሲዎች መካከል ባለው ክፍተት ጠባሳ ሊከሰት ይችላል።
የኮስሚክ ሕብረቁምፊዎች በአጽናፈ ሰማይ መጀመሪያ ላይ የተፈጠሩት ቀጭን፣ ጥቅጥቅ ያሉ እና ግዙፍ መዋቅሮች እንደሆኑ ይታሰባል። እነዚህ ባለ አንድ-ልኬት ጉድለቶች ከፕሮቶን የማይበልጡ እና በመላው አጽናፈ ሰማይ ላይ እንደሚሰፉ ይገመታል. የኮስሚክ ሕብረቁምፊዎች በንድፈ ሐሳብ የተያዙ ቢሆኑም፣ ሕልውናቸውን የሚደግፉ አካላዊ ማስረጃዎች ግን ውስን ናቸው።
ውጤታቸው ከሌሎች ክስተቶች ጋር ሊመሳሰል ስለሚችል የጠፈር ሕብረቁምፊዎችን ማግኘት ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ በህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት ባልደረባ ማርጋሪታ ሳፎኖቫ የሚመራው ተመራማሪዎቹ የጋላክሲ ጥንድ SDSSJ110429ን ጨምሮ በርካታ ሊሆኑ የሚችሉ የጠፈር ገመዶችን ለይተው አውቀዋል። የሚታይ የፊት ለፊት ክብደት እና የተዛባ ብርሃን አለመኖሩ እነዚህ ጋላክሲዎች የስበት መነፅር ላይሆኑ ይችላሉ ይልቁንም ሁለት የተለያዩ ነገሮች ወይም የጠፈር ሕብረቁምፊዎች ማስረጃዎች ሊሆኑ ይችላሉ.
ተመራማሪዎቹ ከ SDSSJ110429 ብርሃን ላይ ዝርዝር ትንታኔ ያደረጉ ሲሆን የሁለቱም ጋላክሲዎች ስፔክትራ (የብርሃን የሞገድ ርዝመት ዘይቤ) ከሞላ ጎደል ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን ይህም የስበት ሌንስን ብዜት ያሳያል። በተጨማሪም፣ በጥናት መስክ ውስጥ ያሉ ሌሎች ጋላክሲ ጥንዶች ተመሳሳይ ባህሪያትን አሳይተዋል።
ተመራማሪዎቹ የምልከታ መረጃውን በመቅረጽ በዚህ የጠፈር ሕብረቁምፊ እጩ ውስጥ ያሉት የጋላክሲ ጥንዶች በሕብረቁምፊው አቀማመጥ እና መታጠፍ ሊብራሩ እንደሚችሉ ደምድመዋል። የጠፈር ሕብረቁምፊዎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር እና ማስረጃዎች ያስፈልጋሉ፣ ነገር ግን እነዚህ ግኝቶች እነዚህን የማይታዩ አወቃቀሮችን ለመመርመር አዲስ መንገድ ይሰጣሉ።
ትርጓሜዎች
– የኮስሚክ ሕብረቁምፊዎች፡- በጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንደተፈጠሩ የሚታሰበው በአጽናፈ ሰማይ ጨርቅ ውስጥ ያሉ መላምታዊ ስንጥቆች ወይም መጨማደዱ። እነዚህ መዋቅሮች ቀጭን, ጥቅጥቅ ያሉ እና ግዙፍ ናቸው.
– የስበት መነፅር፡- እንደ ጋላክሲ ወይም የጋላክሲዎች ክላስተር ባሉ ግዙፍ ነገር ዙሪያ ባለው የጠፈር-ጊዜ ጠመዝማዛ ምክንያት የብርሃን መታጠፍ። ይህ ሊታዩ የሚችሉ መዛባት፣ ማጉላት እና የሩቅ ነገሮች መባዛት ሊያስከትል ይችላል።
- Spectra: የብርሃን የሞገድ ርዝመቶች በሰማያዊ ነገር የሚለቀቁትን ወይም የሚስቡትን ስርጭት።
ምንጭ፡ Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, arXiv